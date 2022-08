Photolab prepara su quinta edición Cedida

“La platarofma del Photolab tiene como objetivo reunir tanto a los profesionales como los aficionados de la fotografía en Panamá. Tener este espacio donde se encuentren, colaboren, aprendan unos de otros y se haga periodicamente un intercambio educativo” explica Ileana Forero, directora artística del festival. El encuentro, que fue pensado para un formato presencial debió sufrir los cambios que todos vivimos declarada la pandemia de Covid-19 en 2020. “Nos tuvimos que transformar, como mucha de las iniciativas culturales, pero no paramos. No hemos parado, venimos de dos años de haber presentado un formato completamente virtual y este año es el primero de nuestra vuelta al presencial”, cuenta la directora.

Y, como lo dicta la actualidad, el formato mantendrá algunos elementos virtuales, así como otras innovaciones. “La mayoría de los talleres van a ser teórico prácticos, esa es una de las innovaciones que tenemos este año, a diferencia de anteriores en que fueron más testimoniales. El fotógrafo comparte sus experiencias, información, conocimiento, pero no había esa parte de pone en práctica lo que se estaba tratando”.

Este año, los interesados en participar podrán llevar sus cámaras y poner en práctica todo aquello que aprendan en los talleres. Además, el festival ofrecerá una charla y un conversatorio en formato virtual, lo que permitirá la participación de expositores que no residen en el país, como de participantes que no se encuentren en ciudad de Panamá.

“Este año tenemos siete talleres, una charla, un conversatorio y, por primera vez, vamos a tener un photowalk nocturno, para poner en práctica la fotografía d exposición baja y todo lo demás”, detalla Forero.

Ileana Forero, directora artística de Photolab Cedida

El gran aliado del Photolab 2022 es el Teatro Nacional que ha cedido sus espacios alternativos para la realización de los talleres.

“Habrá un visionado de portafolios en el sótano, vamos a estar con un taller en el foyer, vamos a utilizar el green room, un espacio amplio, bonito, con luz natural, donde se realizarán algunos talleres y vamos a tener también una actividad al aire libre -fotografía de bodas- . Básicamente nos estamos tomando el Casco”, dice entusiasmada.

Temática variada

Forero asegura que la intención principal es que el programa del festival sea muy variado, para que haya algo del interés de todos. “ Los talleres no tienen especificaciones técnicas, es decir, no son para profesionales nada más, o para amateurs. Tienen un nivel educativo muy general. Gran parte de nuestra audiencia es aficionada a la fotografía, pero tenemos también fotógrafos profesionales que son parte de los seguidores del festival así como muchas personas que están empezando en su negocio fotográfico, o simplemente aprendiendo y explorando. Pero nosotros siempre tratamos de que las temáticas cumplan con todas las necesidades que vamos viendo que los seguidores del festival nos piden”, explica.

El programa será híbrido, presencial y virtual. Cedida

Es importante mantener en el programa algún tema tecnológico, así como de apoyo a los nuevos emprendimientos.

“Este año el tema es la fotografía de calle o documental, también tratamos de cumplir talleres con la temática del año, este año tenemos un taller de fotografía fine art, que es un género que empieza a despuntar en Panamá, y siempre buscamos las temáticas que estén en tendencia”, dice.

Por ejemplo, el conversatorio virtual, que estárá a cargo de la curadora Maylín Pérez Parrado, quien lo atenderá desde Países Bajos, en el de los NFT como modelo de negocios para los fotógrafos.

También desde la virtualidad, el fotógrafo Aarón Sossa conversará sobre los principios de la fotografía de calle y documental, desde Uruguay.

El manejo de la luz es esencial en la fotografía Cedida

“El formato híbrido será en adelante el formato ideal. Nos tocaba dar ese brinco hacia afuera. Y ya era hora de que la cultura brincara un poco a la tecnología”, reflexiona.

También habrá un espacio dedicado a la fotografía folclórica, en el que se explicará la forma correcta de ataviar a las modelos. El taller será dictado por el fotógrafo Rafa Chong y la folclorista Odette Cortez. “El interés por las fotografías a empolleradas ha crecido muchísimo, lo ves en un mes como noviembre, y nos parece muy útil que el fotógrafo tenga el conocimiento necesario para poder guiar a sus clientes”, indica.

“Es de suma importancia sacar el provecho a toda la tecnología, pero nunca olvidarnos de que quien toma la foto es el fotógrafo, no la cámara”.

Tendencias fotográficas

De acuerdo con la fotógrafa, existe un gran interés por el uso de los softwares de edición de imágenes así como en los avances tecnológicos de las cámaras fotográficas que se dan cada vez en lapsos más cortos de tiempo. sin embargo, hay un resurgimiento de la fotografía análoga, pero como un elemento dentro de la fotografía digital.

Rafa Chong ofrecerá un taller de fotografía folclórica Cedida

Y es el salto tecnológico el que ha puesto la fotografía al alcance de cualquier persona.

Pero hay que tener muy claro que la tecnología, o en este caso los equipos no son los que van a crear una buena fotografía.

“Le digo a mis alumnos todo el tiempo que las cámaras, los softwares, las luces, todos estos gadgets que hay son herramientas o una extensión de nosotros al momento de hacer la fotografía. Puedes comprar todos esos equipos y gastar mucho dinero, pero si no sabes componer, si no conoces el manejo de la luz, si no dominas la tríada de exposición y si no entrenas tu ojo y no te expones a otras disciplinas artísticas, no desarrollas buen ojo y buen gusto, no sirve de nada tener equipos tan caros. Hay que seguir preparándose, hay que seguir educándose, estudiando cosas”, afirma.

Para Forero, es de suma importancia sacar el provecho a toda la tecnología, pero nunca olvidarnos de que quien toma la foto es el fotógrafo, no la cámara. “Por eso es súper importante el tema de estar actualizado, tomar cursos y este es uno de los fines que tiene Photolab, ser un espacio para que se dé esa sinergia y el intercambio de conocimiento entre los profesionales y las personas que están aprendiendo”.

Desde la primera edición del Photolab, su audiencia ha crecido exponencialmente.

Entre el 2020 y 2021, años marcados por la pandemia, tuvimos un alcance de 1,300 personas a través de la virtualidad. El primer año tuvimos entre 40 y 50 participantes”, destaca.

El año pasado, 57% del público fue femenino; porcentaje que ha tenido un crecimiento sostenido.

“Al principio eran muy pocas. Por eso hemos creado iniciativas dentro del festival enfocadas a la mujer. Tenemos un podcast que se llama la Zona Mem, un espacio que fue creado para hablar de fotogafía entre mujeres, e irónicamente el 48% de su audiencia es masculina”, admite.

La plataforma también ha desarrollado un directorio -gratuito- de mujeres fotógrafas que cuenta con más de 45 fotógrafas listadas, además de un espacio denominado Mem Connenect, para impulsar el networking.

“Procuramos que el listado de talleristas sea equitativo al menos que un 45% sean mujeres.

el festival arranca el 3 y 4 de septiembre con los talleres presenciales. Para información detallada sobre la programación del festival puede acceder a wwww.photolabpanama.com y en la cuenta de instagam @phtolabpma.

La inscripción se hace a través de la página web. La programación completa tiene un costo de $50.00. El photowalk tíene un costo adicional.