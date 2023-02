La realidad 'queer' queda 'Visible'

El festival se creó en 2019 para dar representación a la comunidad Lgbtiq+ en Panamá. Festival Visible

“Queremos historias que nos presenten como seres humanos, con conflictos más allá de nuestra orientación, porque sí, uno sufre por su orientación sexual muchísimas veces, sobre todo en sociedades como Panamá, pero hay más problemas que son parte de nosotros como personas y eso es algo muy importante”, dijo Jonathan Rangel Alleyne, director del único festival de cine queer en Panamá, Visible, en una conversación con La Estrella de Panamá.

Este espacio cultural es uno de los pocos que existen para las artes con temáticas relacionadas con las comunidades que conforman el colectivo Lgbtqi+.

Aunque la industria cinematográfica de Panamá va tomando cada vez más fuerza, hace cinco años no se podía decir lo mismo de la escena fílmica queer del país. Según Jonathan, la realidad es que eran pocos los directores o las películas que se atrevieran a hablar de este sector de la población.

Visible nace en 2019 justamente para romper ese paradigma. Rangel, junto a Said Isaac y Yineth López, productor y asistente de producción respectivamente, vieron la necesidad de contar historias basadas en las vivencias y problemas de las personas que se identifican como parte del colectivo Lgbtiq+ a nivel local, quienes también deseaban verse reflejados en la pantalla grande panameña.

Público en una de las ediciones anteriores del rally cinematográfico. Festival Visible

“Sí, hay festivales de cine, pero son festivales con temáticas más generales u otros nichos, que de repente si tienen algo 'queer' es una de 40 películas. Hay más, hay muchas otras historias que ver y es un poco frustrante ir a un festival de 34 días y solamente ver un corto o una película con esa temática”, señaló el cineasta.

Hasta ahora, el festival Visible ha realizado cuatro ediciones y este mismo equipo de trabajo ha logrado desarrollar un rally cinematográfico que tendrá este año su tercera versión.

Además de ser una competencia, la 'Cuecarrera' es un espacio de educación y creación a través de proyectos multimedia en el cual los participantes podrán participar de talleres y clases de dirección, fotografía, entre otras partes de lo que conlleva hacer una película.

La competencia termina con la realización de un corto de un minuto en donde los participantes podrán tocar temas como la igualdad de derechos civiles, la discriminación social por la orientación sexual, la concienciación sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS), los vacíos legales en contra de la comunidad Lgbtiq+ y la homofobia internalizada, entre otros.

Jonathan Rangel y Said Isaac, director y productor de Festival Visible. Festival Visible

Los mejores cortos podrán competir en diferentes categorías y los ganadores pueden llegar a ser presentados en Visible. La tercera edición de la 'Cuecarrera' se dará este año, aunque el rally sigue en etapa de convocatorias hasta el 26 de marzo, este tendrá lugar entre los meses de mayo y junio, siendo la primera vez que se extiende a dos meses con el fin de desarrollar más el lado educativo de esta actividad.

Por otro lado, la convocatoria para el festival de cine este año será hasta el 22 de marzo, el mismo se llevará a cabo en agosto para su quinta entrega.

Más allá de lo que se puede ver

“También queremos que [en Visible] se hable un poco más de Panamá y lo que sucede es que en comparación con países como Colombia, Argentina o Brasil, que aunque son de Latinoamérica, están a años luz de nosotros en cuanto a derechos humanos [del colectivo Lgbtiq+]. Las películas panameñas muestran una realidad fuerte y cruda y lo contrastamos con lo que ocurre en otras culturas”, comentó el director de Visible.

Sin embargo, esto no siempre fue fácil. Al inicio el festival recibió el rechazo de las autoridades locales y las administraciones de espacios públicos, pero la situación ha cambiado para bien a lo largo que Visible se ha ido desarrollando.

El año pasado la iniciativa recibió el apoyo de la Alcaldía de Panamá y de otras empresas privadas que dieron más proyección al festival.

Por su parte, Jonathan cree que actualmente Visible, a diferencia de 2019, poco a poco va tomando la importancia que tiene cualquier otro evento cinematográfico en Panamá.

“Estamos haciendo este festival para generar cambios, entonces por más pequeños que sean, si se está generando esos cambios, el festival está cumpliendo con sus propósitos”, destacó el director de Visible.

“Estamos haciendo este festival para generar cambios, entonces por más pequeños que sean, si se está generando esos cambios, el festival está cumpliendo con sus propósitos” JONATHAN RANGEL ALLEYNE

DIRECTOR DEL FESTIVAL VISIBLE

El fundador del festival asegura que la importancia de este tipo de eventos y espacios se encuentra en la visibilidad que dan a la comunidad.

Además, diversos estudios sobre el tema reiteran que la representación en medios audiovisuales permite a jóvenes y adultos que comparten estas preferencias tener una autopercepción positiva.

Investigaciones como 'Visibilidad gay y espacio público en la capital de Aguascalientes: romper para entrar o entrar para romper' indican que esto también es un elemento clave para la aceptación de su condición y establecer mejores relaciones con su entorno y reduce las posibilidades de que las personas que forman parte del colectivo Lgbtiq+ se vuelvan víctimas de problemas sociales que usualmente están relacionados con pertenecer a esta comunidad.

La visibilidad también puede llevar a los gobiernos a tomar acciones en cuanto a la violación de derechos que sufre este colectivo, explica The Political Room.

Según el medio de comunicación independiente, que existan leyes que protejan los derechos de este sector de la población también es clave para una representación sana en los medios, así como en la opinión pública y una autopercepción positiva.

Así como Visible, estas leyes o normas deben celebrar la diversidad y fomentar el respeto por las diferentes sexualidades e identidades de género, mostrándole una presente distinta, pero alcanzable a aquellos que viven en las posiciones menos favorables.

“Hay muchas personas de la comunidad que no están conectadas con sus compañeros porque no han podido salir de sus entornos, que son muy conservadores o violentos. Viven una realidad muy dura, porque no se han podido ver en pantalla, no se han podido ver en otros medios y no saben que pueden vivir en otra situación, entonces desde ahí la visibilidad se vuelve muy importante”, concluyó Rangel Alleyne.