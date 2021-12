Algunas ideas para el éxito de los nuevos mercadólogos

La implementación de nuevas ideas también requiere consistencia. Shutterstock

En su icónico discurso de Stanford, Steve Jobs hacía referencia al libro The Whole Earth Catalog. En la tapa de la edición final había una fotografía de un camino rural a primeras horas de la mañana, del tipo de ruta que soñamos caminar si fuéramos tan aventureros. Debajo de la foto estaba escrito: “Si no se tiene avidez por el conocimiento, no se conocerá el éxito”, era su mensaje de despedida al anunciar el fin de la publicación.

Después de tantos años de carrera publicitaria, con aciertos y errores, sigo bastante hambriento y me sigo considerando un junior... Creo que es la mejor manera y más sabia de tener siempre una mente abierta al conocimiento. Esto te ayuda a reinventarte, a ser el novato que está dispuesto a arriesgarse para beneficio del cliente, de su marca y de su cajita registradora.

No ando diciendo que tengo tantos años de carrera ni que he logrado tantas cuentas o que he ganado x cantidad de premios o que tengo tantos títulos y, aunque estoy muy orgullo de mis logros, de repetírmelo, solo lograría alimentar un ego.

No trato a mis alumnos de licenciatura o maestría como aprendices, sino como maestros que tienen bajo la manga una lección que darme. Les comparto un ejemplo muy reciente. Hace poco una alumna me enseñó una aplicación llamada “Spark Post” para hacer posteos animados en redes de forma sencilla. ¡Ella fue mi maestra! Así que Amarilys Angulo, mil gracias, y le deseo éxitos en su nuevo reto y empresa.

En algunos momentos siento que la publicidad toma demasiadas cosas de afuera y crea demasiadas pocas cosas desde adentro... del corazón para ser más claro.

Aunque los gurús y guías son referencias, dejemos de copiarnos de ellos y hagamos cosas para las que no hay referencias. ¡Seamos realmente innovadores!

Mucho se habla de los millennials, de hecho, son la obsesión de todas las marcas y estrategias publicitarias. Sin embargo, quiero dirigir mis palabras a los creativos, a los mercadólogos que están dispuestos a romper las cuadraturas y que al hacerlo ampliarán su mercado y llevarán a sus clientes y sus marcas a caminos sin fronteras.

Expande tus ideas

Saneel Radia, CEO de negocios de Transformation R/GA Global, plantea que, si uno hace una sola cosa, no puede ser el mejor en lo suyo. Tener un proyecto paralelo como: abrir un emprendimiento, colaborar con una oenegé, ser voluntario en algún lado, te permite ser más creativo en ambos lugares y desarrollar una visión más amplia del mercado. Lee, estudia, viaja, prueba comidas nuevas, baila si no te gusta, mira las noticias si las detestas, siéntate con un político a platicar, aunque no le creas ni pío, usa una prenda que sabes que no está en tu top ten de gustos, móntate en un bus o ve a escuchar los cuentos de salón de belleza... Ahí está la experiencia del consumidor.

Si te apasiona, ¡sé consistente!

La falta de consistencia es quizá lo que más se le critica a esta generación. “No necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, pero sí ser consistentes en lo que les apasiona para hacerlo muy bien”, dice Juan José Posada, Chief Creative Officer de Geometry Global.

Ser humilde es de sabios

En Argentina crearon el himno de los creativos, y una de sus estrofas dice: “En siete días Dios hizo el cielo y la Tierra, con ese tiempo, así cualquiera” ¡Más soberbio que esto, imposible!

La peor actitud que puede tener un creativo de hoy es creer que lo sabe todo. Te cuento y te lo digo por experiencia: Lo que sabes hoy, lo que crees saber hoy, en dos años puede que no te sirva de nada... así que, sigue teniendo una mentalidad shoshin (te lo dejo de tarea).

Tener tenacidad

“Gente inteligente hay mucha, pero con ganas poca”, opina Eva Santos, Global Chief Creative Officer de Proximity.

Para ella, la tenacidad es una de las variables más importantes.

¡Haz piezas inteligentes o pierdes al cliente!

Sorprende al cliente con piezas innovadoras y trata en la medida de lo posible evitar el camino seguro solo por mantener la cuenta. Confía en tu intuición. Antes de ser creativo eres consumidor, así que, di lo que te gustaría que una marca te dijera de forma única. Si realmente eres creativo, el presupuesto no debería ser un obstáculo.

Entre tanto ruido, lo creativo siempre sale a flote, lo sencillo y la simplicidad, ¡es la apuesta segura!

Sé un buen contador de ideas

Tener grandes historias que contar y saber cómo contarlas de manera única, es lo que siempre ha necesitado un buen comunicador y una marca... Te dejo estos ejemplos: “Pedro Navaja” es una joya narrativa y logró posicionar a un ícono como Rubén Blades.

La historia de Sebastián en 'Solo las estrellas bastarán' de Horacio Valdés, es todo un lujo literario, 'Maldito duende' de Héroes del Silencio es toda una composición poética basada en un hecho ocurrido en Zaragoza y, por último, el comercial 'English for Beginners' de Allegro, una pieza maestra donde la emoción y el relato se unen al corazón del espectador y una marca. Búscala en YouTube.

Saber contar una historia es saber convencer al cliente.