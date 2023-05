Cubierta de la obra que interpreta la vida íntima del héroe nacional de Cuba. Cedida

“Martí conectó con la naturaleza, atravesó la puerta natural, decidió abrazar su destino de hojas verdes, de flores y una bandera, que vinieron cuando echó su suerte en la tierra patria”: un extracto del libro que se sumerge en la intimidad del héroe nacional de Cuba, José Martí.

El libro 'Mucho, señora, daría… Las fibras eróticas de José Martí', reúne información sobre Martí más allá del héroe. El autor, Lázaro Pérez, investigó la vida íntima y censurada de un hombre encasillado, por la historiografía, en una imagen intachable; en la que la “relevancia del ser ha sido relegada por el heroísmo”, dijo el escritor a La Estrella de Panamá.

La obra fue galardonada con el Premio Calendario 2022 en Cuba, participó en la Feria del Libro del mismo país y este año, 2023, estará en la Feria Internacional del Libro de Panamá. El escritor cubano, Pérez, es licenciado en Filología, desde niño escribía poemas y hasta realizó un libro de cuentos. Cuando casi terminaba sus estudios universitarios decidió comenzar a investigar sobre José Martí.

“Empecé a investigar, específicamente, el tema peliagudo que es su vida íntima, su vida secreta, su sexualidad, su vida erótica. Se ha tratado de censurar siempre, incluso papeles se han quemado. El libro es una labor detectivesca de muchos años, busqué en los archivos y documentos que se conservan”, relató el escritor.

Sobre José Martí existen alrededor de 300 biografías, el autor consultó unas 200. “Todos los detalles que pude recopilar sobre su vida íntima o sobre lo que se pudo sugerir en torno a esto está en el libro. Entonces, hice una recopilación casi biográfica de su intimidad. Pero, también es ensayística, en el sentido de que hay mucho de mi parte, visiones poéticas a partir de versos o poemas que se conservan y que me ayudaron a percibir un poco más allá de lo que se cuenta”, añadió.

Pérez estuvo recaudando datos desde el año 2018. Avanzó rápidamente en la pandemia, “me ayudó a centrarme, como no podía salir a ninguna parte, me la pasé investigando y escribiendo”.

El autor también reveló que la tecnología jugó un papel importante, “las personas me enviaban fotos de los documentos a los que no podía acceder, me llegó información de distintos lugares. Amigos que estaban en La Habana —yo no estaba ahí, soy del centro de Cuba—, me enviaban documentos escaneados para que yo pudiera consultarlos”.

Lo que el libro revela

José Martí amó mucho. En anotaciones, “registró a mujeres por sus nombres, pero en otros casos solo colocó abreviaturas, iniciales, seudónimos o alguna alusión a determinado lugar o momento en el que conociera a dicha mujer”, dice Pérez, en uno de los capítulos del libro.

Pérez citó una anotación que hizo Martí, aparentemente, durante su etapa de adolescente: “Enriqueta, Mariano/ El baile frente al paredón/ El ferrocarril. ¿Puede un niño [palabra ininteligible] con su prima?”, que fue analizada por la autora Mayra Martínez en su publicación 'Martí, eros y mujer'. A la estudiosa de los fragmentos, le resulta “interesante el hecho de que mencione el apelativo 'niño' para tal sujeto indeterminado, nos remite a experiencias precoces”, asegura. Además, sugiere que el texto pudo ser una anotación relativa a una experiencia vivida por Martí o algo que pudo observar.

“Para los cubanos, Martí es una persona especial. Aprendemos sobre él desde niños, leemos sobre él. Pero poco conocemos del hombre común y corriente, porque al final del día todos los héroes son hombres y no me refiero al concepto machista, sino, a la parte humana que todos tenemos de emociones y sentimientos. Fui viendo al hombre detrás del mito”, explicó Pérez a este medio.

El libro revela muchos secretos del héroe nacional de Cuba. Algunos se remontan a su infancia, cuando apenas tenía nueve años de edad, su padre se lo llevó a la finca la Hanábana para que lo ayudara con trabajos de jurisprudencia en la zona. Allí “aprendió a socializar (…) se juntaba con aquellos negros que tantas alegrías le trajeron y tanto mundo desconocido para él le mostraron”, detalló Pérez en la obra.

Más adelante, en el mismo capítulo, añadió: “y fue seguramente en algunas de esas noches cuando vio Pepe por primera vez lo que pasaba entre las personas cuando llegaba la hora de dormir. Los barracones se convertían en un oscuro laberinto de libertad en el que los cuerpos, casi por casualidad, se encontraban y se movían entre gemidos apagados”.

¿Martí era completamente heterosexual?

Otro de los hallazgos sorprendentes que hizo Pérez es que Martí, probablemente, “no era completamente heterosexual, sino que era bisexual”. De acuerdo con el autor, hay evidencias de que tuvo una relación con otro hombre, “en medio de este contexto del siglo XIX, cuando había una moral victoriana muy fuerte en la que los matrimonios era lo que primaba, aunque lo que se hacía fuera del matrimonio también abundaba”, explicó el autor.

Pérez encontró la evidencia en cartas. Martí vivió en México unos años, tuvo un amigo mexicano llamado Manuel Mercado. Según el escritor, la familia del héroe “nunca permitió el acceso a esas cartas. Cuando se estaban haciendo las acciones legales para considerar el patrimonio, la familia las quemó”.

El autor aseguró que se conservan nada más dos años de cartas y son de Martí a Manuel Mercado, es decir, las que escribió Mercado a Martí no existen. “Algunas han sido censuradas, hay partes que se perdieron, pero hay fragmentos, sugerencias, que hablan mucho de eso que había entre ellos dos, que al parecer era un poco más que una amistad. Fue una de las cosas que más me sorprendió”, dijo.

En las más de 190 páginas de la obra, Lázaro Pérez, descubre otros secretos de José Martí. El autor, actualmente vive en Panamá. En la red social Instagram aparece como @elfrikideloslibros.