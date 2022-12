Regresa 'Por Panamá la vida', el condecorado documental sobre la invasión

'Por Panamá la vida', un documental de Isabel De Obaldía que narra la realidad panameña entre 1987 y 1990. Cedida.

El documental Por Panamá la vida, de la artista panameño-estadounidense Isabel De Obaldía, vuelve a ser presentado en Panamá con motivo de la conmemoración de la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos, este 20 de diciembre.

La cinta, que estará disponible desde este martes 20 al viernes 23 en la sala MicroCine del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), es definida por su creadora como “un testimonio de mi vida como panameña, artista, madre y esposa durante la lucha contra la dictadura” , dijo la cineasta a este medio.

“Es la visión de Isabel, en la que mezcla los hechos históricos con experiencias personales filmadas durante las protestas y los eventos políticos que estaban sucediendo. Utiliza imágenes y tomas de sus hijos mostrando cómo su vida familiar fue fuertemente afectada por la situación Después de un intenso incidente con los militares, Isabel puso una pausa a sus actividades y empezó a dibujar y pintar en su estudio”, señaló Juan Canela, curador jefe del MAC.

Sobre las motivaciones que llevaron al MAC a escoger esta película para conmemorar la fecha, Canela menciona que se trata de una “oportunidad única para recordar los hechos del 20 de diciembre de 1989”, dado que espera sirva de método para “educar a los que no estuvimos presentes y mantener la memoria viva, a través de la propuesta cruda y conmovedora de la artista”, agregó.

La artista Isabel De Obaldía realizó el documental. Cedida

Además, la misión del museo es promover el arte y los proyectos de los artistas, tanto nacionales como de la región latinoamericana, y hacer llegar su mensaje a distintos públicos.

Para hacer el documental se utilizaron fotos y videos tomados por De Obaldía durante los años 1987 a 1990, con el fin de documentar los eventos políticos de la época y el impacto que estos tuvieron en su vida familiar. Se trata de “una narración basada en textos encontrados en sus diarios privados, (que) aclaran los hechos históricos con su punto de vista personal, ilustrado con el arte que produjo en esa época”, detalló un comunicado del MAC.

Actualmente, Por Panamá la vida se presenta en la exposición 'Is it Morning for You Yet?' de la 58 Bienal de Arte del Carnegie International en Pittsburgh, Pensilvania.

El documental ganó el premio al Mejor corto documental en el Festival Hayah en 2020” y fue seleccionado en el “NYC Short Documentary Film Festival” en 2020.