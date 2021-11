Estudiantes de periodismo buscan impulsar el cine panameño

El grupo de estudiantes de segundo año de periodismo de la Universidad de Panamá (UP) realizarán el conversatorio 'Cine en Panamá: Una mirada al presente y futuro' este 26 de noviembre

En pro de la cinematografía nacional, el cuerpo estudiantil panameño se ha levantado para discutir sobre la importancia del séptimo arte, su historia en el país y el futuro que le depara junto a las nuevas generaciones.

Es así como la joven Nivia Jordán, junto a sus compañeros, idearon el conversatorio 'El Cine en Panamá: Una mirada hacia el presente y futuro', que se realizará este 26 de noviembre a las 11:00 a.m. en una transmisión a través de las redes sociales @miradalapresenteyfuturoup (instagram) y la plataforma Zoom (ID: 864 5619 1224, contraseña: 682563).

El evento contará con los panelistas: Delfina Vidal (documentarista, guionista), Natalie Harris (cantante, actriz de teatro, cine y TV), José Luis Rodríguez (productor y director de cine), Mariela García Spooner (directora, productora y guionista de la película panameña 'Algo Azul').

Para Jordán, es clave compaginar el periodismo con el cine, ya que "el periodismo ha venido tomando un rol importante dentro de la sociedad". "Además de servir como un canal de libre expresión —el cual debe ser utilizado de manera objetiva con información fidedigna y verificable—, el periodismo debe ser la principal vía a la promoción del cine panameño, considerando que esta industria nunca había tenido mejores años en el pasado, como está pasando en la actualidad", apuntó, "esto lograría que la ciudadanía se interese más en los proyectos venideros, que aportan al crecimiento de la cultura en el país".

De igual forma, Jordán indicó que es clave inculcar la educación, el amor y el afecto de los niños por la cinematografía panameña, así como lograr un "cambio de mentalidad" y comenzar acciones de mayor culturalización para brindar apoyo al cine nacional.

"Desde que era pequeña no me enseñaron esa cultura, ese apego de querer ir a ver una película producida, dirigida por panameños, porque me parecían sencillas y poco llamativas. Pero al investigar, al leer la historia, todo lo que ha pasado y hasta donde se ha llegado, empecé a darle la oportunidad e inicio mi interés en él", agregó.

El conglomerado estudiantil invita a la ciudadanía al conversatorio abierto y gratuito. Cedida

Se discutirá el presente del cine nacional y lo que le depara en el futuro. Cedida

Actualmente, Panamá se ha destacado en las plataformas internacionales con cintas como 'Algo Azul' (2021), 'Yo no me llamo Rubén Blades' (2018), 'Plaza Catedral' (2021), 'Operación Causa Justa' (2019) y 'Más que hermanos' (2017) llegando a obtener reconocimientos importantes en la industria desde focos fuera de la región centroamericana.

"Se puede mejorar el cine en nuestro país, fomentando la cultura del cine, realizando cines foros, debates en las escuelas y colegios de Panamá", enfatizó la joven estudiante, De igual forma, Jordán señaló que se debe crear la Escuela Nacional del Cine, en el cual se apoye el estudio del séptimo arte con la creación de becas para los estudiantes, así como implementar un esquema de intereses bajos en préstamos para la realización de proyectos de cinematografía nacional, y diversos incentivos de capacitación nacional para los futuros cineastas.

"Consideramos que el Ministerio de Cultura (MiCultura) debe promocionar a nivel nacional nuestras películas, mediante la presentación, en el ámbito nacional, y la proyección de las obras en comunidades de difícil acceso y comarcas indígenas", indicó.

Para Jordán, la pandemia abrió las posibilidades de un mayor acercamiento comunitario hacia la cinematografía nacional, brindando una conexión de forma simultánea entre diversas locaciones, algo que se ha adoptado en los nuevos proyectos realizados por organizaciones como la Fundación IFF Panamá.

"La pandemia nos enseñó que estamos ante una nueva realidad, llamada digitalización, en la cual nos dimos cuenta de cómo la industria del entretenimiento y comunicación se transformó y se sigue transformando!, puntualizó, "la interconectividad y globalización en tiempo real ha hecho que podamos tener una reunión en diferentes partes del mundo, de manera simultánea, por medio de las plataformas nuevas. Lo que anteriormente nos parecía complicado realizar, hoy es una realidad y eso lo brinda el avance tecnológico".