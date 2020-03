Turismo riesgoso: prevención y afectación mundial

Planes de viaje suspendidos, hoteles con puertas cerradas, eventos culturales cancelados y estado de alerta en diversos países son las razones por las que el turismo actual se ve amenazado de bajar su ritmo usual y precipitarse a una disminución del porcentaje de viajeros en un 3% en 2020, como dieron a conocer las primeras estimaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Países de Asia, Europa y Norteamérica figuran en las listas de “viajes no esenciales” del CDC. Shutterstock

El continente asiático ha sido golpeado por mayor tiempo dada a las numerosas cancelaciones de viajes turísticos desde la propagación inicial en China en enero de este año, lo que ha afectado también a Israel, Vietnam y Corea del Sur. Las autoridades de agencias internacionales, aeropuertos y cruceros han reducido sus rutas por países con alta infección de coronavirus, como Italia, España, Francia en Europa y Estados Unidos. En Latinoamérica naciones como Colombia, Perú y México han comenzado a tomar medidas estrictas para el ingreso y salida de locales y extranjeros en sitios turísticos famosos como Cartagena, Machu Picchu y Cancún.

Panamá está presente en la lista de naciones afectadas por el Covid-19, sin embargo, las autoridades de aeropuertos y puertos marítimos han pronunciado sus medidas preventivas en cuanto a grupos de gran cantidad de viajeros. Lo que se mantiene firme es la sugerencia de no viajar si se presentan los síntomas del virus o alguna otra enfermedad respiratoria.

“Por motivos sanitarios no se aconseja realizar viajes excepto

los estrictamente necesarios. Y el ocio no lo es”,



ENRIQUE GARCÍA,

PORTAVOZ DE LA OCU

Prevención y cancelaciones mundiales

Si ya había planeado un viaje familiar o de negocios, no todo está perdido. Aerolíneas en el Istmo han ajustado sus paquetes vacacionales y de destinos que cruzan las rutas de países afectados para poder ser cambiados o pospuestos. Copa Airlines, la aerolínea de bandera panameña, publicó un comunicado el pasado viernes donde estableció la flexibilidad de pagos por cambios en rutas, la eliminación de sobrecostos por cambios de boletos, ajustes a sus itinerarios sin cargos por cambios al comprar el boleto desde el 5 al 31 de marzo de 2020 y las promociones para viajeros que deseen salir o entrar a la Ciudad de Panamá.

Francia, el primer destino viajero del mundo, presenta cancelaciones de vuelos. Shutterstock

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, expresó a través de un video oficial: “Ahora más que antes, miles de personas necesitan desplazarse hacia destinos para reencontrarse con sus familias, mantener a flote sus negocios o llevar medicamentos de urgencia, por lo que nos comprometemos a mantener el más alto nivel de limpieza y seguridad para nuestros pasajeros”.

Otras empresas aéreas como United Airlines, Delta Airlines e Iberia (por mencionar algunas) han implementado protocolos de sanidad en sus vuelos, filtración de aire y monitoreo de sus empleados. Sin embargo, el CDC ha emitido advertencias de Nivel 3 contra “viajes no esenciales” a China, Italia, Irán y Corea del Sur debido a “las transmisiones generalizadas y sostenidas (en curso)”.

Por su parte, el Grupo Lufthansa afirmó mediante un comunicado que seguirá prestando los servicios de vuelos hacia EEUU en las ciudades de Nueva York, Chicago y Washington en sus principales aeropuertos. De igual manera, las rutas desde Alemania, Austria, Suiza y Bélgica mantendrán su flujo usual, así como las entradas o salidas desde Canadá.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) reiteró a los viajeros que habían planeado visitar el país europeo que se abstengan y realicen los cambios necesarios para posponer su vuelo. “Por motivos sanitarios no se aconseja realizar viajes excepto los estrictamente necesarios. Y el ocio no lo es. Por eso, al ser una causa sobrevenida que no está en el contrato ni depende de las partes, se debería devolver lo pagado”, explicó Enrique García, portavoz de la OCU al diario El País.

Para evitar llevarse sorpresas de mal gusto, lo mejor es informarse sobre si la aerolínea con la que se va a volar o el aeropuerto de destino tiene algún tipo de restricción aérea. La aseguradora IATI Seguros recomendó en su blog “consultar en el portal del ministerio de asuntos exteriores si es o no recomendable viajar en ese preciso momento a dicho país”, puesto que las restricciones se mantienen únicamente para China y países asiáticos.

Disney cerró los parques de Shanghái, Hong Kong, Tokio, París, Califronia y Florida. Top Travel China

El turismo cultural sin oferta

Asimismo, festivales y convenciones mundiales se han clausurado por espacio de meses, causando aún mayor desventaja para los viajeros frecuentes. Disneyland Shanghai está apenas reabriendo —parcialmente— sus puertas para unos cuantos restaurantes, tiendas de regalos y un solo hotel, luego de permanecer cerrado desde el 25 de enero cuando China fue azotada por el virus. Los parques temáticos de Tokio Disneyland y DisneySea permanecerán cerrados hasta el 16 de marzo, y el Universal Studios en Osaka no dará paso a visitantes hasta el 15 de marzo.

Por otro lado, los museos internacionales se han afectado y han cerrado las admisiones para visitantes locales e internacionales por causa del coronavirus, lo que ha limitado en gran manera la oferta de entretenimiento cultural en los países más visitados del mundo.

Y si agregamos otros lugares que no están abiertos al públicos está la ciudad de Nueva York, donde su principal centro cultural en teatro y entretenimiento, mejor conocido como Broadway, cerró las obras y presentaciones que iban a contar con más de 500 personas. La medida afecta a los teatros de este complejo de avenidas —que presentan capacidad de hasta mil personas—, al ser obligados a suspender todas las actividades hasta el 13 de abril.