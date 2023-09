Gobierno abierto, ya no estamos tan solos

Tuve la opotunidad de escuchar y conocer a Sanjay Pradhan CEO de Open Goverement Partnership.

En su presentación habló de su padre de quien dijo, "en una de las provincias más pobres de la India, fue hasta su muerte un trabajador incansable por los derechos humanos, lo hacía con toda convicción, pero al morir pensó que estaba solo. Yo les puedo asegurar a todos los que estamos en esta presentación, que no lo estamos".

La ocasión para escucharlo fue la 5ta reunión global de OGP, que ocurrió la semana del 4 al 8 de Septiembre del 2023 en Tallin capital de Estonia. Estuvimos allí personas de gobiernos, sociedad civil, think tanks, universidades, fundaciones y en general todos aquellos que trabajamos para lograr que los principios del gobierno abierto, participación, colaboración y transparencia, se conviertan en realidades tangibles en nuestros países y ciudades. La anécdota de su padre fue el cierre de la sesión de apertura y cambió mi perspectiva de inmediato.

De pronto me di cuenta que estaba rodeado de personas que como yo, tendemos a pensar que lo que hacemos no le importa a nadie. Creemos que los valores de una democracia fuerte, plural, transparente y participativa, son ideales que no llaman a los ciudadanos. Pero justo luego de la reflexión de Sanjay, vi que el hecho de tener juntas a tantas personas, que a su vez representan a otro tanto en cada país, en cada comunidad, me mostraba de manera inequívoca que somos muchos los que escuchamos y atendimos el llamado de esos principios.

Tuve la oportunidad de escuchar puntos de vista y experiencias de gobiernos e instituciones de todos los países y continentes. Comunidades de millones de habitantes y otras de decenas, todas compartiendo con genuino interés, eso en lo que han trabajado, los proyectos que han promovido, los cambios por los que abogan, las visiones que los mueven.

Pero lo que a mí más me ayudó, fue que también compartieron sus errores, los desencuentros, los problemas que más los ha marcado a cada uno.

Descubrí que existen patrones que se repiten sin importar el lugar, problemas que son esperables en cierto tipo de actividades, tomé muchas notas, seguro , las verán aparecer en mis escritos a partir de ahora.

Y como si fuera poco todo esto, el broche de oro fue la oportunidad de conocer y reconocer a quienes fueron en los últimos años, un cuadrito en la computadora o un nombre en algún libro o documento. Poder tomar algo con esas personas y escuchar lo que tienen para decir de viva voz, me permitió un nivel de entendimiento diferente e irremplazable.

Necesitamos fortalecer la gobernanza de nuestras democracias, debemos ser capaces de impulsar a los ciudadanos activos, que se involucran en la solución de los problemas de las sociedades donde viven , y que no temen impulsar sus agendas frente a sus conciudadanos.

Yo, por lo pronto, renuevo mi compromiso con ser parte del cambio que queremos ver en el mundo. Espero estar a la altura de los retos del momento, pero me anima el saber que no estoy solo.