Conviértete en un imán del dinero a través de la gratitud

Comencé hace unas semanas a liderar un reto de gratitud que llegó a mis manos gracias a una clienta. Está basado en un libro que escribió Ronda Byrne, La magia.

Me gustó mucho, de modo que grabé 28 días para que cada día tuviera un audio. Hoy, en este artículo comparto contigo uno de los días que me pareció interesante, dado que existen tabúes y creencias respecto al dinero, los cuales pueden mejorarse aplicando esta técnica que ella propone en su libro y que coincide con la forma en la cual yo misma he logrado cosas en mi vida. A mayor gratitud, mayor logro y fluidez.

Tanto si se trata de tu salud, como de tu trabajo, relaciones o dinero. Cuanto más agradecimiento sientas por el dinero que tienes, aunque no sea mucho, más riqueza recibirás. Y cuanto más te quejes por el dinero, más pobre serás.

El ejercicio que comparto hoy convierte una de las principales razones por las que la gente se queja del dinero en un acto de gratitud, por lo tanto tiene doble poder para cambiar las circunstancias de tu dinero; sustituirás una queja, que empobrece, por gratitud, que te aportará riquezas mágicamente.

La mayoría de las personas no son conscientes de que se quejan del dinero, pero si les falta dinero en su vida, se están quejando sin darse cuenta.

Puede parecer que hay más facturas que dinero para pagarlas. Pero si te quejas de tus facturas, lo que en realidad estás haciendo es quejarte del dinero y quejarte te mantiene en la pobreza.

Para que haya riqueza en tu vida, has de dar gracias por todo lo que tenga que ver con el dinero, y si te duele pagar las facturas no eres agradecido por los bienes y servicios que has recibido de esas personas que te han enviado la factura. Es algo muy sencillo, pero que tendrá una gran repercusión en tu vida sobre tu dinero. Literalmente, te convertirás en un imán del dinero.

Para dar gracias por una factura, piensa en cuánto te has beneficiado del servicio o bienes que la justifican.

El ejercicio consiste en que una vez que hayas pagado una factura, escribas en ella: gracias - pagado. Si llega a ti una factura y no tienes el dinero para pagarla, escribe: gracias por el dinero, entonces, cuando tengas el dinero para pagarla, añadirás: gracias - pagado.

Cuanta más gratitud sientas por las facturas que has pagado, más dinero atraerás mágicamente hacia ti. A partir de hoy, puedes practicar esto regularmente cada vez que pagues algo. También puedes buscar facturas anteriores y escribir las palabras mágicas. Siente gratitud acerca de las personas que te han brindado el servicio. Espero te sirva. Buen fin de semana.

www.paulacabalen.com

Life & Business Coach, mentora y consultora

Escritora y 'speaker' internacional

CEO de Consultophy