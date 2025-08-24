  1. Inicio
FAD consolida su dirigencia: Maribel Gordón liderará al partido político

Por
Adriana Berna
Bernabé Yangüez
  • 25/08/2025 00:00
La excandidata presidencial por libre postulación, Maribel Gordón, liderará al FAD tras su Congreso Constitutivo celebrado ayer

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) elegió a Maribel Gordón como su nueva presidenta, tras realizar este domingo el acto de toma de posesión de su Directiva Ejecutiva Nacional, la cual se realizó en el marco de su Congreso Constitutivo como partido político en Panamá.

Gordón, economista, docente y política, fue candidata presidencial por libre postulación en las elecciones de mayo 2024.

El proceso de votación se dio con un 87% de participación electoral dividida en cinco mesas y 192 electores.

“Esto es un triunfo de los movimientos y sociales ante un ambiente de represión, persecución política, violación de los derechos y democracias que hoy vivimos en Panamá”, indicó la agrupación en un comunicado.

El pasado martes 19 de agosto el Tribunal Electoral dio a conocer las listas para este proceso, las cuales están compuestas por 219 personas, entre ellas Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud, líderes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que enfrentan diversos procesos judiciales y que califican como “motivados políticamente”.

El movimiento señala que ya cuenta con el número de adherentes que establecieron las normas electorales para consagrarse como colectivo político.

El evento contó con la intervención de Saúl Méndez, mediante un video en el cual se refirió a la situación política que atraviesa el país y cuestionó al gobierno de José Raúl Mulino.

Mendez aparece

El secretario general del Suntracs, se pronunció desde el exilio durante la convención constitutiva del FAD.

Durante su intervención en un video grabado, Méndez enfatizó que el FAD debe convertirse en una herramienta para que la ciudadanía participe activamente en la política, buscando incidir en los poderes del Estado y en la toma de decisiones que afectan la vida pública del país.

“Todo esto dentro de las concepciones fundamentales para derrotar la república de las mafias corruptas que nos han gobernado desde 1913”, afirmó Méndez, en referencia a las estructuras políticas tradicionales.

El líder sindical destacó la importancia de consolidar una democracia participativa y defender la soberanía nacional.

Criticó a los partidos políticos tradicionales, a los que calificó de “falsos y mentirosos”, y llamó a los distintos sectores de la sociedad —trabajadores, campesinos, docentes, profesionales, mujeres y jóvenes— a organizarse para fortalecer un gobierno popular que responda a las necesidades del pueblo.

Además, Méndez subrayó la importancia de defender del país y críticó los reciente acuerdos con EEUU, que según su criterio, habrían “comprometido” la soberanía nacional.

“El perfeccionamiento de la democracia y la participación real del pueblo son determinantes frente a quienes han entregado la soberanía del Estado”, dijo.

