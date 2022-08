Moisés Pascual publica su novela 'Las tribulaciones de Johnny Bolas'

Es un libro abierto para mentes abiertas; es una historia ficticia, pero su autor considera que “cualquiera puede tomarla por real”. Cedida

El lanzamiento de la primera novela del escritor panameño Moisés Pascual Pérez, Las tribulaciones de Johnny Bolas , se llevará a cabo el 13 de agosto en la Biblioteca Nacional a las 11:30 a.m. La presentación estará a cargo del periodista cultural Daniel Domínguez.

Pascual, nacido en el año 1955, es poeta, narrador, artista visual, educador y comunicador social. Ha publicado diversos poemarios: Monólogo del náufrago, Jugar a la vida, Palabras de humo, Ojalá, la diosa desnuda y Oro y sombra.

Ha obtenido premios de literatura, entre ellos el Ricardo Miró con sus poemarios Traganíquel (2003) y Conjugando (2010).

Con el libro infantil En el país de los pájaros aburridos obtuvo mención de honor en la categoría cuento, en la edición del año 2005 de los premios.

En el año 2010, obtuvo mención de honor con la Pandilla del guayacán azul en el premio Changmarín que organiza el Ministerio de Cultura (MiCultura).

Ha participado en ferias y festivales internacionales de poesía en Colombia, Panamá, Bolivia, Puerto Rico, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Marruecos, El Salvador, Nicaragua, México, España y Costa Rica.

“Atreverme es mi mayor logro. Escribir hasta que me duelan los dedos, es real, se vive en carne propia, se sufre y se goza. Todavía la miro, y la corrijo. Es una manía. No doy nada por concluido” MOISÉS PASCUAL

Además, es miembro del Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad (MIEL), de World Poetry Movement (WPM), y la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil de Panamá (APLIJ). También forma parte del consejo editorial de la revista de literatura Iberoamericana El pez soluble.

Este año fue publicado, en El Salvador, su primer libro de relatos de minificción Cuentos chinos, de la editorial La Chifurnia.

En una entrevista con La Estrella de Panamá relató que desde que tenía 15 años de edad le ha gustado leer y escribir, “inventar historias, por inventar historias, por placer. Por comunicar ideas y emociones”.

“Primero me atrajo la poesía, la magia de la palabra escrita y su música, y desde entonces me entrego a ella en cuerpo y alma, desde hace ya 50 años. Ser escritor me ha tomado toda la vida, y creo que todavía me falta hacer más para llegar a ser un verdadero escritor. Escribir, borrar, tachar, editar, romper páginas, volver a escribir. Esto no tiene fin”, expresó el escritor.

Pascual aseguró que no está interesado en vender libros solo por vender y que le gustaría escribir más para los niños, en especial para los jóvenes porque piensa que “en nuestro país hay un gran vacío en ese sentido”.

El ganador de premios por sus cuentos infantiles decidió escribir una novela Las tribulaciones de Johnny Bolas, que no es para niños y aunque no fue pensada para un lector específico, “es una novela para lectores que gustan de leer historias. Puede interesar a jóvenes, pero a jóvenes con cierto criterio”.

“En la novela abundan temas o motivos como la familia, la escuela, el papel de la educación, la sexualidad, el amor, las drogas, el mundo en que vivimos, la violencia, las guerras, las clases sociales y las desigualdades, la suerte del planeta, la relación del yo con los otros, y nuestros miedos. Es un mundo abierto al debate y a la reflexión del lector, sin imponer moralejas o reglas. Es un libro abierto para mentes abiertas”, describió Pascual.

Las tribulaciones de Johnny Bolas es una historia ficticia, pero su autor considera que “cualquiera puede tomarla por real. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Ese es el valor de la literatura. Ni hechos ni personajes ni ambientes. Todo es inventado, aunque todo parezca tan real, por eso amo la literatura”.

El autor aseguró que “un lector inteligente” podrá encontrar cosas en el libro que “toquen sus fibras más íntimas. Quizá más entre los más jóvenes, pero igual en padres de familia, abuelos, lectores despiertos, ávidos, chispas, buscadores de ese mismo sentido de la vida”.

En la trama de la novela se cuenta “la vida y peripecias del joven Johnny Bolas y sus amigos, entre drogas, sexo, disfunciones, tragedias, traumas, y sueños, que conducen al personaje a cuestionarse sobre el sentido de la vida, hacia dónde ir, qué hacer. Es una metáfora de la vida y sus búsquedas, desde la mirada de un adolescente que deja de serlo para entrar a otro mundo más adulto y más 'serio'. Algo tiene de pícara esta novela, de antinovela y de trágica. Es una novela fresca y algo atrevida”, agregó Pascual.

Pascual no quiso trasmitir mensajes “tan obvios”, en el contexto de relaciones juveniles posibles, contó que a medida que iba desarrollando la historias, fueron apareciendo “asuntos como las contradicciones en el mundo de los jóvenes, quién soy y por qué estoy aquí, dónde estoy parado y qué puedo hacer, entre muchas otras ideas”.

Destacó, además, que aparte de la trama, los aspectos literarios son “los que me interesan; la estructura, el lenguaje y sus matices, va muy cargada de palabras fuertes, y también de poesía, entre otros elementos de interés, los planos subjetivos, la estructura tiempo-espacio, el desorden, los símbolos”.

El también poeta afirmó que con esta primera novela no es que va a dejar a un lado la poesía, ni los cuentos infantiles, “escribo, hago literatura (...) no es pasar de una cosa a otra. Todo es simultáneo. No estoy seguro de que sean etapas, quizás es la edad o cierta madurez, no lo sé. Se alternan las formas o los formatos, sea poesía o novela, incluso cuento. Estoy abierto a todas las posibilidades que mi talento creador me permita, si me siento cómodo. Es cuestión de disfrutarlo”.

Pascual contó que comenzó a escribir la novela en 2010, “eso creí yo, pero nunca me detuve, y hasta hace unos meses de 2022 la seguía reescribiendo”. Le costó mucho trabajo, este año decidió terminarla y publicarla, “agotado, y convencido de que ya era hora de darle fin. Ha sido un reto, una aventura intelectual, escritural”.

“Otro escritor, Mauricio Orellana, que la leyó como jurado de un concurso, me sugirió que la publicara, y le tomé la palabra. Me animé. Luego la envié a una editorial española, les gustó, pero las condiciones no me gustaron, lo que más me convenció de publicarla aquí en Panamá, en una edición propia, con diseño de mi hijo, el apoyo de mi esposa Katia Malo y el auspicio de muchos amigos”, añadió.

La novela se puede adquirir en los supermercados Riba Smith y en la Librería de Panamá Viejo, donde estará el autor presente el jueves 18 de agosto. Durante la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL), Pascual estará en el pabellón del Ministerio de Cultura. También, las personas interesadas en obtener la novela pueden escribirle al correo electrónico: mopape2555@gmail.com.

Retos que enfrentan los escritores panameños

Para Pascual, los escritores panameños enfrentan los mismos retos de todos los escritores, “sobrevivir, pero con dignidad. Seguir escribiendo, y mejor, con fe y fuerza en su trabajo y su talento, aprendiendo, siempre aprendiendo, con humildad y respeto, sin creerse la divina pomada”.

“En el plano social, aunar esfuerzos para alcanzar los apoyos necesarios para impulsar la industria del libro, su promoción y comercialización, crear mercado, llegar a los lectores, defender los derechos de los escritores, y que la gente y el Estado comiencen a valorar el rol social que jugamos en la construcción de la cultura y de la sociedad”, finalizó