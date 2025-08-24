Reestructuración fiscal y equilibrio presupuestario en Panamá

La adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997 condujo a nuestro gobierno a realizar una serie de concesiones como condición de las negociaciones posteriores para suscribir ese pacto comercial global.Estas concesiones se materializaron en disminuciones a los niveles arancelarios establecidos en ese momento, fijando unos topes máximos mucho menores en la mayoría de los bienes importados, con excepción de los productos agropecuarios.Culminada esta negociación y nuestro horizonte arancelario ajustado a la nueva relación comercial global, nuestro gobierno consideró prudente hacer ajustes adicionales, y dicha frontera se hizo aún menor y más accesible a la producción importada.Igualmente, para 1997 el Gobierno Nacional realizó una reforma tributaria y, en el Diagnóstico del Sistema Tributario de Panamá (1998), se concluyó como conveniente simplificar el sistema en cuestión, con miras a disminuir la cantidad de impuestos, tasas y derechos que permitieran una mejor administración y, por ende, una recaudación más efectiva.Los gobiernos siguientes determinaron como prioridad comercial realizar tratados de libre comercio con socios importantes, llámese Centroamérica, México, Taiwán, Singapur, Estados Unidos y la Comunidad Europea, entre otros, y esas acciones presionaron mucho más nuestro erario público debido a las concesiones arancelarias.Todo eso condujo, desde el punto de vista fiscal, a una merma en nuestros impuestos de introducción (aranceles) y, por ende, a una reducción de las recaudaciones.Si bien nuestros aranceles disminuidos generaron una pérdida en tributos, otros argumentarían que el incremento de las importaciones de materias primas y bienes terminados podría compensar dicha pérdida fiscal por la vía de la diversidad de bienes, el consumo de los mismos y el pago del resto de los impuestos internos en la cadena comercial.Por otro lado, se ha favorecido a segmentos salariales con el no pago del Impuesto sobre la Renta, y con ello se resiente el erario público.Como contrapropuesta, hace unos 12 años se incrementó el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) para compensar un poco la recaudación de tributos en aras de un más robusto erario público.