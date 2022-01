Los cómics más relevantes y esperados de 2022

Trial of the Amazons #1 se lanzará en marzo de 2022, dando inicio a una nueva narrativa de Wonder Woman y las amazonas. DC Comics

La industria del cómic ha tenido un aumento significativo del 3.3% desde 2020. Pexels

La primera aparición de Spider-Man en Amazon Fantasy No.15 fue vendida por $3.6 millones. Heritage

The War for Earth-3 comenzará el evento de DC el 11 de marzo y culminará el 29 del mismo mes con otras cuatro entregas. DC Comics

Con la próxima llegada de la cinta Multiverse of Madness (Marvel Studios, 2022) a los cines, la presencia de los superhéroes de cómics tradicionales se asienta como una rama importante de la cinematografía internacional. Esta práctica en la gran pantalla ha dado voz a las fuentes originales de las diversas historias encarnadas por actores, brindando una alternativa de entretenimiento a los fanáticos.

Si bien la industria del cómic (o historieta) ya cuenta con una base de fanáticos amplia y en crecimiento anualmente, la migración de fanáticos de las películas hacia el mundo de la ilustración impresa se mantiene en un auge que es beneficioso para el panorama del espectáculo y lo editorial. En 2021, la industria de los cómics fue en aumento, dando vistazos de nuevas ediciones y trayendo a la vitrina nuevos hitos.

Uno de estos fue la conversión de la compañía especializada en boletines de correo electrónico, Substack, en una editorial centrada en la publicación de libros de cómics. Dentro de sus filas se encuentran escritores y artistas visuales reconocidos de la industria, como el escritor de The Amazing Spider-Man, Nick Spencer, quien dejó Marvel para dar mayor promoción al talento de Substack.

El escritor de Batman, James Tynion IV, fue uno de los primeros en firmar un contrato exclusivo con Substack, obteniendo un pago inicial de aproximadamente $500 mil, según The Hollywood Reporter.

Tynion consideró la oferta de Substack como “lo mejor que me han dado en una década como escritor profesional de cómics”.

Muchos otros escritores de alto perfil han seguido a Tynion a Substack, incluido el escritor de X-Men, Jonathan Hickman, la dibujante Molly Ostertag y el escritor de Spider-Man: Miles Morales, Saladin Ahmed.

Mercado de las publicaciones

Un reporte reciente de la consultora internacional Credible Markets, titulado 'Informe de mercado de cómics 2021 por jugadores clave, tipos, aplicaciones, países, tamaño del mercado, pronóstico para 2028' (2022) señala una encuesta exhaustiva del panorama geográfico, el tamaño del sector y la estimación de los ingresos del negocio.

Según este estudio, la venta offline de los cómics alcanza un auge significativo durante la pandemia, llegando a nuevos mercados en Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia, España, Turquía, Países Bajos, Suiza, Bélgica y el resto de Europa; mientras que se ha fortalecido en mercados de Argentina y Brasil como parte de Sudamérica.

La presencia de los cómics destaca con las series y tomos creados por las editoriales más reconocidas del mundo (Kyoto Animation, Marvel Entertainment, Mirage Studios, Image Comics, Charlton Comics, Fawcett Comics, Warner Bros, entre otros).

En 2021, la primera aparición de Superman en los cómics Superman No. 1 (DC Comics, 1939) fue vendida por más de $2.6 millones en una subasta realizada por la casa de subastas ComicConnect, en la que participó el coleccionista –y antiguo dueño– Mark Michaelson, quien la compró a otro coleccionista en 1979 por poco más de $1,000.

El valor de estas ediciones especiales ha aumentado las inversiones en el mercado de los cómics, tal como sucedió con la venta de la edición Amazing Fantasy No. 15 (Marvel Comics, 1962) –que encapsula la primera aparición de Spider-Man–, la cual se vendió a un valor de $3.6 millones por la casa de subastas Heritage en septiembre de 2021.

Esto causó que ediciones como Doctor Strange #81 (Marvel Comics, 1987), Amazing Spider-Man #365 (Marvel Comics, 1992), Sleepwalker (Marvel Comics, 1991), The Good Asian (Image Comics, 2021), Spider-Man 2099 #1 (Marvel Comics, 1992), y Star Wars: Tales of the Jedi (Dark Horse, 1993) se ubican en el top 10 de la consultora de marketing CovrPrices.com como los cómics de mejor valor en el mercado en diciembre de 2021.

Hoy el 90% de todos los libros de historietas todavía se vende a través de tiendas minoristas independientes, en quioscos y servicios digitales como Amazon Kindle. Según el medio especializado Publisher's Weekly, las ventas de cómics y novelas gráficas superaron los $1,000 millones en 2020, un máximo histórico, pero no es una casualidad con el auge de los superhéroes en la gran pantalla, principalmente en EE.UU.

Hace un cuarto de siglo, las ventas de los cómics alcanzaban apenas unos $300-$325 millones, pero en 2020 la industria superó las cifras de los mil millones, asentándose como una fuerza comercial que se mantiene en aumento. La empresa de investigación de mercado 360 Research Reports indicó en su estudio que se espera que este sector alcance casi $4,000 mil millones en 2026, para una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3%.

Cómics más esperados

Para dar inicio a 2022 las editoriales de cómics y escritores independientes se han dado a la tarea de ofrecer regalos muy esperados a sus fanáticos, con ediciones como The Many Deaths of Laila Starr (Ram V. y Filipe Andrade, 2022), Fantastic Four: Reckoning War Alpha (Daniel Slott y Carlos Pachecho, Marvel, 2022), y Destiny X (Marvel, 2022) llegando a las librerías físicas y digitales alrededor del mundo este año. Detallamos algunas de las más esperadas por los fanáticos.

Destiny X (Marvel, 2022)

De la imaginación de los escritores y artistas Benjamin Percy y Joshua Cassara llegará una nueva para los mutantes X-Men, tras haber sido una de las sagas más apreciadas desde 2019 con la renovación de la línea narrativa de X-Men y con la aparición de House of X y Power of X, realizadas por Jonathan Hickman.

La importancia de Destiny X es que profundiza en las historias de diversos personajes, comenzando por Wolverine, según anunció el medio digital Screenrant.

La reinvención de Hickman en la narrativa de X-Men ha traído las historias más emocionantes que ha tenido esta saga en décadas. El 2 de febrero de 2022 se lanzará el comienzo de Destiny X con la edición X Lives of Wolverine #1 a cargo de Percy y Cassara.

She-Hulk (Marvel, 2022)

De la pluma de Rainbow Rowell (Eleonor and Park, Carry On) y Rogê Antônio, Jennifer Walters tendrá finalmente su propia línea de cómics tras ser uno de los personajes más dinámicos de la década en la serie de los cómics de Avengers, donde ha formado parte como heroína.

Más allá de esto, Walters tratará de reavivar su carrera en leyes pese a luchar con sus pensamientos internos y sentir que pierde su humanidad. Asimismo, la llegada de la serie homónima a Disney Plus este año acentuará la importancia de su personaje en los cómics. Su primer tomo fue lanzado el 12 de enero de 2022.

Trial of the Amazons #1 (DC, 2022)

Por parte de la casa DC, este año será el escenario para las heroínas más poderosas de su universo. Tras 80 años de historias sobre Wonder Woman y las Amazonas, la reunión de estos personajes reaviva la llama de una merecida renovación narrativa. Iniciando en marzo de 2022, el mega crossover promete una lucha de poder que reunirá a los héroes amazónicos que los lectores han disfrutado en los últimos años.

Esta edición estará a cargo de las escritoras y dibujantes Becky Cloonan, Michael Conrad, Vita Ayala, Stephanie Williams, y Joëlle Jones.

War For Earth-3 Begins! (DC, 2022)

Este nuevo y emocionante crossover de DC reunirá a los personajes de Suicide Squad, Flash y Teen Titans en una lucha por salvar a Earth-3 del Sindicato del Crimen, mientras encuentran su camino para hallar a la cabeza de la Fuerza Especial X, Amanda Waller.

Además, esta historia también tendrá un impacto en los próximos números de The Flash, Teen Titans Academy y Suicide Squad, ya que veremos a los héroes enfrentarse a sus malvados duplicados de esta Tierra paralela y hostil.

El lanzamiento será el 11 de marzo con la edición The War for Earth-3 #1 de la mano de los escritores y dibujantes Robbie Thompson, Dennis Hallum y Rafa Sandoval.