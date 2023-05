Mujeres negras y el descanso, llenando los vacíos del Museo del Canal

La artista panameña, Giana De Dier creó nueve 'collages' para intervenir una de las salas permanentes del Museo del Canal. Cedida

“Historiadores han escrito sobre la vida en esa época. Mucho de eso está pensado en la vida del trabajador norteamericano [blanco], cómo vivieron y qué hacían en su tiempo libre, pero cuando piensas ya en el trabajador afroantillano, y específicamente en la mujer negra, hay un gran vacío”, destacó Giana De Dier, la artista encargada de la primera residencia artística del Museo del Canal de Panamá, en una conversación con 'La Decana'.

En 'La vida en la Zona del Canal', una de las salas permanentes de este museo, permanece parte de la idiosincrasia y fragmentos de lo que solía ser el área común más importante de la población estadounidense en Panamá: desde el entretenimiento y la vida social de la época hasta las normas de convivencia entre las diferentes razas de la Zona y detalles sobre el ambiente laboral compuesto por el Gold Roll y el Silver Roll.

Aunque las paredes de 'La vida en la Zona del Canal' intentan contar la historia desde los diferentes ángulos, todavía existían lagunas de información.

Giana De Dier intenta llenar uno de estos vacíos con su intervención 'Cuidado Comunal Radical y Liberación', en el cual ilustra específicamente a las mujeres negras que residían en estas áreas durante sus momentos de relajación y diversión, lejos del trabajo.

'Cuidado Comunal Radical y Liberación' estará disponible en el Museo del Canal hasta el mes de diciembre. Cedida

Para De Dier, usualmente las narrativas que involucran a las personas afrodescendientes en la Zona del Canal están relacionadas con su labor.

De hecho, la panameña menciona que uno de sus objetivos con esta intervención era sacar a las mujeres negras del estereotipo de mujer fuerte ligada al trabajo arduo para “suavizarla un poco y humanizarla”.

“Lo que quiero después de que la gente vea mi intervención es que la mujer negra sea representada de una manera digna y se cuestione si es o no representada [de manera correcta] en los espacios de Panamá”, también señaló la artista panameña.

La intervención de Giana De Dier es el resultado de las primeras residencias realizadas por el Museo del Canal en sus 25 años, esta tuvo su inauguración el pasado ocho de mayo y abrió sus puertas al público al día siguiente . El trabajo de la artista estará disponible al público hasta diciembre de este año.

Giana De Dier junto a las modelos de la exposición. Cedida

El proceso de la artista

En 'Cuidado Comunal Radical y Liberación', Giana De Dier utilizó la técnica mixta para crear nueve collages que ilustran estas nuevas narrativas.

La artista obtuvo inspiración del libro Maid in Panama, de la escritora Sue Core, que también busca romper los estereotipos coloniales de la época, en los cuales las mujeres afrodescendientes eran ridiculizadas y erotizadas por su estilo de vida y costumbres.

De Dier trabajó en colaboración con la fotógrafa y socióloga, Delia 'Luna' Wallace, para recrear fotos de mujeres negras que pudiera emplear dentro de sus collages, debido a la falta de las mismas en los archivos fotográficos del Museo del Canal. Las modelos que hoy aparecen en la exposición son Thays Parfait, Renee Martin, Elisabeth Iglesias y Nayelis Parfait, incluyendo a la fotógrafa que colaboró con la artista.

“Al final fueron cinco mujeres a las que fotografiamos y de ahí se tomaron alrededor de 300 fotos. Producimos este archivo que solamente existe para propósitos de la intervención en el museo, no es un archivo para trabajar después ni para que quede para el museo, ya que no es un archivo que está de libre acceso. Así se originó todo este material, y entonces escogí las fotos con las poses que me llamaban la atención y las ubiqué en espacios dentro de la Zona Canalera”, contó Giana a La Estrella de Panamá.

La artista destacó el hecho de que las fotografías utilizadas para la exposición no pudieran ser utilizadas después de la misma como un acto de protección de la imagen de la mujer negra.

De acuerdo con Giana esto es algo que también desea criticar dentro de la exposición, según ella, en muchos casos los archivos fotográficos de mujeres negras quedan en manos de personas desconocidas que no tienen una relación directa con las personas retratadas.

“Muchos de los artistas que trabajamos con imágenes, cuando nos apropiamos de los archivos fotográficos, pensamos en darle utilidad con respeto, pero ese no siempre es el caso”, dijo.

En el caso específico de las nueve obras que intervienen la sala de 'La vida en la Zona del Canal' se procedió legalmente y las mujeres fotografiadas han dado su autorización para usar su imagen exclusivamente en la intervención. Para la artista esta es otra manera de humanizar a la mujer negra en todos sus contextos.

¿Arte y activismo?

'Cuidado Comunal Radical y Liberación' también puede resumirse como una expresión artística que le da al público la oportunidad de imaginar cómo se relacionaban entre ellas y las demás personas de su comunidad o qué tipo de conversaciones pudieron haber tenido, incluso si se tratase de las “cosas más banales como una receta o cómo peinarte”.

De acuerdo con la creadora, estas mujeres pudieron haber tenido las conversaciones que aún sostenemos hoy en día, de alguna manera u otra.

La artista no pretende que las obras sean interpretadas como activismo, más bien lo ve como algo involuntario, sin embargo, entiende que las conversaciones políticas no pueden desligarse del arte y la cultura, por lo que 'Cuidado Comunal Radical y Liberación' no es la excepción de esto.

“No son muchos los artistas afrodescendientes [de Panamá] que tienen la suerte de recibir la misma exposición que yo, especialmente en los últimos años. Es bueno poder aprovechar estos espacios, pero me mantengo firme en que lo que estoy haciendo es porque me gusta y no es una cuestión forzada”, concluyó Giana.