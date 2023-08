Trabajar gratis, ¿cuándo sí, cuándo no?

Hacer valer tu tiempo es un desafío a la hora de trabajar con familiares y amigos. Pixabay

Hay momentos en la vida en los cuales, que trabajar gratis es una inversión.

Me interesa tocar este tema hoy, para que puedas aprender a diferenciar a la hora de hacerlo o no.

Una de las virtudes de conocer tu propósito es que te llevará a alinear aquello que te gusta hacer con tus ingresos directos, y es posible que en ese proceso tal vez creas que no mereces cobrar por hacer lo que te gusta.

Uno de los mayores desafíos puede ser el cambio de carrera, en donde venías cobrando muy bien por algo, y decidiste comenzar otra cosa a mitad de camino.

Hay quienes creen que si ayudas a otros, o si haces algún rol de sanación, no debes cobrar porque es tu misión en la vida; lo he escuchado, ¡créeme!

También están aquellas personas que como no valoran lo que ellas hacen, les costará valorar lo que tú hagas. En ese camino, deberás estar atento a la ley del espejo que pondrá delante de ti a las personas para que aprendas.

Algunas razones para no trabajar gratis:

Cuando tienes experiencia profesional y un currículum o trayectoria que demuestran tu trabajo.

Cuando te piden una consulta, charla o propuesta detallada de algo que suele ser una solución a un problema.

Cuando te piden dar algo por lo que ellos cobrarán.

Cuando te prometen beneficios futuros si algo pasa. ¿Qué le agregarías?

Algunas razones para trabajar gratis:

Cuando no tienes experiencia y requieres hacer horas de alguna actividad para lograrlo.

Cuando es tu propio proyecto o emprendimiento.

Cuando colaboras con otras personas en donde todos están haciendo lo mismo, es un ganar-ganar.

Cuando estás haciendo prácticas profesionales.

Cuando ves en eso un desafío.

Cuando estás aprendiendo algo nuevo.

Cuando es tu forma de aportar algo al mundo, dando eso que quieres dar.

Cuando es un regalo para alguien. ¿Qué más le agregarías?

El caso de amigos o familia es un desafío, para ello puedes emplear el concepto 'friends and family', que consiste en hacer un descuento para esos casos. Hacer valer tu tiempo es el mayor desafío en estos casos, para dedicar tiempo a un amigo o colega estás dejando de hacer otras cosas, muchas veces puede que las personas no sean conscientes de esto, y otras es posible que lo aprovechen. Pero para no gastar energía poniéndote en la cabeza de otros, es mejor que conectes con lo que tú quieres hacer ¿Te resulta agradable hacer algo gratis? ¿Sientes que quieres cobrar y no sabes cómo? Si la respuesta es sí, hazlo al principio, y luego diles que les harás un descuento #friendsandfamily.

Si trabajas “gratis” que sea por un motivo que te ayude a alcanzar tus metas profesionales o porque quieres involucrarte en el proyecto de alguien o ayudar a un amigo.

Cuando comienzas una carrera, muchas veces es necesario contar con experiencia, y hacerlo gratis te la dará.

Espero te sirva y comiences a aplicar en alguna área o relación que te interese. ¡Buena semana!

Paula Cabalén @paulacabalen

Mentora de vida y negocios

Consultora. Conferencista