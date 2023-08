Ser inclaudicables al máximo

Ser un inclaudicable no se reduce a tener un alto nivel de resiliencia e inteligencia. Pixabay

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las características de un inclaudicable que lo hace tan especial?

Veamos el significado de inclaudicable. Según la Real Academia Española, inclaudicablicable “quiere decir que no claudica, que no desiste, que no cede. Que no se rinde ni deja de luchar. Significa que insiste, que persiste, que lucha”.

Ahora quiero centrarme en el mundo empresarial, y es que a lo largo de la historia han surgido empresarios que fueron catalogados como inclaudicables, entre los cuales deseo destacar en esta columna al muy recordado empresario chiricano Máximo Gallardo, quien en 1964 fundó la empresa Proluxsa y nos deja un legado acerca de lo que es tener las características sobresalientes que le otorgan el preciado título, y que nos compromete a seguir emulando sus enseñanzas y ejemplos.

El señor Máximo Gallardo destacó por su potencial creativo, y es que siendo químico tuvo la visión de construir una gran empresa, generar empleos y posicionar en otras latitudes los productos panameños.

Sumado a sus impresionantes descubrimientos no solo fue capaz de realizar aportaciones únicas a la industria panameña, sino que él en sí mismo también mostró una serie de características que lo hace irrepetible en su resiliencia, como cuando por causas fortuitas se incendió su planta, y no lo vio como una señal del destino, sino como un motivo más para volver a comenzar, ya que sus razones pesaban más que sus excusas, con una gran visión que siempre tenía.

Muchos piensan que ser un inclaudicable se reduce a tener un alto nivel de resiliencia e inteligencia, aunque la inteligencia es un requisito fundamental para ser considerado un inclaudicable, hay otros aspectos como la imaginación y el pensamiento innovador.

¿Qué tienen en común los inclaudicables? ¿Alguna vez te has preguntado cómo consiguió Picasso ser un gran artista? ¿Por qué se le ocurrió a Einstein formular la teoría de la relatividad? Y viniendo a nuestro país Panamá, ¿cómo el señor Máximo Gallardo logró tener una visión y convicción hasta sus últimos años de vida? A continuación, te presentamos los principales rasgos de personalidad que hacen que las personas sean inclaudicables.

Constancia y cero distracciones

Según afirma el doctor en neurociencia y profesor de la Universidad de Stanfod, Richard Watner, los inclaudicables dedican todo su tiempo, pasión y esfuerzo a perfeccionar todo aquello en lo que ponen su concentración. Por lo que viene ligada con la autodisciplina y la autocrítica, claro, pero no es un nivel de exigencia impuesto desde fuera, sino que nace de un deseo de mejorar que brota de ellos mismos.

En este caso el señor Gallardo nos da un ejemplo. Luego del incendio no escatimó esfuerzo alguno por nuevamente construir la empresa.

La creatividad en todo

Un factor que los distingue es su creatividad extrema por desarrollar ideas originales o atractivas. Conectan sus ideas con la realidad, porque les resulta único sentir tanto aquello que imaginan, que quieren sentir cómo sería llevarlas a la práctica.

Máximo Gallardo nos da una cátedra de creatividad, al demostrar cómo una persona viene de Chiriquí a la capital e innova en el área química y productos alimenticios.

Autodidactas

La educación no suele ser determinante en sus vidas. En su lugar dedican gran parte del tiempo a estudiar materias de su interés, lo hacen por su cuenta, sin instituciones ni calificaciones de por medio. Simplemente porque les gusta.

Autocríticos y guia de la gente

Los inclaudicables dedican mucho tiempo a analizar qué desean conseguir, si han tenido éxito o no y, si no lo han alcanzado, qué deberían cambiar. Máximo Gallardo era un ferviente de siempre cambiar, mejorar, adelantarse a lo próximo, e igual me cuentan sus colaboradores que siempre tenía un buen consejo para cada persona que se ponía en su camino, siempre mirando el lado positivo en todo. Pretendía buscar el pozo en nosotros mismos, buscar siempre la fuente de las respuestas, que están en nuestra “mente”.

Haber tenido la dicha de tener un gran ejemplo de inclaudicable como Máximo Gallardo, y replicar sus enseñanzas y legado será una tarea obligatoria para aspirar siempre por alcanzar la excelencia, como él lo logró, a quien siempre cada acción que realizaba nos recuerda la frase de María Teresa de Calcuta, “Tú haces lo que yo no hago, yo hago lo que tú no haces, juntos podemos hacer grandes cosas”. Nuestro panameño insignia tenía una frase sin igual que brillaba en cada acción que hacía: Todo sea por la causa.

Y tú, ¿crees que un inclaudicable nace o se hace? o mejor aún, ¿eres o conoces a uno como Máximo Gallardo Saldaña?

Hasta la próxima guerrero, guerrera.

Columna dedicada a Máximo Gallardo Saldaña 1934-2023