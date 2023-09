Las estafas en redes sociales, un motivo de preocupación ante el uso indebido de imagen y datos personales

Las estafas en redes sociales han sido motivo de preocupación ante la enorme ola que sigue creciendo y ataca a celebridades, compañías e individuos de la sociedad. Shutterstock

Aunque el mundo avanza constantemente y parece traer consigo cada vez más formas de facilitar acciones gracias a la tecnología, también ha traído a colisión otros escenarios preocupantes.

En el último año, celebridades panameñas como la chef y autora Delyanne Arjona, la cantante y compositora Erika Ender, la presentadora de televisión Karen Peralta y más recientemente el cantautor y músico Rubén Blades, han sido víctimas de estafa o se ha utilizado su imagen para esparcir fake news o publicidad engañosa.

Ante la situación, han hecho llamados en sus redes sociales, expresando su incomodidad y molestia por lo sucedido y alertando a sus seguidores para que estén atentos y no caigan en el mismo escenario.

“Los cibercriminales se están atreviendo a atacar cada vez más, sobre todo, a gente del espectáculo, ya que tienen un vínculo con la sociedad. Llegan a estas cuentas con la misión de explotar las emociones, sentimientos y confianza de los internautas para obtener información privilegiada, hackearlos y robarles información privada”, explicó al medio el COO, de B&G Solutions, Omar Gudiño.

La cantautora panameña Erika Ender denuncia el uso de su imagen en una falsa publicidad en sus redes sociales Redes Sociales

Rubén Blades, ¿en silla de ruedas?

La víctima más reciente en esta polémica fue el músico panameño Rubén Blades quién el 31 de agosto se dirigió a sus redes sociales para expresar su descontento luego de que una nota periodística asegurara que quedó en una silla de ruedas, para promocionar un medicamento.

“A todos los que nos siguen en las redes, y a los que no, esto es una trampa. Son mentirosos, timadores, ladrones inescrupulosos que juegan con la salud y reputación de las personas. No compren la porquería esa que venden como si yo la aprobara”, escribió.

“Nunca he tenido esos problemas de salud; nunca han hablado con mi esposa, nunca he ido a Alemania. No conozco al tal doctor Moltó y todo esto es una colosal estafa”, concluyó.

Rubén Blades fue la más reciente víctima en una nota que comunicaba que se encontraba en silla de ruedas por una fuerte artritis y en supuesto medicamento que lo curo. El artista desmintió todo en sus redes sociales. Redes Sociales

La nota se tituló: “Rubén Blades: 'Cómo acabé en una silla de ruedas' e informaba que el artista se encuentra en una silla de ruedas “debido a una artritis que le destrozó las articulaciones” al igual que detalló sobre un supuesto medicamento llamado Bioforce utilizado por el artista para “curarse”.

El artículo detalló una entrevista con el Dr. Alberto Moltó, a quien mencionó como “médico panameño, cirujano ortopédico, médico general, presentador de televisión, activista social, y autor de libro sobre salud” y quien defendió el uso de Bioforce como el único producto “que favorece la producción de líquido sinovial y restaura completamente la articulación a nivel celular”.

La imagen alterada de Erika Ender

Al igual que el músico panameño, la cantautora también se ha dirigido a sus redes sociales para denunciar el uso de su imagen para “atacar los bolsillos de quienes caen en sus redes”.

En una imagen claramente alterada, se le ve también en una silla de ruedas y un titular que comunica: “Mis articulaciones se negaron. Si no es el método del doctor sería discapacitado”.

La ganadora del Grammy desmintió la nota en su red de Instagram comunicando que “no he emitido tal anuncio y que es completamente falso. Les pido amablemente que no crean en esta desinformación y que no participen en su difusión y denuncien dicha cuenta”.

Agregó que está tomando medidas ante la situación y que considera tomar acciones legales. El post fue compartido hace cinco días y hasta la fecha tiene más de 1.900 likes y varios comentarios de fanáticos apoyándola.

Otras celebridades y víctimas

Además de Blades y Ender, han sido varias las celebridades, compañías e individuos quienes han sido víctimas de publicidad engañosa.

A principios de este año fue Delyanne Arjona quien tuvo que defenderse en redes sociales para desmentir el uso de un producto que le “ayudó” a bajar de peso. La chef panameña se defendió en sus historias de Instagram aclarando que nunca ha recurrido a ningún medicamento o producto específico para bajar de peso y que todo se lo debe a su disciplina, aprender a comer en pequeñas porciones y hacer mucho ejercicio.

A principios de agosto del presente año Karen Peralta también se dirigió a sus redes para denunciar una cuenta que utilizó su imagen para estafar y solicitó el apoyo de sus seguidores para denunciarla.

La cuenta que identificó como “simone.schmiedtbauer” utilizó la imagen de la famosa para llamar la atención y hacer que los internautas ingresen a un link de dudosa procedencia.

“El morbo vende (…) entran en un link para husmear qué otro bochinche hay y terminan estafados”, escribió.

Además de celebridades, las estafas también se han hecho comunes en las grandes compañías. A finales del año pasado, agentes no autorizados y desconocidos por Banco General publicaron anuncios pagados por distintas redes sociales, impulsando al público a comprar supuestas acciones de la compañía.

En vista de la situación, Banco General emitió un comunicado para aclarar el caso y desmentir todo lo ocurrido.

“Banco General ha hecho todos los reportes correspondientes y por los canales autorizados a las plataformas digitales globales que publican este tipo de publicidad, y ha alertado en repetidas ocasiones a sus clientes a través de las redes y canales oficiales del banco”, leía.

“Agradecemos a la comunidad mantenerse alerta y verificar debidamente el origen y veracidad de la publicidad en medios digitales, y limitarse a transaccionar con entidades autorizadas por el regulador de valores de Panamá”.

¿Qué dicen los profesionales?

En cuanto a las medidas a tomar, Gudiño explicó a La Estrella de Panamá que es importante no creer en todo lo que se lee en redes sociales.

“Si vemos algún mensaje o link que nos pide introducir nuestros datos, es importante omitirlo y reportarlo. En el caso de recibir llamadas, nunca contestarlas, y si el receptor se hace pasar por alguien que conocemos, es primordial cerrar la llamada y contactar a la persona directamente”, explicó.

“También es importante mantener nuestro dispositivo actualizado, incluyendo el sistema operativo, las aplicaciones, y los programas”, agregó.

Resaltó que existe una vulnerabilidad notable por parte de los internautas y “lastimosamente los hackers se aprovechan de esto para explotar nuestras emociones y deseos para poder tomar nuestra información”.

Además Lia P. Hernández Pérez, abogada especializada en Derecho Digital de Legal IT Abogados señaló la Ley 81 del 26 de marzo de 2019 que “tiene como finalidad establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos para la protección y tratamiento de datos concernientes a personas naturales ciudadanos y residentes en la República de Panamá”.

Explicó que “en Panamá carecemos de un marco legal claro en el cual las personas puedan denunciar esos casos de suplantación de identidad y uso indebido de imagen” pero que todos aquellos quienes consideran que sus derechos de imagen o datos personales han sido violados, tienen el deber de defender y “reportar el hecho a través de la red social o acudir a asesoría especializada”.