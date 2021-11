Más que una travesía: la literatura histórica conecta con las huellas de la identidad

'Con ardientes fulgores de gloria' Cedida

La literatura histórica nos permite tener un acercamiento directo, a través del discurso y la imaginación, a las raíces y acontecimientos que dieron forma a lo que hoy somos.

Desde la perspectiva social, cultural, artística y económica, la creación literaria dentro y fuera de Panamá sigue vigente como un instrumento de reencuentro con el autoconocimiento.

'Nalu Nega' Cedida

Para la escritora Thatiana Pretelt “la literatura histórica panameña ha sido siempre muy rica y tenemos grandes historiadores y escritores de novelas históricas, pero se conocen pocos comercialmente. Sin embargo, con la tecnología hemos desarrollado una identidad digital que facilita al público conocer nuestras obras y dónde adquirirlas. Veo y siento una evolución positiva hacia la literatura histórica”.

Un entorno en el que, según plantea, “las nuevas generaciones se están haciendo preguntas sobre los hechos ocurridos en Panamá en tiempos pasados y esto es genial porque nos obliga a darles respuestas claras, reales y en el caso de la novela histórica, inspiradoras”.

'La piedra de la isla' Cedida

En cuanto a lo que hoy nos ocupa con esta entrega, y aprovechando el contexto histórico de aquella gesta patriótica –10 de noviembre de 1821–, compartimos algunos títulos de autores nacionales que recogen un pasado que inevitablemente se ha mantenido vivo en la memoria colectiva a través de las letras.

Pretel nos recomienda en diferentes géneros: Veintiséis leyendas panameñas de Sergio González Ruiz; 500 leyendas, cuentos y tradiciones de Andrés Villa; Faragual y otros cuentos de Carlos Francisco Changmarín; El 9 de enero de 1964, lo que no me contaron, de Wendy Tribaldos; La jornada del día 3 de noviembre y sus antecedentes de Ismael Ortega B.

'9 de enero, la novela' Cedida

En el género de novela, desde la librería El Hombre de la Mancha destacan las siguientes obras:

'La cabeza de Balboa'

Autor: Juan David Morgan. Sinopsis: Es una novela “sin ficción” en la que Juan David Morgan nos traslada de la Roma renacentista al Darién, tierra ignota, selvática, que concentra el interés y los recursos, la ambición y el poder. Una historia apasionante que transcurre años antes de la llegada de Hernán Cortés a las costas mexicanas y de Pizarro al Perú.

'500 años de la cuenca del Pacífico. Hacia una historia global' Cedida

'Con ardientes fulgores de gloria'

Autor: Juan David Morgan

Sinopsis: El 12 de agosto de 1903, el senado colombiano rechaza el tratado que le hubiera permitido a Estados Unidos construir un canal que, atravesando el istmo de Panamá, en aquellos días un Departamento de Colombia, uniría el Atlántico con el Pacífico. Menos de 100 días después, Panamá se independiza y, como nación soberana, revive el tratado que permite la construcción y operación del canal comercial que marcaría un nuevo rumbo en las relaciones internacionales. Una cascada de conspiraciones e intrigas se desborda peligrosamente en París, Washington, Panamá y Bogotá, en este ya clásico de la literatura panameña, antes publicado bajo el seudónimo Jorge Thomas.

'La leyenda negra, engaño y ficción' Cedida

'Las guerras del general Omar Torrijos'

Autor: Zoilo Martínez de Vega. Sinopsis: El periodista internacional Zoilo G. Martínez de Vega, con 40 años de experiencia en la política latinoamericana y excorresponsal de la agencia EFE en Colombia, narra en primera persona el rescate de la figura de Torrijos. Aunado a su proximidad personal con el general y con buena parte de los actores aquí incluidos, el autor también tuvo acceso a documentos oficiales y otros inéditos: cartas, correos electrónicos y declaraciones personales que, hasta la fecha, nadie había tenido y que hacen de este un libro indispensable.

'La cabeza de Balboa' Cedida

'La leyenda negra: engaño y ficción'

Autor: Julio E. Linares Franco. Sinopsis: “No hay documento, testimonio, conjetura o suposición atinentes a esa leyenda negra que no hayan sido escudriñados con perspicacia, por el ojo zahorí del excelente abogado que es el autor del libro a que accede este prólogo. Ninguno ha resistido incólume el ataque a que fue sometido”, destacan desde El Hombre de la Mancha.

'Las guerras del general Omar Torrijos' Cedida

'9 de enero, la novela'

Autor: Andrés Villa. Sinopsis: “Es un libro en el que yo novelo los testimonios, las entrevistas e investigaciones que hice”, manifiesta Villa.

Entre las historias que el escritor recoge está la del sindicalista colonense Andrés Galván, sindicalista colonense que apoyó la causa de los estudiantes de 1964 y fue uno de los protagonistas de La Marcha del Hambre de 1959. También, recoge el testimonio del historiador Luis Navas, hermano de Juan Navas, herido en la gesta del 9 de enero. Igualmente, rescata la documentación sobre las actividades posteriores en Antón contra las agresiones de los estadounidenses, y una décima que Juan Alberto Castillero entonó en uno de los mítines en el pueblo mencionado.

'Erased, the untold story of the Panamá Canal' Cedida

'Nalu Nega'

Autor: Alfredo Cantón. Sinopsis: Alfredo Cantón nos permite adentrarnos en el territorio comarcal que lucha profundamente por sostener su identidad, acercándonos a la comprensión de una cultura pletórica de símbolos.

'La piedra de la isla'

Autor: Thatiana Pretelt Serrano. Sinopsis: Todo sucede en Panamá. Dos acontecimientos importantes que marcan una era en nuestra historia. El saqueo de la aldea de Panamá La Vieja, la entrada del nuevo milenio y dos vidas que a través de los siglos se tocan y toman fuerzas para cumplir sus sueños.

El equipo de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero sugiere la revisión de algunos títulos alusivos a la independencia de Panamá de España: Panamá - Colombia, historia de sus relaciones de María Soledad Rodríguez; Historia de Panamá de Demóstenes Troya; Panamá y su historia, una visión diferente de la historia nacional de Luis E. Ramírez; Panamá: la primera República de Colombia y el desarrollo del ideario hispanoamericanista de Alberto McKay.

No podemos dejar de mencionar obras como Erased, the untold story of the Panamá Canal de la doctora Marixa Lasso, con un relato construido a partir de fuentes documentales y orales, sobre la historia del Canal y 500 años de la cuenca del Pacífico. Hacia una historia global, del doctor Omar Jaén Suárez, donde aborda descubrimientos, conquistas, colonizaciones y exploraciones científicas que se iniciaron a finales del siglo XV.