Bailarines de tres continentes se reunirán en la XI edición de Prisma

Laly Ayguadé Company, España Festival Prisma

Con un programa enriquecido con la participación de compañías de danza provenientes de Alemania, España, Estados Unidos, Israel, México y Panamá. se realizará la XI edición de PRISMA—Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá, anunciaron sus organizadores a través de un comunicado de prensa.

Fundación PRISMA Danza anunció que la décimo primera edición del festival que ha puesto a Panamá con un sitio de interés para toda la región, se llevará a cabo del 7 al 16 de octubre de este año, fortaleciendo sus tres ejes de acción: el performático, con una programación artística internacional de muy alto nivel; el social, con presentaciones gratuitas en espacios de acceso público, —que constituye la mitad de su programación— y una residencia artística con jóvenes en riesgo social y el pedagógico, con clases magistrales y talleres gratuitos a bailarines, estudiantes de danza, niños y jóvenes de zonas vulnerables, además de otros talleres de temas relacionados.

Los escenarios de Prisma serán emblemáticos espacios culturales de Ciudad de Panamá como el Teatro Nacional, el teatro Ateneo de Ciudad del Saber y el patio central del Ministerio de Relaciones Exteriores en el Casco Antiguo.

Asimismo, se ofrecerán muestras de danza en vivo en las estaciones del Metro de Panamá y piezas de video danza en sus vagones, al tiempo que se transmitirán piezas audiovisuales en Sertv y redes sociales.

Dual Rivet, Estados Unidos Festival prisma

“Este año nos enorgullece anunciar que recibimos a profesionales de la danza contemporánea de tres continentes, incluyendo a los integrantes de 9 compañías de danza. Éste es un logro más para el escenario cultural panameño y el fortalecimiento de la oferta de formación artística que podemos brindar, tanto para profesionales de la danza locales como internacionales. El festival es, además, una fuente de ingreso para un segmento de profesionales de las artes que abarcan iluminadores, sonidistas, productores, camarógrafos y fotógrafos, entre otros”, detalló Ximena Eleta de Sierra, de Fundación Prisma.

Por su parte, Analida Galindo, también creadora del Festival, agregó que, “Espacios como éstos son una muestra de que la cultura sin duda aporta a la recuperación económica del país a través de la generación de empleos, boletería, hospedajes, promoción turística de nuestro país como destino cultural, entre otros. Esperamos que el Estado y la empresa privada nos sigan apoyando y que muchos más actores se nos unan, ya que somos una industria lista para generar más riqueza para nuestro país”.

Residencias creativas

El coreógrafo español Fernando Hurtado, llevará a cabo una residencia creativa a cargo gracias al apoyo del Programa Iberescena. Esta residencia está dirigida a jóvenes de comunidades vulnerables que participan en programas sociales que trabajan desde la danza como herramienta de transformación. El resultado de esta residencia de dos semanas de duración se presentará el 9 de octubre dentro del marco del Festival, en el patio central del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Marcat Dance, España Festival Prisma

También se presentará una nueva pieza interpretada por bailarines panameños en co-producción con la Fundación Espacio Creativo (FEC), producto de una residencia de creación dirigida por el coreógrafo español Sharon Fridman.

Este es un logro más para el escenario cultural panameño y el fortalecimiento de la oferta de formación artística que podemos brindar, tanto para profesionales de la danza locales como internacionales. XIMENA ELETA DE SIERRA FUNDACIÓN PRISMA

Compañías participantes

Las compañías y coreógrafos internacionales que forman parte de la programación presencial 2022 son:

Akira Yoshida (España),

Cie. Toula Limnaios (Alemania),

Dual Rivet (Estados Unidos),

Fernando Hurtado (España),

Inbal Pinto (Israel),

Lali Ayguadé Company (España),

Lisard Tranis / Clementine Telesfort (España),

PROGRAMACIÓN PRISMA 2022 Viernes 7 de octubre, 5:00 pm, Colectivo 5ta esencia (Panamá) | Yo en míAlbrook, Metro de PanamáActividad gratuita Sábado 8 de octubre, 4:30 pm Akira Yoshida (España) | Burial Of The BarkStephanie Lee (Panamá) | Cartografía del Olvido Bio Museo, Actividad gratuita Domingo 9 de octubre, 4:30 pm, Sara Martin (Panamá) | La Silla Prisma Lab Juvenil (Panamá) dirigido por Fernando Hurtado (España) | Muestra final de Residencia de Creación ganadora del Fondo Iberescena, Patio central, Ministerio de Relaciones Exteriores *Reserva previa a través de Eventbrite Actividad gratuita 8:00 pm, Akira Yoshida (España) | Burial of the Bark 8 Segundos (México) | Ciudades Invisibles, Xielo Lunes 10 de octubre, 8:00 pm, Marcat Dance (España) | Adama Co-Producción Sharon Fridman (España) y Fundación Espacio Creativo (Panamá) ganadora del Fondo Iberescena, Teatro Nacional Martes 11 de octubre, 8:00 pm, Cie. Toula Limnaios (Alemania) | tempus fugit Teatro Ateneo, Ciudad del Saber Miércoles 12 de octubre 8:00 pm, Lali Ayguadé Company (España) | Hidden, Teatro Nacional Jueves 13 de octubre, 8:00 pm, Dual Rivet (USA) | Bear (v.) Compañía Sjharon Fridman (España) | ¿Hasta dónde? Teatro Ateneo, Ciudad del Saber Viernes 14 de octubre, 5:00 pm, Lisard Tranis & Clementine Telesford (España) | Scotoma, Albrook, Metro de Panamá, Actividad gratuita 7:30 pm, Performance Instalación – Mateo López (Colombia), Diablo Rosso / Avenida Central, Actividad gratuita Sábado 15 de octubre, 2:00 pm Inball Pinto Dance Company (Israel) | Living Room, Teatro Nacional, Actividad gratuita 8:00 pm, Compañía Sharon Fridman (España) | Dosis de Paraíso, Teatro Ateneo, Ciudad del Saber Domingo 16 de octubre, 4:30 pm, Lisard Tranis & Clementine Telesford (España) | Scotoma Compañía Sharon Fridman (España) | ¿Hasta dónde?, Patio central, Ministerio de Relaciones Exteriores, Reserva previa a través de Eventbrite, Actividad gratuita 8:00 pm Inball Pinto Dance Company (Israel) | Living Room, Teatro Nacional

Marcat Dance (España),

8 segundos Danza (México)

Sharon Fridman (España/ Israel).

La representación nacional queda a cargo de los artistas locales Colectivo 5taesencia,

Stephanie Lee y Sara Martin.

“Es un elenco multiétnico, diverso e inclusivo que se enriquece con bailarines provenientes de muchos rincones más allá de los países representados por las compañías y coreógrafos, entre ellos, brasileños, franceses, griegos, italianos, japoneses y polacos”, resalta el comunicado.

Programa pedagógico

Además de los dos talleres/residencias de creación , el festival ofrecerá 14 clases maestras de danza dirigidas por coreógrafos y bailarines participantes, y un taller de Escritura sobre las Artes Escénicas.

El programa se completa con presentaciones gratuitas en el Metro de Panamá, el BioMuseo y el patio central del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de funciones en locaciones como

Teatro Nacional, Ateneo de Ciudad del Saber y XIELO, a las cuales se podrá asistir adquiriendo sus boletos en Panatickets.

“Fundación Prisma Danza reafirma su compromiso de fomentar y promover la cultura y la inclusión a través de la danza contemporánea, así como de brindar fuentes de ingreso, impulsar el desarrollo del sector creativo del país y aportar al bienestar de nuestra sociedad”, concluye la nota de prensa.