Francisco Labbe: Hay que tener una filosofía espiritual sobre la actuación

Para ser actor es necesario tener una filosofía espiritual sobre la actuación, recomendó el actor británico Francisco Labbe a quienes se están iniciando en la industria cinematográfica.

“En cualquier ámbito de creatividad, el éxito no viene rápido. A veces no se pueden pagar las cuentas, entonces hay que ser persistente. Tener otros trabajos. No poner todos los huevos en una sola canasta. Trabajar en la animación, computación (...) porque puedes tener el éxito en el día número dos, o puedes tener 20 años esperándolo”, aseguró.

Las declaraciones las dio el actor cuando visitó Panamá por su participación en la película Tropical Mystery Island, del director Nicholas Humphries. El filme se grabó en varias localidades del país: Veracruz, Colón y Casco Antiguo.

De acuerdo con el actor, la trama del filme es sobre una investigación que desarrollan dos detectives tras la muerte de un empresario en una isla. “Soy Carlos del Fuego, el único actor que representa a los latinos”, dijo.

Además, agregó, Carlos del Fuego es el amigo del dueño de la isla, “y trato de buscar quién lo mató. Todos los inversionistas tenían un motivo para matarlo”, detalló durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Durante la grabación, el principal reto fue adaptarse al clima de Panamá, ya que cuando actuaba en una zona boscosa en Colón transpiraba mucho,

Para la labor de los panameños que participaron en el desarrollo del filme, tuvo elogios. “El nivel de producción de los trabajadores panameños ha sido excelente. Todas las personas que ayudaron en los temas de sonido, decoración, han sido muy profesionales. Tuvimos suerte porque el hotel estaba cerca de la casa de grabación”.

La trama se desarrolla en Panamá, al país le está yendo bien. “La producción en Panamá ganó porque la casa donde se desarrolla es espectacular. La casa era perfecta para el elenco internacional”, asegura el actor.

Francisco Labbe participó en “Jack Ryan” interpretando a Javier Rubio para Amazon Prime. Fue David Agnoli en la serie de televisión “HALO” para Showtime. También actuó en otros trabajos televisivos como “Breeders” y “McMafia”. Tropical Mystery Island es su más reciente película, que estrenará en agosto.