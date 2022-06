Kathia Arjona, de la lectura a la escritura por el amor a los libros

Kathia Arjona Cedida

Siempre le gustó leer, pero encontraba difícil, con las demás actividades diarias, mantener la disciplina que le permitiera leer una obra de principio a final. Hace unos cuatro años, en 2018, decidió establecer un club de lectura que se llama Los Cazalecturas. Esta agrupación cuenta actualmente con más de 50 miembros que se reúnen mensualmente para discutir sobre un libro asignado. Dos años después la pandemia sorprendería al mundo y a algunos, como a Kathia, les podría en bandeja la oportunidad de hacer su primera publicación Historias para compartir un café. Actualmente, forma parte de Escritores Independientes de Panamá (Einpa) otra trinchera desde donde apoya a escritores que se han dado a la tarea de publicar sin el apoyo de una casa editorial. Aunque no se dedica de lleno a la literatura, afina interesantes engranajes que la fortalecen.

¿Cómo llegas a la decisión de formar un club de lectura?

Hice una primera reunión en mi casa. Yo no sabía que había tanta gente que quería reunirse para hablar de libros juntos. Eso me impactó. Nos reunimos mensualmente, de manera virtual, aunque la gente se está animando más a hacerlo de manera presencial. No hay un costo, se proponen libros y el más votado es el siguiente. Tratamos de que los libros no pasen de 300 páginas, tratamos de ubicar el libro, que esté accesible a todos y si está en pdf, lo compartimos. Lo interesante es que te das cuenta de que alguien complementa tu opinión, descubres algo nuevo con lo que aportó el otro.

Y habrá evolucionado, imagino…

Actualmente somos casi 50 en whatsapp. En cada reunión participan entre 15 y 20 personas. Hemos invitado a escritores que terminan compartiendo algunos elementos que no están en el libro. Somos cazadores de libros, siempre estamos buscando un libro que nos llame la atención, hemos leído libros que son difíciles de encontrar, y compartimos entre todos buenas noticias sobre la literatura conociendo diferentes escritores y géneros, tratamos de no encasillarnos en uno solo sino ampliar horizontes.

Reunión de Los Cazalecturas Cedida

¿Cómo te involucraste en la escritura?

En realidad el libro es un sueño que tenía pendiente porque siempre me ha gustado escribir, pero la pandemia hizo que me enfocara en esa meta. Me estaban pasando mucha cosa como persona, como madre, como hermana, como amiga, eso revolucionó mis emociones y yo necesitaba transmitirle a las personas eso que me estaba ocurriendo. El encerramiento con mis hijos adolescentes, trabajar con mi esposo en casa, eso hizo que yo escribiera por tres meses seguidos y convirtiera mis relatos en el libro. Venía postergándolo porque no me había sentado a escribir y la única forma de publicar era teniendo el material. Mi esposo fue como una de las personas que me dio ese empujón para lograrlo. La pandemia fue algo positivo en ese sentido.

Escribir es una cosa, pero concretar una publicación es otra cosa...

Ya yo tenía experiencia de unos dos o tres años con la creación del club de lectura, ya había hecho alianzas con otros clubs con bookstagrammers, con Capali, hice un camino sin haberlo planificado conociendo a todas las personas que tenían que ver con literatura. Cuando escribí el libro era como una etapa más que estaba cumpliendo y eso me facilitó mucho los caminos para poderlo proyectar, mercadear.

'Historias para compartir un café' fue lanzado en 2021. Cedida

Eso te lleva a participar con Escritores Independientes de Panamá...

Con Einpa, quiero ser miembro porque hacen mucha actividades y eventos, te da la proyección que no tiene el escritor solo para mercadear. Somos casi 80 escritores hay una junta directiva presidida por Linda Ashwood y siempre estamos buscando oportunidades para proyectarnos e inspirar a los jóvenes. Hay muchos jóvenes escribiendo y algunos no tan jóvenes que no se atreven a dar el paso porque el miedo de qué van a pensar las personas al leerlo. Pero cuando tienes tu primer libro y transmites lo que deseas transmitir ya estás haciendo un cambio. Generando un cambio en otro.

Y eso refuerza un movimiento...

Entre Einpa, los Cazalecturas, mi amor a los libros, se ha desarrollado un gran engranaje estamos relacionados ayudando a otros escritores, o promoviendo sus obras, ya el escritor no es una isla, ahora somos un grupo que nos apoyamos entre todos en diferentes temas. Leemos, escribimos, tratamos de hacer cosas que nos integren, actividades sanas y que la gente se vaya emocionando, se inspire y seamos una gran comunidad. Hemos hecho alianzas con el Ministerio de Cultura, con en Municipio de Panamá, estrechando relaciones con todas las instituciones que promuevan la cultura.

Cómo se están preparando para la feria del libro?

Somos casi 50 escritores que vamos a estar presentes, vamos a tener un espacio para dar a conocer nuestros libros y donde se darán firmas por parte de sus autores. Estamos muy entusiasmados, 50 es un grupo bastante grande y después de 2 años de feria virtual hay mucho entusiasmo.

¿Ha cambiado tu vida luego de publicar un libro? ¿ves la vida diferente?

Sí, porque siento que dejé un legado a mis hijos, el ejemplo de que lo que quieres realizar lo puedes lograr, a pesar de que tengas inseguridades y miedos, me cambió porque hice mi vida pública, aquí hay muchos relatos míos personales y no es fácil abrirse, pero gracias a Dios la recepción fue buena, porque son situaciones cotidianas que le pueden ocurrir a cualquiera y más en pandemia, y cada uno de esos relatos tiene un aprendizaje. Mi vida cambió porque el día de mañana cuando ya yo no esté , quedó mi libro que hizo cambios en personas e hizo cambios en mí y me incentiva a seguir escribiendo.

Tienes en preparación alguna nueva obra?

Ya empecé a escribir estoy haciendo algo con un concepto más infantil, juvenil, pero todavía está en proyecto. Quiero hacer algo que tenga que ver con los poetas del siglo XVIII y XIX, ya empecé a escribir pero está en desarrollo, y estoy pro tomar un cuso en Profe. Talleres y quiero hacer mi curso de novela para hacer esa transición de cuento a novela que no es fácil pero es un reto que yo misma me quiero poner.

Ha afectado la cantidad o el interés de publicar pese a que hemos recuperado el régimen de actividades?

No, creo que la pandemia lo que ha hecho fue facilitarlo la gente empezó a escribir cuentos, empezó a escribir sus historias y los escritores independientes se autopublican. Ellos mismos hacen todo prácticamente. Hay otros que buscan editoriales pero no han frenado, esto les impulsó a sacar lo que tenían dentro para compartir con los lectores.

Cómo ves el movimiento literario local?

Va a haber una feria del libro en Boquete la biblioteca la está organizando así que no es solo en la capital en provincias también hay un movimiento. En redes sociales siempre hay actividades, mercaditos, intercambio de libros... es un movimiento que se ha venido sintiendo que la literatura y el amor a los libros ha aumentado. También ha crecido la cantidad de editores y diseñadores editoriales. Esa categoría de servicios está creciendo. Debemos seguir conectando y uniendo fuerzas porque se necesita. Una vez hice una investigación de cuántos clubes de lectura hay en Panamá, y eran más de 20 en Panamá y en interior y ojalá sigan creciendo porque hay lectura de romance, de suspenso, de aventura, hay literatura gráfica con los comics y las mangas, hay de todo y cada quien puede buscar el club que le sea más afin. El que se quiera sumergir va a encontrar de todo. Dicen que los jóvenes no leen pero ese es un mito que quedó atrás.