¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para lograr mis metas?

Mayra Hurley durante la filmación de una de sus escenas. La cinta estará lista a inicios de 2023. Cedidas

La idea de una serie tipo “Miami Vice” rodada en Panamá había rondado la mente de Gurnir Singh, Stuart Hooper y Miguel Oyola. De esto, hace más de 10 años en los que han ocurrido muchas cosas, una de ellas la pandemia de covid-19. Durante los momentos de encierro, Singh se percató de los cambios forzados que este acontecimiento había traído al mundo entero. Todos moviéndose con máscaras, incluso dentro de un banco, la venta de bebidas alcohólicas suspendida, el futuro de muchos pendiendo de un hilo y sumó estos elementos a la historia policíaca que no había podido cuajar.

Justo en 2020 Brittany De Vries, productora de Seedling Media Productions, empresa que lleva más de 10 años en el país produciendo documentales y otros productos en video, le preguntó a Singh si tenía algún proyecto en ciernes pues le interesaba participar en el concurso para Fondo Cine. Singh puso sus ideas en papel y así nació el largometraje Chacalería.

Antonia, una empresaria que vio los frutos del trabajo de una vida desaparecer con la pandemia de covid, vio una oportunidad de asegurarse algunos ingresos con la distribución ilegal de alcohol con la ayuda de drones, durante le ley seca establecida por el gobierno en plenas medidas de confinamiento. Sus planes se desmoronan cuando Ronny, un policía descubre su movida, pero en lugar de arrestarla, decide para ella otro futuro. Las vidas de Ronny y Antonia, que no habían tenido relación alguna, se ven conectadas gracias a la ambición. La cinta, que está en sus últimos días de rodaje está protagonizada por Mayra Hurley y Miguel Oyola.

“Del momento en que vi el primer guion hasta ahora, ha evolucionado muchísimo pero desde entonces hasta ahora la historia siempre me gustó. Siento que Gurnir tiene una visión clara de lo que está buscando, y un estilo muy peculiar. Siento que cuando el público la vea se van a encontrar con algo completamente inesperado”, dice la actriz, que actuó en la cinta Historias del Canal . “Es diferente a lo que se ha hecho. Es una sátira que va a mostrarle al público una manera diferente de contar muchas realidades de nuestro país”, asegura.

Escena de 'Chacalería'

“Estoy súper contenta con la oportunidad de tener un personaje como Antonia con la cual me identifico mucho, en muchas cosas, y por otro lado, que está sacando lados de mí que no conocía. Ha sido toda una experiencia meterme en los zapatos de Antonia para darle al público una historia que sé que les va a dejar un poco en shock”, comenta.

“Conozco a Stuart y a Gurnir desde hace mucho tiempo, incluso habíamos hecho algunos proyectos con ambos y ellos tenían en mente una serie tipo “Miami Vice” que fue evolucionando con el tiempo. La verdad, me fascinó cuando vi el guion terminado y me siento muy contento de que me hayan tomado en cuenta. Llevo muchos años esperando un proyecto de este tamaño para poder lograr poner en un plato todo lo que he venido aprendiendo en estos años”, destaca. “Ya había trabajado en otras producciones cinematográficas, en papeles muy cortos y ahora tengo la oportunidad de este protagónico y estoy contento de eso”, afirma.

Los personajes

“Antonia es una 'pelá' de origen humilde, quizá no estuvo en una situación de hambre, pero tuvo que trabajar mucho para llegar donde estaba. Es muy estudiada, muy geek, nerd, siempre quiere saber más y está enfocada en superarse pero llega un momento en que tiene que ver a qué costo”, describe Mayra.

Stuart Hooper y Gurnir Singh durante la filmación

Antonia es una mujer que planifica su vida para el éxito, pero que en el camino se da cuenta de que la vida no es tan fácil y que ese éxito depende de muchas variables que puede que no sean justas o éticas y que no siempre están en nuestras propias manos.

La pandemia le hace una mala jugada a Antonia y ella debe tomar decisiones. “Antonia viene a enseñar un poco el 'hasta dónde estoy dispuesto a llegar para lograr algo”, cuenta la también presentadora de televisión.

“Ronaldo Reyes, conocido como Ronny, es un policía con una tradición familiar policíaca, muy recto”, desmenuza Miguel Oyola, quien en ocasiones anteriores ha tenido la oportunidad de personificar a maleantes y narcotraficantes, por lo que construir un personaje creíble, fue su mayor reto. Sobre todo, mostrar el lado humano y con este, las debilidades que en algún momento pueden tener.

“He tenido la oportunidad de conocer muchos oficiales, a lo largo de mi vida, familiares que han estado en distintas posiciones dentro de la fuera de policía y hemos trabajado actualmente con la policía nacional y con gente que nos ha ayudado a comprender el engranaje de la fuerza y también a conocer la parte humana ellos”, cuenta.

Escena de 'Chacalería'

Todos los ciudadanos esperan mucho de la policía que al fin y al cabo, “son seres humanos que tienen problemas como cualquier otro y al final de la jornada son personas que sacrifican mucho y no son bien comprendidos”, subraya.

La producción

“Yo prefiero hacer las cosas a mi manera o no hacerlas”, dice Gurnir Singh, director y guionista que ha llevado adelante el corto Free Kick, seleccionado en Cannes y trabajos para reconocidas marcas. Y esto le costó una larga espera, pero también la oportunidad de manejar la producción tal y cual quería. “El guion con el que estamos trabajando no es el mismo que ganó. Se ha ido mejorando mucho y este es uno de los principales problemas del cine local: no se le mete mucha mente al guion”, reconoce.

Los equipos de producción invierten mucho en el equipo que se va a utilizar, cámaras, luces… “nosotros estamos haciendo lo opuesto, le hemos metido más a los actores y al guion y estamos usando cámaras más chicas, por ejemplo, Claro que tenemos buen equipo, pero hay que ver esto como un negocio. Si quiero más equipo tengo que invertir más, pero llega el momento en que el porcentaje de mejora va a ser muy poco y no vale la pena”, destaca.

Así que el equipo de filmación se ha mantenido reducido y se decidió no hacer coproducciones para que los participantes, en gran mayoría fueran panameños.

“Quise hacerlo todo con gente de aquí, algunos son extranjeros pero han sido criados en Panamá, los actores son todos panameños. Dicen que los actores panameños no son buenos, pero eso es mentira. Los que no son buenos son los guiones. ¿Qué puede hacer un actor con un diálogo malo?”, cuestiona el director.

Y asegura que la experiencia ha sido muy gratificante. “Conocí a Mayra (Hurley) , que es muy buena. Elmis (Castillo) me sorprendió.., y lo tienen encasillado. Andrés Poveda hizo un papel distinto... de malo, todos memorizaron sus líneas, todo ha funcionado, lo que pasa es que no les han dado buenos papeles”, insiste.

La música viene de Colombia pues era un convenio que se había hecho con los músicos desde que el plan era una serie “y yo soy un hombre de palabra”, afirma Singh.

“Para De Vries, la experiencia ha sido muy tranquila. “Tenemos un equipo muy fuerte, muy profesional en lo que hacen. Gurnir tiene una idea muy clara de cómo quiere que el filme se vea. Mantener un equipo pequeño ha ayudado mucho a mantener las cosas funcionando tanto en la acción como en el desarrollo”, indica.

Desde el momento en que presentaron el proyecto a la convocatoria de Fondo Cine, todo estaba muy claro. El resto fue completar el elenco y pulir el guion. Este es el segundo filme de ficción par a De Vries quien se ha dedicado a documentales como Dear Panama y Un mundo sin huérfanos.

Hurley coincide con De Vries y asegura que “todo se ha desarrollado de una manera muy fluida, para la pre producción hicimos una grabación algo muy sencilla, para verificar qué tomas funcionaban y todo está registrado en un guion. No se está improvisando nada porque se tiene muy claro lo que se quiere, y cuando tenemos una duda, vamos al guion”.

Hecho que establece una cada vez mayor profesionalización del oficio. “Ahora se trabaja de forma diferente. Es cine y aunque es algo irreal, al final se quiere comunicar algo y para ello es muy importante seguir los detalles, a diferencia del teatro que es todo en vivo y muy orgánico, hay improvisación y es lo lindo de eso, pero aquí es contar la historia desde un punto de vista que a veces uno como actor no termina de visualizar la escena”, comenta Hurley.

Para Stuart Hooper, director de fotografía, es “muy bonito ver el sueño de hace tanto tiempo llegar a realizarse. Hace tiempo que quería tener un buen guion y buen elenco, para hacer un proyecto”, sostiene. Además, considera “gratificante ver cómo crece el cine en Panamá. “Es bueno ver que hay una estructura más desarrollada acá y ha sido muy bueno aprovechar y tener un crew todo armado, con gente cuyos nombres había escuchado pero no conocía. Ha sido cómodo, todo está arreglado, todos los permisos en orden, todo bien”, destaca. “Panamá tiene lo necesario para a ser un hub de cine especialmente en comparación con otros países de Centroamérica. No nos falta nada para serlo”, dice convencido.

“Estoy súper contenta, me emociona ver dónde está el cine en Panamá, ahora se están rodando unas cuatro películas, a dos años de la pandemia cuando no estaba pasando nada. Poder decir que estoy haciendo una película, participando en musicales y en un programa de televisión y hace cinco años no me imaginaba estar en este punto. Las actividades artísticas y de entretenimiento tienen mucho que dar al país y lo están dando, por eso hay que invertir más en estas actividades, apoyarlas más”, concluye Hurley.