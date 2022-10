El sex symbol del sub desarrollo vuelve a enfrentarse a un público ávido de risas, armado solamente con un micrófono.

Winnie Sittón, dramaturgo, actor y director de teatro independiente considera que el stand up comedy es una forma directa de llegar al público y hacerles reír para olvidar, al menos por un momento, los problemas que vivimos día a día en este mundo tan convulso.

El show, Vamos a darnos con todo mi amor, que el fin del mundo ya está aquí, abordará las vivencias en un mundo post covid y se presentará el viernes 28 y sábado 29 de octubre en la Cervecería La Rana Dorada en La Locería. Sobre el género, su regreso y lo que ofrecerá en el espectáculo conversa con La Estrella de Panamá.

Has presentado propuestas teatrales interesantes de dramaturgos panameños, así como las tuyas propias. ¿Qué te hace volver al stand up?

Vuelvo al stand up comedy por la misma razón por la cual lo empecé, porque es un género que disfruto mucho, empecé disfrutándolo mucho como consumidor, desde muy joven y me ha gustado. Luego empecé a hacerlo y me pareció increíble. Dejé de hacerlo por muchas razones que voy a contar en el espectáculo, pero básicamente porque necesitaba un break. No hay mayor razón detrás, en realidad vuelvo porque me gusta, porque me divierte, aunque me exige un montón, mental, física y sensorialmente estar en un escenario frente a un micrófono, totalmente desnudo, hablando de mis ideas y de mis vivencias.

¿Qué piensas que aporta el stand up que una propuesta teatral tradicional de repente no?

Propone un lenguaje mucho más directo, me permite la posibilidad de abordar temas que me interesan sin tener que plantear una narrativa, una historia, o un personaje. Puedo abordarlos más directamente. Tiene una relación diferente que con la audiencia que quiere ir a ver una película o quiere ver una obra de teatro. El stand up es puro discurso, puro verso, puro mensaje y puro chiste, obvio, pero la forma en que sea bordan las temáticas es más directa. También desde el sistema de producción, el stand up comedy me permite abordar temas desde un lugar un poco más económico, o fácil de producir. El riesgo es más pequeño porque nada más soy yo, aunque eso depende del tamaño del espectáculo y este show es grande, pero pienso que tiene que ver con el lenguaje y con lo directo que me permite abordar las temáticas.

¿Cómo describes el stand up?

El stand unp comedy es un género de la comedia, esencialmente anglosajón, gringo- británico que se caracteriza por un individuo por un micrófono que le habla a la audiencia. Es una forma de comedia directa, sucinta, al grano y bastante corrosiva y políticamente incorrecta en mi caso.

¿Cuánto piensas que este género de la comedia ha avanzado o se ha desarrollado en Panamá?

Pienso que la movida se ha desarrollado mucho. Hay un montón de gente nueva que me interesa conocer, no sé quiénes son. Hay otros que ya conocía que se han mantenido vigentes, pero cuando yo empecé ya hace más de 10 años, le hablabas al público o a un bar o a un teatro de hacer un show de stand up y te rpeguntaban ¿eso qué es?, ¿un monólogo? y yo les decía, vengan que se van a divertir igual. Hoy día se presentan en montón de bares, hay un montón de oferta y eso demuestra que es un movimiento que va creciendo. Nunca va a ser tan grande como Estados Unidos o en otros países de América, pero poco a poco va creciendo y se nota.

¿Le gusta el stand up al panameño?

Creo que al panameño el gusta la comedia, y los panameños somos ‘jodedores’ y graciosos por naturaleza, lo que si no comparto mucho del humor panameño es que está mucho más asociado al bulllying, a burlarse del otro. Pero definitivamente en Panamá hay un gran consumo de comedia y, en ese sentido, puede que el stand up sea de nicho aún pero va creciendo la demanda en bares y teatros. Hay teatros que te buscan para que haya oferta de stand up en sus sala de teatro, así que creo que hay una demanda que va creciendo y el público panameño poco a poco se va interesando más.

¿Tienes algún referente en este tipo de trabajos?

Tengo varios referentes del stand up, sin embargo, son referentes gringos, gente ya muy famosa que tiene un montón de prensa y que no vale la pena mencionar. Sí te diría que en Panamá hay muchísimos comediantes que admiro y respeto pero me gustaría hablarte de las dos chicas que van a abrir: Alejandra Araúz y Michel Alpízar: de las mejores ‘stand uperas’ que tenemos aquí, sobre todo entendiendo la tecnicidad del género, la manera en que ellas lo manejan, no en vano las fiché para abrir el show. son buenísimas, son graciosísimas, corrosivas, políticamente incorrectas y me encanta. Manejan muy bien el código, son brutales y la verdad lo digo y yo que soy un tipo muy jodido, pienso que son de las mejores exponentes que tenemos en Panamá. Lejos.

¿Dependen las rutinas de vivencias personales o simplemente son el resultado del desarrollo de un personaje?

Eso depende mucho del o la comediante, porque pueden ser ambas. Puede estar basado en vivencias personales o puede estar basado en el desarrollo de un personaje. No hay algo específico. Yo trabajo con muchas cosas personales. Hablo aspectos muy íntimos de mi vida y también hay ciertas cosa que fabulo. Pero, ¿de dónde te nutres para hacer eso? hay una cantidad de comediantes que han usado todo tipo de locuras, creo que eso es bastante amplio. A nivel personal puedo decirte que hablo básicamente de cosas muy íntimas de mi vida y les busco la vuelta, porque los referentes que tengo vienen del auto pregón, de hacer un poco el ridículo de uno mismo.

¿Cuál es el tema de esta nueva propuesta que presentas el fin de semana? (ya has hablado de tu experiencia en el mundo del periodismo, de tu llegada a los 40 y de esa mirada grinch hacia la Navidad…)

Este show va a ser temático pero no tan rígido, voy a manejar diferentes temas pero creo definitivamente que todo está englobado en el fin del mundo y en la época post covid. El show se llama “Vamos a darnos con todo mi amor, que el fin del mundo ya está aquí”, el primer stand up lo hice con ese nombre y lo estoy repitiendo ahora que regreso. Es un guiño a mi propia trayectoria. Aquella vez hablé del fin del mundo, pero esta vez, en la época post covid, el momento en el que estamos. De allí, un montón de temas que se relacionan con eso: el amor, la familia, la felicidad, la actualidad, la política, Panamá, la crisis económica, un montón de cosas. Pero digamos que el enfoque que une todo sería el fin del mundo.

¿Mantienes alguna expectativa con respecto al público con el tema?

No. Siempre la clave del asunto es si les va a gustar. Yo no lo sé, nadie lo sabe, uno trabaja sobre ciertos temas y espera que la gente se divierta, pero en ese sentido, no tengo una expectativa clara más allá de que espero que se diviertan muchísimo y que se puedan relacionar con las vivencias y las anécdotas que les voy a compartir.

La presentación es en una cervecería, ¿cuáles son las ventajas de esta sociedad?

La ventaja básica de hacer un show en una cervecería es tener mucho guaro alrededor de uno (ríe). El alcohol siempre ha estado asociado a la comedida. Si uno va a Estados Unidos los comedy clubs son eso: bares, donde la gente se sienta a beber y a ver comediantes. En Panamá no tenemos clubes de comedia, como tal; sé de alguna gente interesada en hacerlo, pero [la actividad] es tan nicho aún que puede que tome un tiempo. Pero obviamente la cerveza y el humor van de la mano y hacerlo dentro de una fábrica le ofrece más elementos al show porque, ¿cuántas veces tienes la oportunidad de entrar a una cervecería, conocerla por dentro, ver los tanques donde se produce, ver dónde almacenan la cebada y toda la cosa... pienso que es un win-win situation también para La Rana Dorada, para el público y para mí. Estar rodeado de tanto alcohol, suena un poco mal pero también suena súper divertido y muy bien, así que espero que lo aprovechen.

¿Qué se llevará el público a casa luego de tu presentación?

Lo único que espero que el público se lleve es una divertida experiencia, una gran noche, mucha risa, que se vayan balsitos y balsitas de tanto reírse… que disfruten el momento. Hace tres años que no salgo a dar un show así que espero que se lo disfruten un montón, que vengan para sostener tanta locura y que la pasen bien. Creo que en un momento donde hay tanta tragedia y zozobra, preocupación por la incertidumbre de la crisis... lo mínimo que puedo esperar es que se lleven una alegría, un buen momento de felicidad de mi parte.

Qué responsabilidades conlleva un sex symbol del sub desarrollo?

Ser un icono sexual en el sub desarrollo conlleva muchísimas responsabilidades, la primera es sostenerlo a mi dad, a mis 44 años ya es complejo, pero hay que darle a la gente algo con qué soñar, pensar que hay algo parecido a Brad Pitt en este país, y bueno, si yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Hay mucha demanda, la gente preguntándome si me voy a sacar la ropa en el show, piensan que uno es stripper, que uno es latin lover, un gigoló, se confunden. No se entiende muy bien la profesión, pero bueno, poco a poco estamos llevando allí el estandarte del sex symbol para que Panamá tenga su representación a nivel internacional.