La vida de Elián González, 23 años después de su naufragio

Hoy Elián se siente feliz en su natal Cuba. CubaNet

Elián González (28 años), el niño cubano de cinco años que fue rescatado por pescadores tras perder a su madre y a otras personas que viajaban con él al naufragar la pequeña embarcación proveniente de Cuba y cuyo caso provocó una batalla de custodia internacional entre su padre y sus familiares en Florida, es padre de una niña de dos años.

La niña se llama Eliz, las primeras letras de su nombre y el de su mamá Elizabeth Brotons. “Lo hicimos pensando en mi madre, pero no queríamos repetir el nombre completo; sí recordarla y que tuviese que ver con nuestras vidas”, dijo González en una entrevista para el diario oficialista Juventud Rebelde.

Según explicó el joven, sus padres también eligieron su nombre con esa fórmula. “Las tres primeras letras del nombre de mi mamá Elizabeth y las dos últimas de mi padre, Juan”.

Lleva más de 15 años de relación con Ilianet, la madre de su pequeña. Se conocieron en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, de Matanzas, donde se preparó como oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y en duodécimo grado se hicieron novios. “Ella cumple en enero y yo en diciembre. Estoy feliz porque tengo la certeza de que será una buena madre”, dijo González a CNN cuando recién anunciaba el nacimiento de Eliz.

“Desde este ángulo y viendo la familia que estoy formando, comprendo con más claridad el deseo de mi mamá de tenerme a su lado. Hay personas que me cuestionan, que piensan que traicioné a mi madre, que he irrespetado su memoria por estar aquí en Cuba, por mi actitud, por como soy... No hay un segundo que yo deje de pensarla... Espero que dondequiera que ella esté sienta orgullo porque mi papá y yo estamos juntos”, declaró el joven hace dos años a la prensa cubana.

“El pueblo cubano luchó para que yo estuviera aquí, en mi país, con mi papá, con mis hermanos, mis abuelos, mi mamá Nersy, con mi esposa, mis suegros, mis amigos... Le agradezco a todo el que dentro y fuera de Cuba hizo por mí, por mi familia”, comentó el joven.

Según una publicación del Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el 6 de diciembre de 2018 el entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a través de su cuenta en Twitter a Elián al cumplir 25 años, y recordó que la batalla por su libertad, liderada por Fidel Castro, demostró cuántos desafíos se pueden vencer juntos.

El 29 diciembre de 2019 su ciudad natal le otorgó al joven, quien es ingeniero industrial, el título de 'Hijo Ilustre de Cárdenas', conferido durante el acto provincial de Matanzas por el 61 aniversario del Triunfo de la Revolución. El título de 'hijo ilustre' entregado al ya militante de la Unión de Jóvenes Comunistas coincidió con los 20 años del surgimiento de la Batalla de Ideas.

Hoy Elián se siente feliz en su natal Cuba, ya que, como describen los medios internacionales “se encuentra sirviendo a su patria y familia, pero, sobre todo, junto a su padre que ha sido su mejor amigo y mentor”.

Antecedentes

En el Día de Acción de Gracias en 1999, Elián fue encontrado aferrado a un tubo interior a tres millas náuticas de la costa de Fort Lauderdale, Estados Unidos, después de que su madre y otras nueve personas murieran ahogadas al naufragar el bote que los transportaba.

Luego de que el niño fue rescatado, comenzó la lucha entre su padre Juan Miguel González y los familiares por parte de su madre, para que el niño fuera devuelto a Cuba. El caso atrajo la atención internacional, ya que el Gobierno cubano encabezado en ese momento por Fidel Castro calificó el tiempo de Elián en Estados Unidos como un 'secuestro'. Mientras que los familiares de Miami decían que debía permanecer con ellos, ya que era el último deseo de su madre.

Pero esta batalla de cuatro meses terminó con una aterradora redada a media noche en la casa de los familiares de Elian por agentes del FBI, armados con gases lacrimógenos y armas de fuego, que arrebataron al niño y lo reunieron con su padre.

Pero fue hasta el 22 de junio de 2000, cuando 12 jueces del Tribunal de Apelaciones de Atlanta denegaron la petición de los parientes del niño de mantenerlo en Miami, y ratificaron la decisión de que el padre era el único facultado para hablar en su nombre.

Elián regresó a Cuba el 29 de junio de 2000 de la mano de su padre.

El joven nació en el municipio de Cárdenas, en la occidental provincia de Matanzas, el 6 de diciembre de 1993. Cuando faltaban pocos días para celebrar un nuevo cumpleaños, el 22 de noviembre de 1999, junto a su mamá, Elizabeth Brotons, y otras 12 personas, subió a una embarcación rústica para salir del país y emprender rumbo a Estados Unidos, bajo la promesa de residencia permanente de la Ley de Ajuste Cubano. El bote zozobró en medio del océano y casi todos los tripulantes (11) perecieron.