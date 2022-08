'Quimera': 13 miradas sobre el arte a través de la escultura en vidrio

Poonam Chatlani con 'Madras del amor'. Cedida

Haciendo honor al arte en todas sus formas, Quimera Taller & Galería lanzó la exposición '13 miradas a través del cristal', para celebrar la designación de 2022 como el Año Internacional de Vidrio por las Naciones Unidas (IYOG, por sus siglas en inglés).

En entrevista para este medio, Armando Granja, cofundador del taller, explicó a fondo lo que es este estilo de escultura y su importancia en la sociedad de hoy.

Raquel Gimal y la obra artística 'Danza etérea' Cedida

Chini Charles apuesta por 'Resistencia' Cedida

“La idea es desarrollar el arte de la escultura y en Panamá había una ausencia de la escultura como técnica. Entonces, junto con mi esposa, desde que abrimos el taller hace unos 35 años, empezamos a vincular a personas para un proceso de docencia. En este taller se formaron artistas, de manera que hemos logrado el cometido”.

Y continuó, “hemos tenido varias exposiciones a nivel internacional. Hemos expuesto esculturas en la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Instituto Smithsonian y también en Mónaco. No solo hemos desarrollado un grupo que trabaja y que propone, sino además un equipo que tiene presencia internacional. Nuestra última exposición reúne a un grupo de 13 personas que trabajan y hacen propuestas de esculturas en vidrio”.

Ronit Levy presenta 'Midnight Blue Dress' Cedida

María Isabel Retally apuesta por la pieza 'Danzando' Cedida

Se trata de propuestas “inusuales y novedosas”. Y si ya a nivel mundial es raro, “que en un pequeño país centroamericano se esté dando, es más raro todavía”, detalló Granja.

El escultor también relató que este taller de esculturas es un tipo de proyecto familiar, en el que se han involucrado su esposa, también escultora, y sus hijas.

'La sonrisa', de Rosalía Azcárraga Cedida

Virginia Gerbaud con el 'Torso en ámbar' Cedida

A pesar de conocer otras técnicas artísticas, aseguró que su fuerte es la quimera. “Nosotros somos estrictamente escultores, conocemos otras técnicas y aplicaciones, pero nos enfocamos más en la escultura”.

Desde una perspectiva personal, Granja explicó que su inspiración proviene de la “mujer, la naturaleza y el vínculo entre ellas. Me parecen temas importantes para nuestra existencia”.

Paola Moscatelli presenta 'Kokoro' Cedida

Irene Granja plantea 'Reflexión' y 'Pensamiento' Cedida

Igualmente argumentó que “lo interesante del taller es que reúne las propuestas de varias personas, no solo de diferentes edades, sino de otras culturas. Tenemos personas de Italia, por ejemplo; yo soy colombiano y todo se produce en Panamá. Esto reitera lo que es un crisol de razas, no solo por las nacionalidades, sino por la manera de ver el mundo, lo que hace que sea una propuesta muy rica e interesante”.

Granja manifestó que el arte de Quimera “es un testigo de lo que le pasa a la sociedad en la actualidad”.

Armando Granja con la 'Monstera' Cedida

Gladys Sevillano plantea la obra 'Transformación' Cedida

“Creo que vivimos en una sociedad en crisis y estamos en una particularmente fuerte. Incluso hay momentos en los que está en riesgo la humanidad de la Tierra, debido al mal manejo que le hemos llevado. Es probable que dejemos de existir, el arte es un reflejo de nosotros mismos y los espectadores podemos verlo. Este es un elemento para hacer conciencia de lo que somos, lo que representamos y hasta dónde podemos llegar en nuestras vidas”.

Una mirada femenina

Liz Faarup con 'Fortaleza' Cedida

Gladys Sevillano, cofundadora del taller, relató cómo se inspiró para realizar este tipo de esculturas y plasmar cada concepto en sus piezas.

“Hace muchos años que trabajo con vidrio. Estoy recorriendo un camino en el que cada día voy construyendo el lenguaje que me permite comunicar esto que llevo dentro, y seguramente a través de los años iré encontrando nuevos elementos que enriquezcan este lenguaje. Me inspira la vida misma, lo cotidiano y también mi mundo interior”, expresó.

María Del Mar Granja con 'Ligth Heart' y 'Heavy Heart' Cedida

En cuanto a sus piezas artísticas, Sevillano aseguró que no tiene una preferencia en particular por sus obras. “Toda mi intención, atención y amor está en cada una de ellas. Vas descubriendo y resolviendo una interrogante de tu vida con cada una de ellas. Cada una es parte de un todo, por lo que no tengo una obra favorita”.

Para finalizar, Sevillano argumentó que si la sociedad tuviera acceso a una educación artística, se tendría una sociedad más “empática”.

“El arte ayuda a desarrollar la imaginación, a expresar lo que tienes dentro, nos genera sentimientos y emociones, te da entusiasmo, te mantiene en el presente, y además de ello te sorprende. ¿Qué más podemos pedir?”, apuntó.

Esta exposición estará disponible hasta este jueves 4 de agosto en Quimera Taller & Galería.