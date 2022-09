Cuatro panameños partirán a Francia con el programa Asistente de Idiomas 2022-2023

La Embajada de Francia en Panamá y la Alianza Francesa de Panamá presentaron el programa de Asistentes de idioma en Francia. El encuentro en el que participaron medios de comunicación en invitados especiales se realizó en la Casa Blanca, sede de la Alianza Francesa, con motivo de la partida de los panameños seleccionados para el programa 2022-2023.

Los panameños Maria Fernanda González Pérez, Anthony Samuel Parker Santimateo, Yhonny Palacios Araúz y María Garay López, quienes partirán próximamente a diferentes localidades de Francia recibieron así una despedida por parte de funcionarios de la embajada, directivos del Liceo Francés y de la Alianza Francesa de Panamá, así como de compañeros de estudio y estudiantes de francés.

“Les esperamos con anhelo en nuestras escuelas francesas ya que, en Francia, la enseñanza de idiomas es una parte fundamental del currículo escolar, por lo que su contribución es esencial para nosotros. Enseñar español en nuestras escuelas primarias y secundarias, desarrolla activamente el multilingüismo en Francia”, destacó el embajador de Francia en Panamá Arnaud De Sury en sus palabras. “Por eso, necesitamos a los asistentes de idiomas, por eso les pagamos un sueldo. Durante un año serán empleados por Francia para ayudar a los franceses a manejar el español. Por supuesto, hay asistentes de idiomas en muchas lenguas. Así que van a formar parte de un equipo internacional pluricultural muy dinámico”, agregó.

El diplomático le recordó a los jóvenes panameños que “ahora se están convirtiendo en “embajadores” del programa en nuestro país. “Van ustedes a tejer lazos personales, van a acercar nuestros países, nuestros pueblos. No es poco. Su presencia dentro de este ayudará a un sólido dominio del francés, compartiendo con alumnos y colegas. Son jóvenes. Los alumnos se sentirán en confianza con ustedes. Aprovechen esta gran oportunidad para aportar una dimensión distinta del aprendizaje, y así transmitir la verdadera esencia de Panamá: fiestas, gastronomía, deportes, personajes históricos, leyendas y principalmente la diversidad cultural. Esta experiencia les permitirá realizar encuentros y conexiones inolvidables que durarán más allá de su estancia en Francia”, aseguró.

Pauline Villemagne, directora de la Alianza Francesa saluda a los asistentes de idioma. Esther M. Arjona | La Estrella de Panamá

Y del mismo modo, “van a regresar conociendo mejor un país, teniendo un vínculo íntimo con Francia. Convirtiéndose en embajadores de Francia en Panamá, como aliados, ya que sé que ustedes van a disfrutar del paseo, de su gastronomía, de su cultura”. Dice el embajador, quien está muy seguro de que no habrá una mejor manera de contagiar los deseos de participar en este programa a otros panameños.

“Este programa es importante porque teje lazos, lazos humanos. Y no hay relaciones diplomáticas bilaterales entre países si no hay lazos humanos. no hay inversión empresarial si no hay lazos humanos, no hay cooperación cultural si no hay lazos humanos”, recalcó. “Francia busca a crear un vínculo humano fuerte con Panamá. Este programa forma parte de una ‘oferta francesa’ más amplia en el país. Es así como se inscribe las relaciones Francia-Panamá, a través de fuertes cooperaciones bilaterales”.

Muestra de estos proyectos está el Liceo Francés, que con un nuevo establecimiento, duplica su capacidad. Las Alianzas Francesas de Panamá y de David son también el corazón del ecosistema francés en nuestro país. “Estas instituciones son lugares de intercambio y aprendizaje de la lengua francesa que dan testimonio de este vínculo único entre Panamá y Francia. No me cabe duda que cuando retornen a Panamá, encontraran todos los medios para reunirse con estudiantes, profesores y francófilos en clases presenciales, en línea o en eventos organizados por la Alianza Francesa”.

Adquirir un sólido dominio del francés, comenta De Sury, permitirá a los nuevos asistentes “descubrir nuevos horizontes y alcanzar nuevas posibilidades en términos de empleo y ocio”. Y es que no solo se habla francés en Francia. El mundo francófono se compone de alrededor de medio millón de personas en casi 90 países.

Por su parte, Pauline Villemagne directora de la Alianza Francesa explicó a la concurrencia que La Alianza Francesa de Panamá es el centro encargado de examinar a los solicitantes del Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) y el Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), diplomas oficiales de lengua francesa expedidos por el Ministerio de Educación de Francia y reconocidos internacionalmente.

Villemagne felicitó a los nuevos asistentes y les ofreció un obsequio de parte de la institución.

Detalló además, los principales requisitos para participar en el programa de Asistente de idioma:

- Ser estudiante universitario inscrito en mínimo tercer año de la carrera. En Panamá, puede ser en cualquier carrera universitaria pero la prioridad serán los estudiantes de francés.

- También puede ser docente de francés el una lengua extranjera, laborando en el área de la enseñanza del francés en el país.

- Debe tener un nivel de francés equivalente al B2, del marco de referencia europeo de idiomas,

- Ser panameño de nacimiento o por naturalización,

- Tener entre 20 y 30 años de edad,

- Ser soltero y sin hijos

- Tener pasaporte válido

El programa Asistente de Idioma liderado por el organismo France Educaction International, ofrece a los candidatos la oportunidad de vivir en Francia durante ocho meses para ser auxiliares de conversación en escuelas francesas. Su misión es enseñar el español a los estudiantes franceses, en particular el manejo de la expresión oral. Por su trabajo, estos reciben un salario mensual , en euros, lo cual les permite cubrir sus gastos de estadía en Francia.

Los requisitos completos se pueden ver en la página web de la embajada de Francia en Panamá. https://pa.ambafrance.org/. La convocatoria para el próximo año se publicará a finales de mes.