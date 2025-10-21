La Pintada celebra la versión 13 del Festival Nacional del Sombrero Pintado

Rodríguez destacó que uno de los principales objetivos del patronato es proyectar el sombrero pintado <b>más allá de las fronteras panameñas</b>, consolidándolo como un ícono cultural reconocido mundialmente.'Queremos que el sombrero pintado no solo sea reconocido en Panamá, sino en todo el mundo. Es parte de nuestra identidad nacional y debemos preservarlo', afirmó.Además de los sombreros, los visitantes podrán adquirir otras artesanías confeccionadas con las mismas fibras naturales utilizadas por los tejedores pintadeños, como carteras, joyería y decoraciones.'Ya no es solo el sombrero: nuestros artesanos están innovando con nuevos productos, pero sin perder la esencia de la tradición', comentó.