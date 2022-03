La artista panameña basa su obra en la naturaleza. Cedida

Kenia Olivia Araya Delgado conversa sobre su arte, su amor hacia la cultura y el rol de la mujer en este campo, dentro de Panamá. “La perfecta combinación de colores en los paisajes no la brinda nada en este mundo. Ya sean bosques, el mar, los desiertos o una simple ave puesta en una planta, son perfección pura”, dice.

¿Cuándo descubrió su pasión por las artes plásticas?

Fue a los 15 años que empecé a tomar en serio el arte y decidí dedicarme a esto. En el año 2015 ingresé al técnico superior, porque tomé la decisión de pulir y mejorar mi talento, ya que me iba a dedicar a esto toda mi vida. Siempre he tenido ese interés por dibujar y pintar, desde pequeña he sido muy introvertida y mientras otros niños jugaban en el patio, yo me quedaba dibujando, inmersa en mis fantasías.

¿Qué te inspira a crear cada obra?

La naturaleza lo tiene todo. La perfecta combinación de colores en los paisajes no la brinda nada en este mundo. Ya sean bosques, el mar, los desiertos o una simple ave puesta en una planta, son perfección pura. La emoción que tengo al ver la naturaleza me impulsa a plasmarla en una pintura inmediatamente. Me inspiro mucho en los diversos colores de las aves, flores y mariposas que nos rodean y en cómo se complementan entre sí al retratarlos en una obra.

¿Qué artistas han sido tus referentes?

El pintor panameño José Ángel Valdez ha influido mucho en mis obras, porque representaba muchos elementos de la naturaleza con aves y bellos colores.

Kenia Araya, los colores de una artista inspirada en la naturaleza

¿Qué le aportó a tu carrera haber ganado el concurso del Festival Arte en el Parque? ¿Cuál fue el premio, quién te becó, cómo te ayudó a seguir adelante con tus estudios?

Este concurso fue la oportunidad para darme a conocer como artista. Gracias a Cobre Panamá no tuve que preocuparme por los materiales que uso para hacer mis pinturas por todo un año, ya que son muy costosos. Me dieron lienzos, pinturas, cuadros, libretas para seguir adelante por este camino del arte. Con esta beca y aportes de otras instituciones pude terminar mi técnico superior en artes plásticas, y ahora estoy estudiando la licenciatura.

“El arte es una carrera de resistencia, siempre hay que reinventar y crear algo nuevo”.

¿Hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en las artes plásticas?

Muchas veces sucede, igual que en otras profesiones, que cuando la mujer tiene hijos le es más difícil alcanzar sus sueños. En el mundo del arte es algo difícil generar ingresos y cuando tienes una familia, la prioridad son los hijos. Yo le aconsejaría a mis compañeras artistas que nunca abandonen sus sueños y los retomen más adelante.

Tienes un negocio de serigrafía, que está relacionado con la pintura. ¿Podemos hacer del arte un negocio o una forma de vida?

Siempre he pensado que cuando trabajas con algo que es tu pasión, nunca es difícil, porque amas hacerlo. Y si esa pasión te significa ingresos, mejor todavía.

¿Qué les decimos a las niñas y jóvenes que tienen talento para las artes, y quieren desarrollarse en aquello que es su pasión?

El arte es una carrera de resistencia, siempre hay que reinventar y crear algo nuevo. No se desanimen, el camino puede ser difícil, pero es posible llegar a ser una gran artista.

Pintoras como Elsy Acosta, Mai Yap, Michelle Hart, Coqui Calderón, entre otras, coinciden en que hacen falta más espacios artísticos para promover el arte y la cultura. ¿Está la mujer artista llamada a jugar un papel más proactivo en este sentido, para lograr una unión más que una competencia?

Como promotoras del arte y la cultura sería bueno hacer más talleres con niños y así formar a personas más sensibles y creativas, para lograr una unión, porque el arte es para compartir. Por ejemplo, he tenido la experiencia de participar en varias ocasiones en el programa Arte en el Barrio y Comunidades Rurales, de la fundación Arte en el Parque, donde como voluntarios les enseñamos a los niños conceptos básicos de pintura. En estos talleres vi mucho talento, que a veces se pierde porque no le damos la importancia debida.

¿En qué proyectos trabajas actualmente?

Actualmente me preparo para participar en mi primera subasta de arte. La Fundación San Felipe, de la ciudad capital, tuvo a bien invitarme a la subasta. Si todo va bien, puede ser una nueva ventana para mostrar mis obras. Además, aprovechando que los personajes del ánime y manga están de moda, estoy desarrollando una iniciativa con lo que se conoce como serigrafía artesanal, que no es otra cosa que plasmar mi arte en suéteres, mochilas, gorras y otros artículos, pero a mano. Estamos empezando, pero poco a poco irán aumentando los pedidos. Ya tenemos nuestras redes sociales para dar a conocer nuestro emprendimiento: @Loligrafi_pme