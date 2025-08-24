FAD consolida su dirigencia: Maribel Gordón liderará al partido político

El secretario general del Suntracs, se pronunció desde el exilio durante la convención constitutiva del FAD.Durante su intervención en un video grabado, Méndez enfatizó que el FAD debe convertirse en una herramienta para que la ciudadanía participe activamente en la política, buscando incidir en los poderes del Estado y en la toma de decisiones que afectan la vida pública del país.'Todo esto dentro de las concepciones fundamentales para derrotar la república de las mafias corruptas que nos han gobernado desde 1913', afirmó Méndez, en referencia a las estructuras políticas tradicionales.El líder sindical destacó la importancia de consolidar una democracia participativa y defender la soberanía nacional.Criticó a los partidos políticos tradicionales, a los que calificó de 'falsos y mentirosos', y llamó a los distintos sectores de la sociedad —trabajadores, campesinos, docentes, profesionales, mujeres y jóvenes— a organizarse para fortalecer un gobierno popular que responda a las necesidades del pueblo.Además, Méndez subrayó la importancia de defender del país y críticó los reciente acuerdos con EEUU, que según su criterio, habrían 'comprometido' la soberanía nacional.'El perfeccionamiento de la democracia y la participación real del pueblo son determinantes frente a quienes han entregado la soberanía del Estado', dijo.