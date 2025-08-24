FAD consolida su dirigencia: Maribel Gordón liderará al partido político

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) elegió a Maribel Gordón como su nueva presidenta, tras realizar este domingo el acto de toma de posesión de su Directiva Ejecutiva Nacional, la cual se realizó en el marco de su Congreso Constitutivo como partido político en Panamá.

Gordón, economista, docente y política, fue candidata presidencial por libre postulación en las elecciones de mayo 2024.

El proceso de votación se dio con un 87% de participación electoral dividida en cinco mesas y 192 electores.

“Esto es un triunfo de los movimientos y sociales ante un ambiente de represión, persecución política, violación de los derechos y democracias que hoy vivimos en Panamá”, indicó la agrupación en un comunicado.

El pasado martes 19 de agosto el Tribunal Electoral dio a conocer las listas para este proceso, las cuales están compuestas por 219 personas, entre ellas Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, líderes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que enfrentan diversos procesos judiciales y que califican como “motivados políticamente”.

El movimiento señala que ya cuenta con el número de adherentes que establecieron las normas electorales para consagrarse como colectivo político.

El evento contó con la intervención de Saúl Méndez, mediante un video en el cual se refirió a la situación política que atraviesa el país y cuestionó al gobierno de José Raúl Mulino.