Marin: 'Panamá tiene potencial, pero hay que seguir trabajando'

La directora francesa Nathalie Marín, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Nacional, durante un ensayo. Erick Marciscano| La Estrella de Panamá

No es la primera vez que la directora de orquesta Nathalie Marin, visita Panamá. Ya son tres ocasiones en las que la maestra francesa ha llegado a este territorio para colaborar con orquestas locales e impulsar el desarrollo musical en nuestro país.

Durante sus visitas a Panamá, la experimentada directora, ha tenido la oportunidad de dar clases de interpretación lírica, disciplina orquestal e interpretación musical.

Estas oportunidades son catalogadas por Marin cómo “bastante positivas”, pues considera que los músicos de Panamá son “entusiastas y profesionales”, aunque reconoce que, para tener un “resultado excelente”, se requiere de más trabajo, explicó a La Estrella de Panamá.

“Panamá tiene buen potencial, pero hay que seguir trabajando”, dijo. Un trabajo que, según comenta, es especialmente necesario en las zonas alejadas de la capital, que no disponen de la misma oferta cultural que tiene la Ciudad de Panamá.

La directora francesa Nathalie Marín. Erick Marciscano| La Estrella de Panamá

Este punto de vista es compartido por Jorge Ledezma, director de la Sinfónica Nacional, quien mencionó a nuestro medio, que el principal obstáculo que tienen como agrupación, para llevar su música a toda la geografía nacional es el presupuesto. “No tenemos presupuesto para el transporte y hospedaje de nuestros músicos. Nosotros deberíamos ir al interior a tocar, es nuestro objetivo, pero no tenemos el presupuesto adecuado y lo requerimos”, aseguró.

La necesidad de diversificar las ofertas culturales en otras provincias es comprendida por Eliette Apolayo, subdirectora de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura (MiCultura), quien explicó, en entrevista con este diario que la próxima semana se tiene previsto desarrollar un proyecto denominado 'Música Viajera', en la provincia de Chiriquí, en el que la maestra Marin estará ofreciendo talleres gratuitos y abiertos a todo público, en la Universidad Autónoma de Chirquí (Unachi), desde el lunes 13, hasta el jueves 16, en compañía de un grupo de cámara (ensamble de músicos profesionales).

El programa, que se desarrollará en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., cerrará con un concierto en la Unachi, el día viernes.

Ees la primera vez que este proyecto sale de la ciudad capital y se tiene previsto replicarlo en Darién, Colón, Coclé, Bocas del Toro, Chitré y Los Santos, detalló un comunicado compartido por MiCultura.

Ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional, previo al evento 'Destino Mujer', desarrollado el jueves 9 de marzo. Erick Marciscano| La Estrella de Panamá

Con relación al programa, Apolayo señala que el Ballet Nacional va a llegar Chiriquí y Santiago. Mientras que, la Sinfónica Nacional estará en Arraiján y Chepo. “Nuestra idea es llevar este arte a otras provincias, es por eso que invitamos a la maestra Marin a unirse”, agregó.

Sobre su breve participación en este programa, Marin explica que, aunque el trabajo es profundo, es necesario hacerlo con más frecuencia. “Yo sé que cuando vengo hacemos un trabajo profundo, porque son muy entusiastas y serios, pero eso tendría que hacerse cada semana, para lograr un excelente resultado”.

DIRECTORA DE ORQUESTA

La falta de continuidad ha hecho que, a criterio de la directora, el progreso no sea notorio. “Hay mucho potencial, pero no he visto progreso, hay que desarrollar más [el talento en las provincias]”.

Aún así, la especialista francesa piensa que se están gestando iniciativas “muy interesantes”, cómo el concurso nacional de composición, la Red de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá y la vinculación que tiene MiCultura, con el desarrollo de la música a nivel nacional.

El programa se desarrollará en Chiriquí, durante una semana. @redorquestasycorospty

En relación a este punto, el maestro Ledezma reitera que es importante que se movilice a la Orquesta Sinfónica con más frecuencia. “La experiencia de ir a una iglesia y hacer un concierto, en el interior es mágica”, rememoró el director musical, haciendo referencia un concierto que desarrollaron en San Francisco, provincia de Veraguas. “Era gente que nunca había visto una orquesta sinfónica y cuando la vieron en vivo quedaron maravillados. Eso influye y repercute en las personas”, explicó. “Tenemos la tarea de ser el símbolo de la música sinfónica en el país, por eso nos gustaría ir con mayor frencuencia al interior del país”, afirmó.

La 'salsa' panameña

Para la maestra Marin, el potencial de músicos panameños se ve reflejado en la actitud y calidez de su trato.

Una realidad que, según Ledezma, se debe la “salsa” que todos los músicos panameños tienen. “Los panameños tenemos una musicalidad muy especial, porque aquí convergen muchas culturas, esa mezcla de culturas es lo que produce que el músico panameño toque con cierta salsa, que le da un sabor diferente a la música”, relató.

Otro punto donde la maestra Marin ve gran potencial es en la forma en que nuestra región ha ido desarrollando las bandas de música sinfónica, para darle cabida a las mujeres. “Acá hay más directoras e instrumentistas mujeres que en Europa y eso es muy llamativo”, alegó.

Un hecho que al que la directora ha dedicado mucho análisis y que, bajo su criterio, puede deberse al tiempo de antigüedad que tienen las orquestas en el viejo continente. “En Europa las orquestas sinfónicas fueron creadas hace mucho tiempo, por hombres que no permitían el ingreso a mujeres, lo que fue generando una tradición masculina, con una mentalidad de esa época”, analizó.

Esta realidad no es igual a la de América Latina. “En general, las orquestas en esta región son más recientes, lo que facilita en ingreso de las mujeres”, añadió.

Sobre este tema, el maestro Ledezma señaló que “los países de Latinoamérica son más jóvenes y están en evolución, lo que hace que estemos abiertos a experimentar cosas diferentes, algo que no es tan común en Europa, donde tienen siglos de práctica”.

“En nuestra orquesta tenemos cerca de 15 mujeres y son muy responsables y solidarias. Somos músicos y estamos al servicio de la música, sin importar nuestra procedencia, religión, raza, preferencia sexual o partido político, no podemos perder tiempo con esas tonterías”, concluyó.