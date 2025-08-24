Premios Juventud: ¿por qué escogieron el antiguo Figali para la gala en Panamá?

Candanedo explicó que la tarima será 'mucho más imponente, con elementos diferentes a los de un concierto, por ejemplo, tendrá una fosa, que no suele hacerse mucho en los conciertos. El público que estará allá adentro tiene un rol dentro en el flujo del evento. En ciertas canciones tienen que levantar cosas que les van a dar los de producción, son parte del show. Eso hace que el público se sienta involucrado en el evento'.También resaltó que el evento es una premiación. 'Entonces, aparte de los de las presentaciones que se dan en el escenario principal, hay también el elemento de la entrega de los premios. Están los nominados y cuando se van develando los resultados de las votaciones que hubo, se llama a los ganadores para entregarles su respectivo premio. Esto sucede en una tarima secundaria que está más metida entre el público'.'Vamos a tener una gradería grande para que el público tenga más perspectiva, porque el Figali es un lugar plano. Nosotros tenemos experiencia con montajes de graderías ahí en el pasado, hemos hecho Ricky Martín, el Cirque du Soleil, ya lo hemos manejado', enfatizó.