Un nuevo enfoque: ¿cómo será el nuevo 'ranking' de los '50 Best' dedicado a hoteles?

Los 50 mejores hoteles se presentarán en septiembre de este año por primera vez. The World's 50 Best

The World's 50 Best presentará por primera vez su selección de los mejores hoteles del mundo en septiembre de este año.

En conjunto con The World's 50 Best Restaurants y The World's 50 Best Bars se espera que el ranking de hoteles cree una experiencia completa y única para los viajeros.

La lista de hoteles se revelará de manera anual, y cada hotel escogido tendrá un apartado donde se detallarán sus mejores cualidades e información útil para los usuarios en un review escrito por el equipo de periodistas de viajes encargados de la recopilación de hoteles.

“La hostelería es lo que nos apasiona y creemos que este es el momento perfecto para centrarnos en los hoteles, sobre todo ahora que están en proceso de recuperación tras los efectos de la pandemia. Nuestro objetivo con estos premios es ampliar, definir y liderar el debate sobre el futuro de la hostelería”, dijo Tim Brooke-Webb, director general de 50 Best, en cuanto a la nueva adición a los rankings de la firma.

Se espera que la lista de hoteles se complemente con los 'ranking' de restaurantes y bares que ya tiene la firma. The World's 50 Best

La primera edición de la lista de hoteles se dará a conocer a través de una cuenta regresiva en directo, en conjunto con premios especiales.

¿Cómo funcionará la votación?

La lista será creada a partir de las valoraciones de 580 expertos en hotelería y la industria de viajes, quienes forman parte de la Academia de The World's 50 Best Hotels.

Al momento de la votación, a cada especialista se le pide enumerar en orden de preferencia los siete mejores hoteles en los que se ha quedado en los últimos 24 meses.

Este panel de jueces está formado en un 50% de periodistas de viajes, 30% de hoteleros y el 20% restante está compuesto por viajeros de lujo experimentados.

Además, el jurado está diseñado de una manera en que haya paridad, es decir una mitad de los votantes será hombres y la otra mitad será mujeres, y pertenecerán a las diferentes nueve regiones del mundo donde existe la votación.

A su vez, cada una de las regiones está encabezada por su presidente de la academia líder en la industria, que son los encargados de escoger a los votantes de la parte del mundo a la que representan.

En el caso de América Latina y el Caribe, la periodista de viajes Cecilia Núñez es quien tendrá la responsabilidad de elegir al jurado. Otros de los presidentes de la academia alrededor del mundo son Danielle Demetriou, en Japón y Corea del sur; Isabella Sullivan, por parte del medio oriente y África; Jeninne Lee-St John, en Asia sureste; Kee Foong, en China, Hong Kong, Macao y Taiwán; Lauren Ho, por parte de Europa; Michael Harden, en Oceanía; Zinara Rathnayake, en Asia del sur, y Yolanda Edwards, en Estados Unidos y Canadá.

“Hemos consultado a expertos en viajes para crear un sistema riguroso que destaque en todo el sector, aprovechando nuestra experiencia en el ámbito de la restauración y los bares. A diferencia de otros premios, la inscripción, preselección o asistencia son gratuitas. El resultado será una lista de las experiencias hoteleras más memorables de todo el mundo, que reconozca el inmenso talento y el duro trabajo realizado, y que sirva de inspiración a los equipos hoteleros para que presten el mejor servicio posible”, fue lo que concluyó Mark Sanson, director de contenidos de este proyecto, en cuanto al nivel de los encargados de la votación.

¿Y las reglas?

Para una evaluación justa las reglas de la votación requieren que la misma sea confidencial y anónima, además los especialistas no pueden revelar su estatus como votante en ninguna plataforma o red social.

Si los encargados de la votación trabajan o tienen algún interés financiero en hoteles, no se les permitirá ser parte del jurado.

Los expertos deben haber pasado al menos una noche en los hoteles que decidan mencionar entre sus siete elecciones y no deben votar por tres propiedades que pertenezcan al mismo grupo hotelero.

Cualquier hotel del mundo puede ser nominado, por esa razón no existe ninguna restricción en cuanto a tamaño, número de huéspedes o especificaciones en cuanto a sus alrededores, de esta manera el jurado tiene la libertad de nominar cualquier hotel que crea merece estar dentro de la lista de los 50 mejores.

Otras adiciones

Además de la creación de una nueva lista para los hoteles, 50 Best ha incluido 234 nuevos bares y 367 nuevos restaurantes de alrededor del mundo a la plataforma de 50 Best Discovery, que actualmente presenta a 2.700 locales entre bares y restaurantes en más de 500 ciudades.

Entre las notables nuevas adiciones se encuentran los restaurantes Aru, en Australia; Fusions by Tala, en Bahrain; Origem, en Brasil; L'Abattoir, en Canadá; Sachi, en Egipto; Restaurant A.T, en Francia; Barra, en Alemania; Santo Plato, en Italia; Igniv, en Tailandia; Brutto, en Inglaterra; Katz's Delicatessen, en Estados Unidos, entre otros.

Para los bares, algunos de los escogidos fueron: The Teardrop Lounge, en Portland; A Bar with Shapes For a Name, en Inglaterra; Mahaniyom Cocktail Bar, en Tailandia; Moonshiner, en Francia; Shinko, en Egipto; Mother Cocktail Bar, en Canadá; Sub Astor, en Brasil; Caretaker's Cottage en Australia y muchos más.