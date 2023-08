Una experiencia sinfónica de Disney

El evento a realizarse los días 4, 5 y 6 de agosto en el Teatro Anayansi, promete conmover a adultos y niños. Cedida

Durante 100 años, los estudios de Disney han acompañado a millones de personas con sus dibujos animados, películas, canciones y personajes.

Para celebrar el aniversario en Panamá, realizarán una serie de conciertos sinfónicos en el país que permitirá recorrer y revivir la historia de un siglo. A propósito del evento, el director Thiago Tiberio conversó con La Estrella de Panamá.

“Si le gusta Disney, seguramente algo de las películas o canciones se quedó en su corazón y en su alma. Si le gusta Disney tiene que ir porque estarán los personajes bailando y cantando. Mickey, Goofy, Minnie, el Hada Madrina, Mary Poppins, Cenicienta y muchos más de los clásicos. También de los más actuales como Encanto, Frozen y otros”, comparte Tiberio sobre 'Disney 100 en concierto' .

El evento, a realizarse los días 4, 5 y 6 de agosto en el Teatro Anayansi, promete conmover a adultos y niños. “Es una gran celebración, una fiesta, una experiencia sinfónica que se quedará en la memoria del público para siempre”, expresa el director.

Violines, pianos, clarinetes, arpas y una gran alineación de percusión sonarán al unísono durante el espectáculo. “Es un gran show , el más increíble que he hecho en mi vida, uso todo mi conocimiento y técnicas en dirección y coros porque tengo una orquesta de 60 músicos, un elenco de 18, tengo que sincronizar cuando las personas entran, salen, bailan y cantan”, detalla.

ESPECIALISTA EN SINCRONIZACIÓN MUSICAL

En el marco del 100º aniversario de The Walt Disney Company se presentarán las canciones más icónicas de las películas de Walt Disney Animation Studios desde 1923 a la fecha. No se habla de Bruno, de Encanto; De nada, de Moana; de Frozen: Una aventura congelada; serán algunas de las canciones.

FUNCIONES Las funciones y horarios de 'Disney 100 en concierto' son los siguientes: Viernes 4 de agosto a las 7.30 p.m. Sábado 5 de agosto a las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. Domingo 6 de agosto a la 1:00 p.m. y 6:00 p.m.

Además, el público podrá disfrutar de los clásicos de siempre que incluirán a Un mundo ideal, de Aladdín; Parte de tu mundo, de La Sirenita; Bibbidi-Babbidi-Bu, de La Cenicienta; Supercalifragilisticoespialidoso, de Mary Poppins y muchos otros.

Tiberio dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Panamá, con la que realizó cuatro ensayos generales previos al estreno de la obra. “La calidad de los músicos es suficientemente alta, no necesitamos más que cuatro ensayos. El show es un recorrido por los 100 años de Disney década por década, así que cada década tiene su representación en suite o canción. Ensayamos canción por canción o suite por suite”.

Thiago Tiberio es especialista en sincronización musical en vivo con películas y ha dirigido orquestas en estudios de grabación de bandas sonoras durante la mayor parte de su carrera. Fusionó su experiencia como director con la formación como compositor.

Ha organizado, orquestado y dirigido adaptaciones de conciertos de varias películas, entre ellas Love Actually, The Hunger Games, Cinema Paradiso, The Goonies, Coraline, Bridget Jones' Diary, Get Out, Grease y Twilight.

Por petición de Disney, dirigió el estreno de Star Wars Live In Concert en Francia, Portugal y Brasil. También dirigió la versión con orquesta completa de Coco In Concert en el Festival de Ravinia en 2019.