Harry Potter: 20 años y un reencuentro con la historia del niño mago

'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' se estrenó el 1 de enero en HBO Max. El especial, dura casi dos horas y se estructura como un viaje a Hogwarts partiendo del famoso andén 9 y 3/4. Redes sociales

'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', un proyecto dirigido a la fanaticada de la saga Harry Potter, ha logrado reunir al elenco para revivir las mejores anécdotas en un reencuentro cargado de emociones; 20 años después del lanzamiento de Harry Potter y la piedra filosofal y de ocho producciones estrenadas entre 2001 y 2011.

Se trata de un documental de más de 100 minutos, dividido en cuatro capítulos, que aborda dos películas, y hace uso de clips y escenas originalmente eliminadas para ilustrar sus anécdotas.

“Han pasado 20 años desde que la saga del niño que vivió para enfrentarse a lord Voldemort comenzó. ¿Qué mejor forma para celebrar que reunir a todo el elenco? Acompáñanos a recorrer este mágico set y a revivir la historia que marcó a toda una generación”, detalló HBO en una breve reseña.

Las estrellas de la franquicia, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, y sus compañeros de reparto, se reunieron junto con el director del primer filme, Chris Columbus, en un encuentro para discutir las ocho cintas de la saga.

J.K. Rowling, autora de la saga. Su poca presencia en el especial ha llamado la atención. Aparece brevemente hablando de la dificultad de encontrar al actor que encarnaría a Harry, pero son declaraciones de una entrevista de 2019, cita EFE. Shutterstock

“Pareciera que no ha pasado el tiempo (...) cuando las cosas se ponen difíciles y todo se ve oscuro, Harry Potter hace que la vida sea más rica”, señaló Watson en el resumen del especial de HBO en su sitio web.

Para Rupert Grint “parece ser el momento perfecto para estar con todos y recordar. Somos familia y siempre seremos parte de la vida del otro”.

Daniel Radcliffe confesó: “Lo que más me asustaba era que ya había acabado lo más importante de nuestra vida y al verlos a todos, veo que no ha acabado”.

Los protagonistas del especial conversaron en una de las salas de Hogwarts recordando detalles del proceso de casting, de los rodajes, de su relación con el resto del equipo y de sus épocas de complejidades en medio de la fama.

Los protagonistas del elenco repasan las anécdotas tras bastidores, de una infancia y adolescencia frente a las cámaras. Shutterstock

Watson aseguró que en la época de Harry Potter and the Order of the Phoenix, cuando tenía 17 años, “se sentía sola y aterrada por la creciente repercusión del fenómeno Harry Potter, por lo que pensó seriamente en abandonar. Y también Grint reconoce haber reflexionado sobre cómo sería su vida sin estar en los filmes”, reseñó la agencia EFE.

También agregó la misma nota “que el balance general de ser parte de las películas es más que positivo. No sería quien soy sin muchísima de esta gente”, afirmó rotundo Radcliffe, que mantiene conversaciones con algunos de los personajes emblemáticos de la saga.

Durante su niñez, los actores británicos dieron un vuelco a sus vidas y carreras al interpretar los papeles de Harry Potter (Radcliffe), Ron Weasley (Grint) y Hermione Granger (Watson) en la millonaria adaptación a la pantalla grande de la serie de libros de fantasía para niños de la escritora JK Rowling.

Medios estadounidenses han citado la ausencia de la autora de la saga en la reunión, como resultado de fricciones entre ella y los actores desde las “controvertidas declaraciones” que la escritora ha realizado en torno a la identidad de género.

La reunión revive algunas reflexiones de la historia que mantuvo cautiva a toda una generación. Shutterstock

De acuerdo con una nota del rotativo chileno La Tercera “los roces” entre Rowling y los actores de la saga se originaron por las controvertidas opiniones de la escritora.

Todo empezó en 2019, cuando hizo público su apoyo a Maya Forstater, una mujer que perdió su trabajo por tuitear contra las mujeres trans. “Hay solo dos sexos: hombre y mujer. Las mujeres son mujeres. Es imposible cambiar tu sexo”, añadió.

En la ocasión, Rowling usó el hashtag #IStandWithMaya y puso en su cuenta: “Vístete como quieras, por favor. Llámate como sea que quieras. Duerme con cualquier adulto, con consentimiento. Vive de la mejor manera que puedas, en seguridad y paz. Pero, ¿sacar a una mujer de su trabajo solo por defender que el sexo es real?”, escribió la autora.

Según datos recopilados por EFE, las historias de Harry Potter han vendido más de 500 millones de ejemplares en su versión escrita y en el cine ha recaudado $7,738 millones con sus ocho largometrajes.

“Cuando las cosas se ponen difíciles y todo se ve oscuro, Harry Potter hace que la vida sea más rica” EMMA WATSON, ACTRIZ.

Carreras en el cine

Daniel Radcliffe (Harry Potter) llegó a la pantalla grande a los 12 años como el niño con gafas de la franquicia.

Según detalló BBC, se convirtió en la figura central de la saga, catalogado como uno de los actores menores de 30 años mejor pagados.

Más adelante interpretó papeles atrevidos en el escenario y la pantalla, que incluyeron a Alan Strang en la producción teatral del 'West End Equus' de Peter Shaffer en 2007, con algunas escenas de desnudo.

Después de la última película de Harry Potter en 2011, Radcliffe protagonizó las producciones La mujer de negro y Amores asesinos. En 2015 se unió al elenco de pantalla de conjunto de The Modern Ocean de Shane Carruth, junto a Anne Hathaway y Keanu Reeves.

Hoy, con 32 años, se ha alejado principalmente de los éxitos de taquilla, y en su lugar ha asumido papeles en proyectos cinematográficos más pequeños, como la película de acción Guns Akimbo, Victor Frankenstein y Escape de Pretoria.

En 2021 apareció en el especial interactivo de Netflix para la comedia Unbreakable Kimmy Schmidt.

En cuando a Emma Watson (Hermione Granger), tenía solo 11 años cuando hizo sus pinitos cinematográficos.

Su carrera ha sido variada, protagonizando la cinta Las ventajas de ser invisible, la adaptación cinematográfica de 2019 de Mujercitas, y retratando a Bella en el remake de acción en vivo de 2017 de La bella y la bestia.

Watson también ha aparecido en los titulares fuera de la actuación; se matriculó para estudiar literatura inglesa en Brown, la universidad de la Ivy League de EE.UU. en 2009, según reseñó BBC. Después de terminar el rodaje de Las reliquias de la muerte, la actriz se graduó en 2014.

También se desempeña como activista. Su rol como embajadora de Buena Voluntad de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la convirtió en una de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2015.

Al cumplir 30 años, defendió ser una mujer soltera y se manifestó contra la “afluencia de mensajes subliminales” que la sociedad le ha impuesto al sexo femenino, en una entrevista con British Vogue en 2019.

Sobre Rupert Grint (Ron Weasley), el actor se ha distanciado de las películas después del final de la serie de Harry Potter.

Tras figurar en el video musical de Lego House de Ed Sheeran en 2011 tuvo una vuelta a la vida pública, seguida de papeles cinematográficos como Into the White y Moonwalkers de 2015, entre otros.

Grint también ha aparecido en las tablas, consiguiendo un papel principal en la producción de Broadway de 2014 'It's Only a Play'.

Además de pequeños papeles en programas como 'Snatch', 'The ABC Murders' y 'Servant', Grint, que es padre a sus 33 años, se ha centrado en invertir sus ahorros en una amplia cartera de propiedades, estimada en unos $32,3 millones, según BBC.

'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' se estrenó el 1 de enero en HBO Max. El especial dura casi dos horas y se estructura como un viaje a Hogwarts partiendo del famoso andén 9 y 3/4.