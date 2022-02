Detrás de 'Solo Las Estrellas Bastarán'

La obra está bajo la dirección de Aaron Zebede. Ana Isabel de la Guardia

El próximo 8 de marzo será puesto en escena un nuevo musical de los creadores de 1903: El Musical, titulado Solo Las Estrellas Bastarán, bajo la dirección de Aaron Zebede y producción de Nikki de Roy. La historia está basada en la época de la dictadura y la invasión a Panamá con música de Horacio Valdés y Son Miserables. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a un ensayo y ver cómo se preparaban los actores. Aunque solo vi algunas escenas, se siente la emoción que le están poniendo a cada uno de los papeles y el talento que tienen. Varios artistas que participaron en 1903: El Musical serán parte de este musical. Algunos de ellos son: Diego de Obaldía, Juliette Roy, Janelle Davidson, Leonte Bordanea, Randy Domínguez, Arian Abadi, Marcos Reyna, Elmis Castillo. También cuenta con la actuación de Nilena Zisopulos, Cristina de la Fuente, María Isabella Pérez, Isabeau Méndez, Hugo Víctor Rodríguez, María Fernanda Achurra, Mayra Hurley y Diego Medina. Igualmente, este elenco cuenta con un diverso grupo de coristas y bailarines. De último, pero no menos importante también cuentan con una gran orquesta que le agrega toda la música a las melodiosas voces del elenco. La primera función ya está agotada, pero tienen oportunidad de verla hasta el 27 de marzo en el Teatro Nacional y pueden comprar los boletos a través de Panatickets. Luego de presenciar el ensayo me senté a hablar con Diego de Obaldía quien escribió el libreto. Me contó un poco más sobre cómo ha sido trabajar en este proyecto.

¿Cómo se les ocurrió la idea de este proyecto?

Horacio nos llamó cuando estábamos en temporada de “1903”, él fue a ver la obra, y nos invitó a desayunar a Aaron y a mi y nos dijo que hace rato quería hacer un musical de sus canciones. No tenía ninguna base específica solo hacer un musical de sus canciones y cuando vio “1903” dijo: 'este es el equipo que me gusta, este es el equipo que va más alineado a mí'. Yo crecí con la música de Horacio y cuando la escuchaba pensaba mucho, sobre todo en su canción “Solo Las Estrellas Bastarán” que es el título de la obra. La canción que habla de “Cuatro de enero del noventa, tras la tormenta criminal” y dije ya ahí tenemos una base histórica para hacer una obra sobre el año 1989, ya que venimos haciendo una obra sobre el año 1903 y de ahí empezó a fluir todo.

¿Qué historia cuenta la obra?

Se cuenta una historia de algo que se llama ficción histórica. Es una historia ficticia que ocurre en determinadas épocas históricas. A diferencia de '1903' que los personajes creaban la historia política y la historia en general, aquí los personajes son víctimas de la historia. Entonces es un flow un poquito diferente a “1903”, pero, se sigue contando historia. La historia está relacionada al amor, la familia, la lucha por la patria y demás. Ocurre en tres generaciones diferentes. Hay personas de setenta años, de cincuenta y pelaos de veinte años.

¿Alguno de los personajes están basados en la vida real?

Siguiente pregunta... (ríe) Tendrán que ir a ver la obra para descubrir las historias que cada uno de estos personajes tiene por contar.

¿En total, con cuántas personas cuenta el elenco?

Ahorita mismo el elenco está en 34 personas . Está muy bien balanceado y de verdad que son 34 personas talentosísimas.

¿Quiénes dirigen a este elenco?

Tenemos nuestro director artístico general Aaron Zebede. Nuestro director vocal y arreglista de coros es José “Pepe” Casis. Maryelin Barahona dirige las coreografías. Eduardo Charry dirige la música y orquestra que junto a Abraham Dubarran armaron los arreglos. Yo escribí la historia original que va a llevar esto. Obviamente, está basado e inspirado en los personajes que ya Horacio había creado solamente dándole un twist un poco diferente a lo que el público ya esperaría que sean las canciones.

¿Cuánto tiempo llevan ensayando?

Un poco más de dos meses. Pero, la obra en sí, se puede decir que empezó a desarrollar y crearse probablemente en noviembre de 2019.

¿Cómo te sentiste al darte cuenta de que la obra se vendió tan rápido?

Por una parte, muy muy bien pero, por otro lado, está el peso en los hombros de tener una expectativa tan grande y sobretodo ahora que Horacio falleció. Poder darle la talla a sus creaciones para nosotros es un reto. Es un sentimiento muy agridulce, es un reto enorme y la expectativa es bastante grande. Obviamente, estamos haciendo todo lo posible por llenar las expectativas del público o quizás superarlas. Competimos contra la expectativa y competimos también contra lo que hicimos ya en “1903”.

¿Ha sido difícil seguir después de la muerte de Horacio Valdés?

En lo personal, después de la muerte de Horacio, pasé muchos meses sin poder tocar el guion. Esto lo digo por mí, no sé del resto del equipo. Todavía para mí es algo sumamente difícil. Lo recordamos mucho todos los días y nos duele mucho. La parte mala de lo que estamos haciendo ahorita mismo es que nos duele mucho que Horacio no este y no pueda darnos su aprobación. Él confiaba mucho en nosotros y sabemos que estaría disfrutando muchísimo este proceso y acompañándonos en todas estas alegrías, en todos estos estreses sabrosos, pero sí es muy difícil. Todos los días lo recordamos y en cada una de sus canciones lo sentimos presente hablándonos.

¿Qué diferencias has sentido en el teatro pre covid y ahora?

Creo que la pandemia, además de habernos afectado negativamente, de alguna manera nos impactó muy positivamente porque nos dio muchísimas ganas de volver, muchísimas ganas de seguir y muchísimas ganas de mostrar estas historias. Sobre todo, esta historia es similar. Fue un proceso muy difícil de Panamá donde había toque de queda, mucha opresión política, mucha opresión militar, mucha corrupción y etc. Creo que la pandemia nos ha inspirado un poco a contar con más fuerte voz esta historia. Usamos el dolor de esta época a nuestro favor para poder darle más fuerza a la voz de la historia.

¿Algo más que quieras contarnos de la obra?

Bueno que vayan a verla y si les gusta recomiéndenla. Ojalá que vayan a verla y vayan a darle homenaje a una de nuestras estrellas más grandes. Que vayan con los ojos abiertos a salir con hambre de historia, hambre de música y hambre de arte.