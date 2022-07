César Robles: 'La chula linda es una obra irreverente'

El director teatral César Robles recibió a este diario en el Teatro Nacional. Cedida

“La chula linda” es una divertida y atrevida comedia que inunda de risas e intriga la sala del Teatro en Círculo. Es la primera obra que se presenta en el lugar tras la pandemia, y la respuesta del público ha sido satisfactoria para el equipo que la conforma.

El director César Robles recibió a La Estrella de Panamá en medio del montaje de otra obra, en el Teatro Nacional. Sentado en una de las butacas del recinto, dio detalles del proceso de creación de 'La chula linda'.

Es una parodia de las telenovelas mexicanas de los años 80, escrita por el guionista panameño Edgar Soberón Torchía, quien también es profesor de dramaturgia del Ministerio de Cultura (MiCultura).

Soberón –cuando vivía en Puerto Rico– escribía obras para teatro cabaret. Creó 'La chula linda' para presentarla en Panamá en ese mismo formato, registró los diálogos en una grabadora, se los envió al elenco, la montaron y la presentaron en una discoteca; era una obra de un acto.

La actriz Odette Versailles le da vida a La chula linda. Cedida

Para el año 2000, después de ser rechazada por algunas salas porque consideraban que los temas eran muy fuertes, le abren un espacio en el teatro Aba. Para esta presentación, Soberón decide escribirla y agregarle el segundo acto.

'La chula linda' fue escrita para la bailarina Vielka Chú, “era muy extrovertida, muy grande, su personalidad era muy alegre y el personaje se inspira en ella; la interpretó en las dos primeras ocasiones”, contó Robles.

En esta ocasión realizaron el casting a Odette Versailles, quien también es cantante, lo que permitió darle un giro a la historia y convertir a “La chula linda”, la vedette principal del cabaret, en una cantante.

“Odette es maravillosa, tiene mucha plasticidad, es muy elegante. Además, tiene una comicidad interesante porque ella no se cree una persona cómica, o sea, no piensa de sí misma que puede hacer comedia y eso le da más frescura a su papel”, describió el director.

Yilca Arosemena junto a Odette Versailles Cedida

Arte con propósito social

La obra es “desfachatada e irreverente”, coloca sobre la mesa temas sociales relacionados con el clasismo, el racismo. También destaca el papel de la mujer como lideresa.

“Tiene un mensaje muy interesante; la actualizamos porque está escrita en un estilo que ya no se ve, bastante antiguo, y el público no está acostumbrado a eso. Solamente una generación de nosotros tiene referencia directa de las telenovelas mexicanas, que es en lo que se basa la obra”, detalló Robles.

En este sentido, el personaje que interpreta el actor Gabriel Pérez Matteo también dio un cambio drástico. Originalmente era un mafioso que manejaba el cabaret, ahora representa a una comunidad que lucha por tener una voz.

Mara Bethancourt interpreta a uno de los personajes irreverentes de la obra. Sandry Crespo / Estrella de Panamá

“La gente llega a su casa más alegre, más tranquila, y uno como artista sabe que el arte sana de esa manera” CÉSAR ROBLES DIRECTOR DE TEATRO

El director explicó que, en este caso, investigaron mucho para que se convirtiera en una representación desde el respeto. “No hablamos mucho de este personaje para que sea una sorpresa para el público, pero fue uno de los que más se trabajó”, añadió.

Robles definió el resultado como “una compañía de teatro que monta un show de cabaret, por eso se salen del personaje y se sorprenden. No queríamos que el público lo viera como una pieza histórica y no se conectara”.

La mayoría de las propuestas presentadas por los actores fueron tomadas en cuenta por el director para hacerla más divertida. Muchas de las escenas eran ocurrencias de los artistas, otras eran situaciones que pasaban durante los ensayos y decidían adaptarlas a la obra final.

La parte difícil fue decirle al elenco que actuara como se les dice que no lo hagan, “normalmente el director les dice: no subas la voz, no sobreactúes, no exageres. Aquí tienen que exagerar, fue un proceso para que se acostumbraran”.

Otro reto fue el que colocó el escritor; él no quiso ver ningún ensayo y pidió que lo sorprendieran; eso representó para Robles y para el elenco un compromiso mayor. “Eso aumentaba el estrés porque estábamos haciendo ajustes; no cambiamos el texto, pero sí cambiamos la intención del montaje y rompimos escenas”, reveló el director.

“La chula linda” es la primera obra de la productora Contenedor 7, fundada por Lenin Belloso y César Robles. Mara Bethancourt, Yilca Arosemena y Luis Bravo también forman parte del elenco.

Las funciones se están realizando de miércoles a sábado a las 8:00 p.m. y los domingos a las 7:00 p.m. hasta el 30 de julio.

Los boletos se pueden adquirir a través de Panatickets o reservando al 6029 0841.

Situación actual del teatro en Panamá

César Robles tiene más de 30 años de trabajar con teatro; es el director artístico del Teatro Nacional y de muchas obras en las que aporta su conocimiento. Desde su experiencia, describe que la situación económica y social del país se está reflejando en el teatro panameño.

“Después del periodo de reclusión que tuvimos, hubo una ola en la que la gente quería hacer cosas, salir, estar, compartir; el problema es que ahora la gente tiene que decidir en qué se gasta la plata: o compras el pan o vas al cine; llenas el tanque de gasolina o vas al teatro”, explicó Robles.

Sin embargo, el director considera que el panameño necesita un espacio para desconectar del día a día y eso lo ofrecen “La chula linda” y diferentes obras de teatro que se están desarrollando en el país. “La gente llega a su casa más alegre, más tranquila, y uno como artista sabe que el arte sana de esa manera”.

“La invitación no es solo 'ven a verme', es 'ven porque lo necesitas”, finalizó el director.