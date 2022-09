A 500 años de la primera circunnavegación del mundo, se presenta 'Magallanes y Elcano, más allá del Horizonte.

'Magallanes y Elcano , más allá del horizonte' Larish Julio | La Estrella de Panamá

El pasado 6 de septiembre se cumplieron 500 años de la llegada de la Nao Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano al puerto de Sanlúcar de Barrameda, luego de haber realizado la primera vuelta al mundo. La aventura habría iniciado tres años antes, cuando Fernando de Magallanes finalmente lograra entusiasmar al rey de España con una aventura que les permitiría llegar a La Especiería o las islas de las Especias, hoy conocidas como las islas Molucas.

La fecha fue celebrada en Panamá, en el Museo de la Plaza Mayor en Panamá Viejo, lugar emblemático en esta historia —justamente el año de la fundación de la ciudad de Panamá arrancaría también la aventura de Magallanes—, con la presentación de Magallanes y Elcano, más allá del horizonte, novela gráfica de Juan Galatas que detalla la extraordinaria y también accidentadísima aventura que iniciaría Magallanes en pos de una ruta para llevar a España clavos, canela nuez moscada y otras preciadas especias.

Y es que de acuerdo al autor de esta publicación, el avistamiento del llamado Mar del Sur, por Vasco Núñez de Balboa sería “el primer paso de esta expedición”.

“Lo que buscaba Magallanes, igual que lo que buscaba Colón era llegar a las Indias. Ellos no querían llegar a América ni a ningún otro sitio, querían comercializar con el clavo. Al llegar Balboa al Mar del Sur, lo que hace Magallanes era precisamente buscar un acceso hasta ese mar”, cuenta Galatas en su presentación.

El interés de Galatas por la historia de la primera circunnavegación, creció hace 10 años cunando fue obsequiado con el libro Magallanes, hasta los confines de la tierra, de Laurence Bergreen. Aficionado a la navegación y a la vela, se dio a la tarea de leer sobre aquella expedición y lo que encontró le pareció “la aventura de las aventuras”. “No me imaginé la cantidad de sufrimiento que pasaron estos hombres , tres años en los que vivieron 'una detrás de otra”.

Llegado en 2019 el V Centenario de la fundación de Panamá y la salida de aquella expedición, Galatas se decidió por desarrollar una novela gráfica, “con la intención de que [la historia] llegue a más gente”.

“El cómic es pensado para adultos pero también para jóvenes, para que la gente conozca este hecho de una manera fácil y sencilla, pero con rigor histórico”. Para ello, el autor emprendió una extensa investigación, sobre todo, con documentos de la época.

Relatos como el de Antonio Pigafetta, un marino italiano, de los 18 sobrevivientes que regresó con Elcano en la Nao Victoria; un texto de Ginés de Mafra, quien concluyó la travesía como prisionero de los portugueses en la Nao Trinidad; documentos como “El Derrotero de Francisco Albo”, quien a diario fue recogiendo la ubicación exacta (latitud y longitud) de la Nao Victoria —gracias a ese derrotero se conoce hoy día la ruta exacta que tomó la Nao Victoria— y el listado de fallecidos que se recogió de aquella expedición. Por último, pero no menos importante, el texto de la carta que escribe Juan Sebastián Elcano al rey Carlos V, al inmediatamente haber llegado a Salúcar de Barrameda donde cuenta de manera clara y directa, las situaciones vividas y el logro de haber navegado el mundo “en su redondez”.

Juan Galatas se valió de Instagram para ir dando a conocer los dibujos que iba completando con algunos fragmentos de la historia. Comenta que el ejercicio le resultó muy favorecedor pues así logro conocer del público los mayores intereses sobre la expedición y, por parte de algunos historiadores, algunas imprecisiones sobre los hechos que se dio a la tarea de corregir.

“Tuve suerte, contacté con la editorial y se interesó mucho por el proyecto, gustó mucho y se publicó justo antes del verano”, cuenta a la concurrencia durante la presentación.

“Lo que quise fue contar la historia de una manera entretenida, por eso, si ven el libro, no hay un narrador que cuenta todo. Lo hacen muchos narradores y esos narradores son los personajes reales de la historia”, explica. Eso le dio la oportunidad de plantear la historia desde muchos diferentes puntos de vista.

Indudablemente los dos personajes principales de esta gesta son Magallanes y Elcano, quienes probablemente nunca se hablaron, ya que no tenían el mismo rango y estaban asignados en diferentes embarcaciones.

La travesía estuvo marcada por problemas desde su inicio, pues se designó a otro capitán, Juan de Cartagena, como capitán general y supervisor de Magallanes, por lo que además de grandes tormentas, vientos incontrolables y escaramuzas con los portugueses, quienes defendían sus rutas, la expedición debió luchar también contra traiciones, motines, enfermedades y hambre. De cinco embarcaciones que partieron de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), solo una, la Nao Victoria lograría el retorno.

De hecho, Magallanes no pudo concluir la expedición; fallecería en las Filipinas. El principal gestor de esta aventura no llegó a dar la vuelta al mundo, cosa que sí lograría Elcano quien, al final hizo la mayor gesta de navegación en la historia. Luego de llegar a las Molucas, habiendo ganado el capitanazgo de la nao Victoria, luego de la muerte de Magallanes, decide, a diferencia del capitán Espinosa volver por el Océano Índico, tomando en cuenta la condición de la nave y de su tripulación. Espinosa intentaría volver por el Pacífico, cosa que no logró, al ser la nao Trinidad interceptada por los portugueses.

“Esto fue un acontecimiento de importancia mundial, porque por primera vez se da la vuelta al mundo, se demuestra que la tierra era redonda. Aunque Colón ya lo sabía, lo demuestra Elcano. Y este es el inicio de la globalización; se unieron comercialmente todos los continentes, menos la Antártida y Australia que eran los únicos que no se conocían, pero ya se podía comercializar ya se podía ir desde un continente a otro”, Afirma Galatas.

Para el autor, Magallanes y Elcano son “dos personajes apasionantes, son protagonistas de una gesta bastante impresionante. Ambos lo dieron todo y ambos murieron con las botas puestas. Hicieron todo lo posible por cumplir con su misión. Creo que es un acontecimiento que se debía conocer muchísimo más. Es una historia que merece ser conocida”, declaró.

Roberto Bruno, físico, miembro de la Asociación Histórica de Panamá, uno de los oradores de la noche destacó tres elementos de esa travesía que cambiaría la historia y la forma de ver el mundo.

El primero es el modelo mental que impulsa el afán por descubrir, cosa que personajes como Cristóbal Colón y Albert Einstein, cada uno en su momento histórico tuvo. “Ellos sentían que tenían una misión que cumplir”, recalcó.

El segundo elemento es el papel de Panamá, 'Ciudad primada del Pacífico americano'. Panamá literalmente se fundó sobre la última frontera de la era de la exploración. Luego del avistamiento del mar del Sur ya no hubo más fronteras.

El tercero, es la sucesión de hechos que se dieron al irse rompiendo los esquemas que habían dominado el mundo hasta entonces. “Sobre estos exploradores había un esquema que se estaba armando. Nosotros tenemos la ventaja de verlo de forma retrospectiva, pero es interesante ver que son piezas de un gran rompecabezas que poco a poco se fue armando”, afirma Bruno.

Para Luis Blas Aritio, de Ediciones Balboa, la fecha es propicia para hablar de Juan Sebastián Elcano, el navegante que completa la circunnavegación por primera vez y cuya figura, al lado de la de Magallanes, es muy poco comentada y conocida.

“Elcano fue principalmente un hombre de mar, fue un marino afortunado. Un capitán que sabía lo que quería y lo ha realizado y por último, Elcano fue un demócrata”, aseguró Aritio.

Un hombre de mar, porque tenía dinero, su propia nao y no dudó en embarcarse en esta aventura y, luego de haberla logrado, en lugar de disfrutar de su logro, volvió a embarcarse en una siguiente expedición. Elcano murió en el Océnano Pacífico.

Afortunado, dice Aritio, porque en los momentos más dramáticos de aquella expedición logró salvar su vida de motines y encerronas. Volvió al puerto de donde partió en la única nao que sobrevivió en aquellos penosos tres años.

Y demócrata, porque respetó la decisión de la mayoría de su tripulación, en lugar de tomar decisiones unilaterales. Pero más allá de aquello, “lo que está claro es que Magallanes no dio la vuelta al mundo. Magallanes se quedó en Filipinas. El que dio la vuelta al mundo fue Elcano y eso, muchos libros no lo destacan y es importantísimo”.

Aritio resaltó el hecho de que en Panamá se celebrara el aniversario de esa fecha como se hizo en España y en otras ciudades del mundo.