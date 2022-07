Moisés Attie: 'Para lograr un país libre de bullying, debemos cambiar las relaciones humanas'

Logo oficial de la organización Jean-Paul Francis

El acoso escolar y el ciberacoso son algunos de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad hoy. No solo por la cantidad de casos que ocurren diariamente, sino por los escasos programas que hay en Panamá para ayudar a las víctimas de este flagelo.

Así lo explica Moisés Attie, presidente fundador de 'Ni uno más', organización que junto a Cable & Wireless y el Ministerio de Educación (Meduca), lanzó recientemente la iniciativa 'Tú vales' (centro de llamadas), para atender estos casos de bullying.

En entrevista con este medio, Attie detalló que en 2018, cuando era estudiante de secundaria, buscaba un proyecto de labor social que pudiera adoptar junto con otro compañero de escuela. “La idea inicial fue crear una plataforma que conecte a voluntarios con organizaciones que los necesiten. Sin embargo, ante los desafíos de hacer esa plataforma una realidad, decidimos hacer una campaña de concienciación sobre el bullying”.

Y continuó, “este proyecto nació gracias a una inspiración que tuve luego de una charla escolar que recibí, por parte de Román Torres. Muchas personas me preguntan, ¿por qué bullying?”, la respuesta, según contó, fue un caso de acoso escolar del cual todos hablaban en la escuela.

“Ante la falta de organizaciones que hablen al respecto y la pasividad del colegio, decidimos nosotros, un grupo de estudiantes de secundaria, ahora miembros fundadores, actuar al respecto. Totalmente de sorpresa, como resultado, se encendió la chispa que creó un movimiento a nivel nacional contra el acoso escolar”, añadió.

El grupo está formado, en su mayoría, por jóvenes. Cuentan con ocho departamentos, desde finanzas y despacho legal, hasta recursos humanos, liderados por jóvenes que luchan contra el acoso escolar; a excepción de la sección de psicología, que está integrada por profesionales.

“Recientemente abrimos las puertas de nuestras oficinas, gracias al apoyo de aliados. Nuestras oficinas son un espacio físico para algo que hemos estado haciendo desde ya hace tiempo. Estoy totalmente agradecido por este nuevo logro. Son los voluntarios que donan su tiempo, quienes hacen la diferencia. Nos encanta siempre contar con nuevos miembros del equipo que compartan perspectivas únicas y diferentes”, relató el presidente de 'Ni uno más'.

Casos más comunes

Para Attie, los casos de bullying y ciberbullying son muy variados, sin embargo, hubo uno que le marcó y aún trabajan para abordarlo.

“En cuatro años he visto de todo en cuanto al bullying y ciberbullying. Uno reciente que resonó fue de un estudiante violentado físicamente por compañeros de su grado, y como resultado ha perdido casi toda la audición de un lado. Sumado a ello, su escuela está en paro. Según me comentó la madre de este niño, la administración de la escuela le dijo que el bullying no es una prioridad para ellos”, alegó.

Para combatir estos casos, la organización dispone del programa 'Tú vales', el cual mantiene una línea abierta para atender y orientar a las personas que sufren de acoso escolar.

“La nueva línea 'Tú vales', 800-6410, está accesible de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Buscamos orientar y atender casos de acoso escolar y cibernético. La línea es atendida todos los días por estudiantes capacitados y psicólogos. Si llamas desde un teléfono fijo o público es totalmente gratis”.

Sin embargo, aclaró que para situaciones de peligro es recomendable llamar al número de emergencias ya que la línea no ofrece un servicio terapéutico.

“Para brindar la mejor ayuda, debo recordar que esta línea no pretende ofrecer servicios de terapia. En situación de peligro, deben llamar al 911. Aun así, siempre estamos listos para responder cualquier pregunta sobre el bullying”, detalló.

Para tratar el acoso escolar, el presidente enfatizó que se enfocan en la “prevención” y la “intervención”.

“Prevención, para nosotros, significa promover más cosas buenas, o todo lo contrario a lo que el bullying promueve. En pocas palabras, para lograr un país libre de acoso escolar, debemos cambiar la manera sobre la cual se desarrollan las relaciones humanas, promover más cosas buenas, y, sobre todo, dejar de normalizar la violencia”, argumentó Attie.

Otros programas de atención

Además de la iniciativa 'Tú vales', la organización mantiene un programa llamado 'Integración escolar'. Este último invita a capacitar a los docentes, maestros, estudiantes y padres de familia en los centros educativos y prevenir el acoso escolar.

“Nuestro programa principal es el de 'Integración escolar', donde capacitamos a estudiantes, docentes y padres de familia en centros educativos a nivel nacional, no importa dónde estén ubicados, si el centro es en el interior o la ciudad y si la escuela es pública o privada. Así como el bullying no discrimina y puede pasar en cualquier ambiente de convivencia, nuestra organización reacciona con la inclusión”.

Signos de alarma

Cuando una persona sufre de bullying, es importante prestar atención a ciertos patrones de comportamiento de los jóvenes. Según Attie, la depresión, malas calificaciones y ansiedad son algunos signos de advertencia de que algo no anda bien con el joven estudiante.

“En casos de bullying es común encontrar cambios en patrones de comportamiento en los niños y adolescentes. Por ejemplo, optan por no pasar mucho tiempo con sus amigos, o evitan ir a la escuela y por eso inventan cuentos. Otra señal, de mayor preocupación, es si están viniendo a casa con heridas físicas. Deserción escolar, bajo rendimiento académico y hasta depresión, ansiedad y pensamientos suicidas pueden estar asociados al acoso escolar y/o cibernético”.

Continuó relatando, “obviamente, el comportamiento socioemocional de una persona es afectado por indefinidas variables y nunca se le puede atribuir todo a un problema, como el acoso escolar. Sin importar la reacción de las personas o la atención que se les da a estos problemas en la comunidad en la que vives, el maltrato siempre estará mal en todas sus formas”, aseguró.

Para finalizar, Attie comentó que quien incurre en el bullying, presuntamente podría estar influenciado por una “conducta aprendida”, aunque puede ser también por una combinación de otros factores.

“Muchas veces los problemas de casa, los estudiantes tienden a llevarlos a la escuela, o a redes sociales, en otros casos. Ténganlo por seguro, la violencia y el maltrato surgen por falta de valores. Debemos promover mejores ambientes de convivencia, tanto en casa como en las escuelas, trabajos y redes sociales. El bullying es un problema de todos”, puntualizó.