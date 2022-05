El de hoy es un tema peliagudo, así que para poder empezar a deslindar responsabilidades creo que lo mejor que podemos hacer es entender a qué nos referimos cuando hablamos de 'responsabilidad. Definamos el término, responsabilidad es la cualidad de responsable. Es una deuda u obligación de reparar y satisfacer las consecuencias de un delito, una culpa u otra causa legal. Puede ser un cargo u obligación moral que resulta para alguien a causa de un posible yerro. Y, por último, se denomina responsabilidad a la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

No nos gusta ni un poquito la responsabilidad. Odiamos la sensación de sentirnos responsables de algo, sobre todo si es malo, porque claro, si el resultado es exitoso todos queremos ser papás de la criatura. Pero cuando las consecuencias son mediocres la responsabilidad es una pesada carga en nuestros hombros, ese muerto no lo cargo yo. Lo vemos, periodo tras periodo, en la recua de golfos apandadores que nos desgobierna, (me da igual que sean de un partido que de otro que de todos), no quieren sentirse responsables del desaguisado. Ellos no son responsables de lo que ocurre en Colón, no fui yo, fue Teté, a lo que el aludido no tarda en responder que Teté no fue, que lo cargue quien lo mató, y así seguimos, en un juego estúpido, señalándose los unos a los otros pero sin que ninguno tenga los pantalones bien puestos para solucionar los problemas.

Siempre habrá una cabeza de turco adecuada para decir que no eres responsable. ¿La inseguridad? Culpa del narcotráfico. ¿Las calles hechas leña? Culpa de la lluvia ¿Protestas y disturbios en Colón? Culpa del gobierno antepasado. ¿La economía hundiéndose cual Titanic? La pandemia. ¿Por qué todo está como está? La culpa la tienen los españoles, que son unos ladrones y unos genocidas.

Pero no se crean que esto de lo que hablo se circunscribe al ámbito político, no, estimados lectores, al fin y al cabo los políticos no son más que un reflejo de los votantes, ellos están ahí porque la mayoría les dio su voto, así que los responsables del Gobierno y la Asamblea que tenemos somos nosotros. Sí, nosotros, sí, también usted. La ciudadanía como conjunto de seres sociales que deciden quiénes van a dirigirnos por cinco años somos los responsables. Ese monstruo es creación nuestra.

“La ciudadanía como conjunto de seres sociales que deciden quiénes van a dirigirnos por cinco años somos los responsables. Ese monstruo es creación nuestra”.

Pero también lo son mu chos otros monstruos a los que achacamos muchos otros males, el monstruo del machismo, por ejemplo, o el del patriarcado, estas entelequias a las que cargamos con la responsabilidad de nuestro propio bienestar o de la falta de este.

Estos constructos no son endriagos bajo la cama, al igual que Papa Noel son los padres, la machista es usted, señora, que cría a su retoño como si fuera un inútil funcional. La culpa del machismo la tienes tú, querida, que no eres capaz de dejar de verte como una víctima y no te atreves a sujetar las riendas de tu propia vida.

¿Hay maldad en el mundo? ¡Pero claro que sí, bienvenidos a la realidad!, pero si aprendiéramos que cada uno es el único responsable de su felicidad y su bienestar, y que eso implica tomar decisiones, tanto sociales como personales, seguramente nos iría mucho mejor, porque echarle la culpa de tus males a tus padres es tan tonto como decir que la culpa de lo que pasa en Colón la tiene Endara.

Crece, amiguito, madura y toma las decisiones correctas para ser responsable de lo bueno que pase de aquí en adelante.