Entre la tinta y papel, nace un defensor de la sociedad

El sarcasmo y el sentido del humor son clave en los textos de Melitón Robles Esquina Cedida

Melitón Robles Esquina es un apasionado de la lectura y poesía. Desde la escuela primaria quedó encantado con auténticos clásicos como Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, Kontiki de Thor Heyerdahl y Moby-Dick de Herman Melville.

“Desde muy joven me convertí en un asiduo lector y amigo de Don Quijote”, expresó a La Estrella de Panamá. El escritor contó que con su primer salario compró El milagro más grande del mundo, de Og Mandino y desde entonces no ha parado de leer. Su tía y una amiga fueron quienes le regalaron sus primeros libros de poemas, de Juana de Ibarbourou y Rubén Darío respectivamente y “gracias a esas lecturas comencé a escribir mis primeros poemas, en su mayoría sonetos”.

En la actualidad ha publicado tres obras: Aunque la sangre no pese más que el agua (poesía, 2015), Tierra sobre tierra (poesía, 2017) y Panamá bajo la lluvia (poesía, 2022), todos editados bajo el sello del duende gramático. Su logro más reciente fue obtener el premio al XI Premio “Diplomado en Creación Literaria” de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) el 5 de julio del presente año por su primer libro de cuentos titulado Una cita con Nicolás Copérnico.

Describió el proceso como “intensivo y retador” ya que fueron casi tres meses de “intensa labor diaria”.

Panamá bajo la lluvia, es un libro de poesía publicado en 2022 Redes Sociales

“En las clases nos poníamos a prueba. Se desarrollaban discusiones de las lecturas asignadas y se efectuaban análisis y críticas grupales a los textos escritos según ciertas consignas”.

Su lección más valiosa durante este proceso, se define en una sola frase: “Si quieres escribir bien, aparte de soltar la muñeca, hay que leer, leer y leer”.

Su formación a través de los años

Robles inició un taller personalizado de poesía en 2015 con el poeta Salvador Medina Barahona (Premio Miró 2009), donde revisaba sus poemas junto con otras lecturas y trabajos de escritura asignados. En la actualidad, Robles sigue tomando talleres avanzados con Medina al igual que con otros talentos como Jhavier Romero (Premio Miro 2019).

Aunque la sangre no pese más que el agua, libro de poesía publicado en 2015 Redes Sociales

Luego en 2019 y 2021 tomó cursos de poesía y cuento del Programa de Formación de Escritores del Ministerio de Cultura y en 2022 se graduó del “Diplomado en Creación Literaria” de la UTP.

“Obtener el premio da la sensación de 'misión cumplida' ya que es un reconocimiento que, por así decirlo, valida un esfuerzo significativo”, expresó al diario. “Es estimulante, primero, recibirlo, al año inmediato después de haberme graduado del diplomado y, segundo, porque parcialmente recompensa largas jornadas de trabajo en los últimos ocho años de mi vida”.

Robles se ha dedicado a escribir poesía y cuentos, géneros que disfruta sin duda y que planea seguir escribiendo y creciendo en ellos. Sin embargo, confesó que a futuro le gustaría intentar con los géneros de ensayo y novela.

“Una cita con Nicolás Copérnico”

Tierra sobre Tierra, libro de poesía (2017) Redes Sociales

Su libro de cuentos, merecedor del XI Premio Diplomado en Creación Literaria de la UTP, se compone de once cuentos escritos entre 2021 cuando participó del Programa de Formación de Escritores, y otros en 2022 con el Diplomado. “Se nos asignaba trabajos de escritura en diferentes géneros los cuales discutíamos en clase y recibíamos retroalimentación con el fin de perfeccionarlos”.

Su título se debe al nombre de uno de los cuentos que componen la obra. “En este, un pretendiente con aires intelectuales le hace una primera y última pregunta inesperada al personaje principal, sobre el científico renacentista, con el fin de despertar su interés”.

“Los textos que conforman la obra están atravesados por el sabor popular que el autor logra con la jerga, las palabras, los gestos, costumbres cotidianas de los barrios. Entre los textos presentados al concurso, este es el que mejor maneja la estructura narrativa, la tensión y la construcción de personajes en situaciones sociales características”, detalló el fallo del jurado integrado por Dimitrios Gianareas, Joel Bracho Ghersi y Danae Brugiati Boussounis.

“La jerga popular no es un elemento decorativo, sino estructuralmente importante, y está unida al buen uso del humor, presente en la mayoría de los cuentos del libro. Los textos que componen esta obra han tomado en cuenta adecuadamente los rasgos que deben distinguir al cuento, además de tener unidad de tono, manejar temas interesantes y desarrollar buenos personajes”, concluyó.

La literatura en Panamá

Conversando sobre la fuerza de la literatura y escritura en el país, Robles expresó creer que en Panamá es “difícil vivir de la escritura”. Sin embargo, no cree que sea algo imposible.

“Conozco a escritores que trabajan arduamente por alcanzar ese objetivo, complementando su trabajo de escritor con ediciones de textos, dirigiendo talleres de escritura y actuando como gestores culturales”, comunicó.

“La mayoría con los que me he relacionado viven de otras profesiones. Al menos yo nunca lo pensé. Tuve que trabajar para comer y vivir y considero que eso fue lo que me limitó de disfrutar de algo que me apasiona”.

Anhela difundir más la literatura panameña en los centros educativos. Cree primordial un plan estatal para “promover las obras de los autores panameños a nivel internacional” además de la Feria del libro. “Se deben programar con más frecuencia congresos y encuentros literarios en los que interactúen escritores y lectores”, dijo.

Aun así, está anuente del progreso que ha hecho el país en cuanto a la publicación de libros y escritos. “En los últimos años han surgido nuevas generaciones de escritores que han publicado buenas obras. Los talleres de escritura han contribuido mucho a estos resultados. Los premios literarios también dan testimonio de ello”.

Un poeta apasionado

Un ávido lector y escritor, Robles explicó al diario que el sarcasmo y el sentido del humor son herramientas clave que no faltan en sus textos al igual que “la mirada hacia afuera, hacia los otros y la denuncia”. Disfruta de todos los géneros literarios y se enfoca en que su proceso al escribir sea divertido sin importar las grandes demandas que algunos temas exijan.

Su mayor inspiración surge de “mirar el mundo con veneración y espíritu admirativo, una de las premisas de la guía de autocorrección de Marcelo Di Marco. A través de esa mirada (en libros, películas series, música, naturaleza) y conversaciones que llegan las inspiraciones”, recalcó.

Sus obras se ahogan en las realidades de la sociedad, llenas de caos y constantes retos. No teme retratar sentimientos de amor y angustia entre sus versos. Rinde homenaje a personajes como Jorge Luis Borges y las difíciles situaciones vividas alrededor del mundo y su población. Su tono emana empatía, emoción y sentimientos ajenos al egoísmo.

Un escritor apasionado, su pluma se sumerge entre las páginas donde ha dado a conocer su talento, soñando con seguir llenándolas con más arte y “lograr buenos textos que sean una contribución a la literatura panameña”.