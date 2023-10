Carlos Vives es premiado por su impacto social

Carlos Vives, cantante Giorgio del Vecchio / Cedida

Carlos Vives recibió el premio Campeón del Impacto Social del Centro Latinoamericano Adrienne Arsht en Washington DC.

El centro, reconocido por su compromiso de fomentar el liderazgo, el emprendimiento y el impacto social en toda la región de América Latina y el Caribe (LAC), celebró su décimo aniversario con una gala el pasado 24 de octubre.

Vives obtuvo el premio al igual que otros líderes excepcionales de la región de LAC. La gala, que tuvo lugar en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos en Washington D.C., destacó a las personas que ejemplifican los valores del centro y al mismo tiempo contribuyen significativamente al liderazgo internacional, el espíritu empresarial y el impacto social.

Esta ceremonia sirve como testimonio de la dedicación de una década que ha tenido el centro para promover cambios positivos e inspirar a futuras generaciones de líderes.

"Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Impacto Social", expresó Vives. "A lo largo de mi carrera, me he esforzado por aprovechar la música como un medio para conectar a las personas e impulsar el cambio social. Este reconocimiento me inspira a seguir usando mi voz como una fuerza para el bien".