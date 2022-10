'Company' expone las presiones sociales de la adultez

En la pieza teatral se reflexiona sobre las obligaciones sociales de los adultos. Teatro Ancon Guild

¿Realmente nos hace falta algo más? Esa es la pregunta que plantea a su audiencia la comedia musical 'Company'. La historia de Bobby, un hombre que a pesar de ser social y laboralmente exitoso, a sus recién cumplidos 35 años sigue siendo soltero indeciso.

A diferencia de sus amigos –que son todos parejas casadas–, Bobby empieza a replantearse muchas cosas en su vida, entre esas la necesidad del matrimonio.

Esta producción, ambientada en principio en la ciudad de Nueva York en la década de 1970, debutó por primera vez en los escenarios de Broadway durante la misma década.

Hace 50 años el mundo del teatro era completamente diferente al que ahora conocemos: no había micrófonos, las puestas en escena eran más personales e intentaban llegar al público con situaciones cotidianas con las que se pudieran identificar, al igual que 'Company', que da luz a temas íntimos del espectador adulto.

Originalmente, 'Company' debutó en Broadway en la década de 1970. Teatro Ancon Guild

La versión panameña rescata estos elementos para no perder la esencia de la obra. “Decidimos hacerla en el Ancon Guild, manteniendo la esencia de que fuera en inglés y en la época (en la que debutó la obra), porque tenemos un teatro que nos da la oportunidad de hacer una obra íntima, muy natural y de la manera que se pensó originalmente”, contó Valerie Bernal, actriz y parte del equipo de producción de 'Company' a La Estrella de Panamá.

Esta pieza teatral se presentará hasta mañana. Y cuenta con la dirección de José Batista, la música de Daniela Amado y las actuaciones de Robert Thomas-Díaz, como Bobby (el personaje principal), Odette Versailles, Monalisa Arias, Fabiana Tello, Fer Beseler, entre otros intérpretes.

Una conexión

“Hemos tenido un trabajo de producción arduo. Estuvimos un mes ensayando con los actores la parte musical, y otro mes haciendo trabajo de mesa para desarrollar las dinámicas que tienen cada pareja y los personajes”, explicó Valerie. También añade lo gratificante que ha sido mantener la pieza en su idioma y guion original.

La obra tuvo un 'revival' en Estados Unidos por el que ganó varios premios Tony. Teatro Ancon Guild

Aunque la mayoría del elenco y del equipo tras la parte técnica es bilingüe, la colaboración entre compañeros fue indispensable para transmitir de la mejor manera el mensaje que contiene esta puesta en escena a la audiencia, especialmente considerando que se trata de una pieza teatral que no está en español.

Una lección particular

Como también mencionó Valerie durante su conversación con este medio, las presiones sociales que se generan cuando una persona pasa por la adultez no tienen género. 'Company' denuncia el constante cuestionamiento que inicia después de cumplir cierta edad, como la necesidad de tener una casa, los hijos y la pareja, entre otros temas sociales que no necesariamente reflejan lo que desea un adulto.

“Bobby piensa que debe tener todo cubierto, que tiene que estar al mando de todas las situaciones, pero realmente le falta mucho por aprender”, rescató la actriz acerca del personaje principal, que refleja la vida de muchos en la cotidianidad.

'Company' cuenta la historia de Bobby, un soltero indeciso de 35 años Teatro Ancon Guild

Además, el musical reflexiona sobre la soledad, las relaciones de pareja y la independencia mediante situaciones jocosas.

Al final, 'Company' desea es llegar a aquellos adultos que pueden verse en situaciones similares a las que suceden en la historia. A través del personaje principal plantea que la vida no es igual para todos y no hay porqué adaptarse a lo normativo para los demás, si no es parte de la felicidad individual.

Un musical con renombre

Además de ser un clásico, la obra estadounidense tuvo un revival el año pasado en Broadway, esta vez con una versión femenina de Bobby.

La nueva versión del musical tuvo como parte de su elenco a Katrina Lenk, como Bobbie; Matt Doyle, Christopher Sieber, Jennifer Simard, Terence Archie, Etai Benson y la múltiple ganadora de reconocimientos por su trabajo como actriz en diferentes producciones del teatro americano, Patti Lupone.

La variación de la obra de teatro obtuvo varias nominaciones en los premios Tony de este año, donde resultó ganadora de cinco galardones. Entre esos en las categorías de Mejor revival de un musical, Mejor actuación de un actor en un musical, Mejor actuación de actriz en un musical y Mejor dirección de un musical.