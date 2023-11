Reabren cuarta edición de concurso de literatura infantil en Centroamérica

Las obras propuestas deben ir orientadas a niños de máximo ocho años. Unicef

Con el relanzamiento de la cuarta edición del Concurso Centroamericano de Literatura Infantil, se abrió nuevamente la convocatoria a escritores de la región el 7 de noviembre.

Esta nueva versión del certamen tiene como objetivo fomentar la creatividad literaria para la niñez en la región de América Central, con la colaboración de instituciones culturales importantes que promueven la lectura, editoriales y otras organizaciones de Centroamérica dedicadas a este renglón.

Originalmente, el concurso había sido lanzado en agosto de este año, sin embargo, “por razones de fuerza mayor” fue pospuesto hasta nuevo aviso.

De esta manera las obras que habían sido recogidas para la cuarta edición, fueron devueltas a los autores en las respectivas sedes del certamen en cada país o se autorizó la destrucción de las copias entregadas para proteger el derecho de autor, de acuerdo con lo que especifica la cláusula N° 16 que establece las bases del concurso.

El concurso aceptará obras hasta el próximo año. Libros para Niños

Con el relanzamiento de la cuarta versión de este concurso de autores de Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, tendrán la oportunidad de participar en el concurso con obras orientadas a un público infantil hasta los ocho años de edad.

Los lineamientos

Aunque el concurso no impone una temática a los escritores, todas las piezas concursantes deben ser del género literario narrativo; además, los textos deben ser completamente originales e inéditos, con una extensión mínima de dos páginas y máximo de cuatro.

Algunas de las bases que los participantes deben tomar en cuenta antes de participar es que no se admitirá que ganadores de las pasadas ediciones del certamen vuelvan a concursar; cada obra debe ser presentada con un seudónimo, que se debe aplicar a continuación del título, y cada texto debe ser presentado en hojas tamaño carta, escrito a computadora, a doble espacio interlínea por una sola cara usando letra Times New Roman de 12 y enviarlo con dos copias impresas y una copia digital en CD. La entidad organizadora del concurso, Libros para niños, no aceptará trabajos por correo electrónico.

En Panamá, los autores podrán dejar sus piezas para el concurso en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R., en la Atención al Concurso Centroamericano de Literatura Infantil.

La convocatoria para esta competición seguirá vigente hasta el 6 de marzo del próximo año, pero en el caso de las propuestas enviadas por correo postal, se tomará en cuenta la fecha del matasellos postal.

Los resultados del concurso serán dados a conocer por la página web y las redes sociales oficiales de Libros para Niños antes del 30 de abril del próximo año. La obra ganadora tendrá un premio de $1.000 además del lanzamiento del libro en su país, y la promoción de este, y un acto especial para el escritor y su obra en más tardar un año después del anuncio de su victoria en el concurso.

Convocatorias anteriores

El Concurso Centroamericano de Literatura Infantil es realizado cada tres años por Libros para Niños, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo impulsar el hábito de la lectura entre la población más joven, sensibilizar sobre la importancia del libro, impulsar la creación literaria infantil y resaltar la grandeza del idioma español.

La primera convocatoria a este concurso fue en el año 2013 y la edición anterior a la actual ocurrió en el año 2019.

Nuestra última edición fue en 2019, pero próximamente estaremos lanzando nuestra cuarta edición. Los ganadores de las versiones anteriores del concurso son Roxana Méndez, de El Salvador, con la obra El mercado, en 2019; Alberto Sánchez Argüello, de Nicaragua, con la obra Ítaca, en 2016, y Alberto Pocasangre, de El Salvador, con la obra Donde nacen las sirenas, en 2013.