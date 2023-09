El teatro panameño está de fiesta

Desde aves hasta reptiles y felinos integran los 50 muñecos utilizados por los bailarines de Pia Fraus en la ciudad de Panamá y de David. Cedida

Obras históricas e historias ficticias son parte de las propuestas que tiene el Festival de Teatro 2023, que empezó el 11 de septiembre con La historia de todos. El festival terminará el 30 con Mar de cuentos en el teatro Anita Villalaz.

Para la edición 2023 se contó con la presentación de Bichos do Brasil de la Fundación Pia Fraus, con el auspicio de la Embajada de Brasil en Panamá. Se trató de un espectáculo con varios títeres gigantes.

Cincuenta muñecos, entre aves, felinos y reptiles fueron utilizados por los bailarines de Pia Fraus en la ciudad de Panamá y de David. “Bichos Do Brasil lleva un mensaje de la preservación de los animales amazónicos. Intenta brindar esa mirada positiva sobre la naturaleza, el respeto por la manera de vivir y que los humanos no somos los únicos seres de este planeta, por lo que hay que aprender y respetar toda forma de vida”, explicó Alberto Andreetta, director de la compañía.

Son más de diez piezas que integran el festival, una con contexto histórico fue La guerra del banano. La obra, que fue presentada por Benjamín Ávila, aborda la lucha de los trabajadores y la reconquista de la soberanía panameña en 1974. La puesta en escena es ganadora del premio Ricardo Miró (1975) del reconocido poeta, matemático, dramaturgo y filósofo José de Jesús Martínez.

'Bichos Do Brasil' pretende concienciar sobre la preservación de los animales amazónicos. Cedida

Otra obra con tintes históricos presentada fue la Tía Sam –ganadora del Fondo Ingenia 2023–, que ofrece una experiencia teatral sumergida por la historia y el misterio. La trama cuestiona las contradicciones y las zonas de comfort.

El sábado 23 y domingo 24 en el teatro Anita Villalaz se expondrá La muerte de don Sapo, un musical infantil que tiene la participación de don Sapo, tía Guacamaya, tío Conejo y otros animales que vivirán una amenaza que pone en peligro su hábitat. Escrita y dirigida por Alex González, La muerte de don Sapo expone la importancia de cuidar los bosques y los ríos.

El jueves 28 se presentará Gauguin y el Canal, una lectura dramatizada de la obra de Frank Spano ganadora del premio Miró en 2005. “[La pieza] cuenta la historia de un pintor aventurero Paul Gauguin y sus vivencias como obrero del Canal de Panamá, durante la época insalubre cuando Francia iniciaba la construcción”, explicó Meredith Carley, coordinadora del Festival de Teatro durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

El viernes 29 se presentará Ser virgen es más seguro bajo la dirección de Javier Ballesteros en el teatro Balboa. Esta obra trata sobre una residencia de una familia de clase media con recursos limitados en la que “conviven en armonía y comparten sus vidas entre situaciones hilarantes, con una clara situación de respeto proponiendo una correcta crianza a los hijos llena de valores y de buenos consejos”, detalló Carley.

Fotografía de Anita Villalaz Cedida

El festival culminará el 30 de septiembre con Mar de cuentos 2023 en el teatro Anita Villalaz. La actividad es un encuentro de narradores que van a contar cuentos al público durante la mañana, tarde y noche. Entre ellos se encuentran José García, Verónica Hinojosa, Jesi Machorro y otros oradores caribeños.

“Tenemos una programación variada con énfasis en la presentación de obras de teatro de autores panameños. Esperamos que el público, que es muy importante en la puesta en escena, nos acompañe y apoye el talento nacional”, resaltó Carley.

Destacan a figuras del teatro en Panamá

Dora Mckay, Blanquita Casanova, Ceila González son algunas de las figuras a las que se les rindió tributo

La exposición cuenta con protagonistas como Áurea 'Baby' Torrijos y José Carranza, Dora Mckay y Blanquita Casanova, entre otros artistas panameños. Cedida

En el Festival de Teatro se presenta la exposición 'Teatro panameño, sus protagonistas, historia y vida', una pieza que rinde tributo a los protagonistas del teatro panameño a partir de 1940 hasta 1990.

La muestra, que estará hasta el 30 de septiembre en el teatro Balboa, pretende “hacer un homenaje póstumo a quienes no están con nosotros físicamente, pero dejaron un trabajo que hoy estamos viendo y es un fruto qué estamos disfrutando”, explicó Dania Nuñez, directora ejecutiva de la exhibición. Pero también forman parte de la exposición algunas figuras que aún deleitan al público sobre las tablas.

'Teatro panameño, sus protagonistas, historia y vida' tiene como protagonistas a Áurea 'Baby' Torrijos y José Carranza, quienes fueron escogidos para la década de 1950. Otras figuras que están son Dora Mckay, Blanquita Casanova, Ceila González , Agustín Clement y Dayra Torres, entre otros actores que figuran en esta galería.

“El 11 de julio de 2022 nace este proyecto como una promesa que hice a dos grandes primeros actores de la década de 1970; la primera actriz Ceila González y el primer actor Juan Manuel Ferrer, quienes desde niña he admirado, y al tener la oportunidad de compartir escenario teatral en el Teatro Nacional de Panamá con ellos, pude conocerlos más, y al verlos tan felices al hablar de sus experiencias y anécdotas, les pregunté si existía algún libro o escrito que mostrara estás historias y me contestaron que no, por lo que desde ese momento decidí trabajar este proyecto”, explicó a este medio.

El proceso de selección de las fotografías de los actores, actrices, directores y guionistas homenajeados en esta primera edición, fue debidamente analizada y revisada por parte de actores y actrices de gran trayectoria. En total son 60 homenajeados en esta primera edición, pero faltan más de los protagonistas, los cuales se presentarán en otras ediciones, agregó.

“La línea del tiempo es hasta la década de 1990, debido a que estamos recopilando las historias contadas por nuestros protagonistas, siendo esto un proceso de investigación que requiere trabajar de manera organizada, para obtener más datos y hacer las entrevistas a nuestros actores y actrices, para así avanzar y lograr el objetivo de presentar un libro donde se logre recopilar la historia contada por nuestros protagonistas, y además tener un banco de datos bibliográficos que ayuden a conservar la historia de nuestro teatro”, añadió.

Algunas de las fotografías presentadas son cortesía de los actores y actrices de esas décadas. Otras, cortesía de familiares, y otras son de periódicos antiguos, programas de mano de obras en las que se respeta su autor, pero en su mayoría no contamos con la información del fotógrafo, aclaró la gestora de la iniciativa.

“Esta galería y proyecto es un regalo para nuestros actores y actrices panameños, agradeciendo su historia y grandes aportes. Un gran aplauso para ustedes y que esto sea un gran motivo para seguir celebrando nuestro teatro”, ponderó.