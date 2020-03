Turismo virtual para el tiempo de aislamiento

Tras la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarar el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad conocida como Covid-19, una pandemia global, países en Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina, despliegan medidas más drásticas, como el cierre de fronteras de forma parcial o total, para intentar frenar el avance de la cepa.

Esto no significa que no se pueda continuar haciendo turismo y visitar algunos de los sitios emblemáticos de estas naciones. Gracias a la tecnología actual se pueden realizar recorridos virtuales, una forma sencilla de entretenerse junto a la familia sin salir de casa.

Aunque se pierde el encanto de ver los sitios en directo, se gana la comodidad de viajar a golpe de un clic, sin gastos ni frenos por el idioma. Sin estar presente, a miles de kilómetros del destino, se puede vivir una experiencia satisfactoria que le animará y dará detalles para conocerlo personalmente cuando llegue el momento oportuno. Primero su alma viajera conocerá el destino para luego llevar su cuerpo al lugar.

El turismo, recorrido o tour virtual se puede realizar mediante el uso de las gafas de realidad virtual, online o a través de la realidad aumentada.

“La realidad aumentada puede sonar como algo futurista, pero lo cierto es que ha existido durante mucho tiempo. Y es que se trata de una tecnología que superpone imágenes generadas por computadora a la realidad, creando una unión entre esta última y lo digital. Visualmente puede ser muy atractivo y divertido”, recoge el sitio web de Digital Trends.

Mapas interactivos, salas de arte virtuales… existen alternativas de estas apps con costo o gratis, para todos los gustos y necesidades.

Entre las opciones está BBC Civilisations AR, la cual permite admirar artefactos históricos, localizarlos, rotarlos y redimensionarlos. Se te da un tutorial la primera vez que inicia la aplicación, el cual le guía a través de una momia egipcia, escucha sobre su historia e incluso la puede ver con una función de rayos X. “Trae arte y cultura de todo el mundo a ti con esta aplicación de realidad aumentada de la BBC. Explore bajo la superficie de las obras maestras del Renacimiento y descubra los secretos del antiguo Egipto”, señala la BBC sobre Civilisations AR.

Civilisations AR es una nueva serie épica de BBC Two presentada por Simon Schama, Mary Beard y David Olusoga, que abarca 31 países y 5,000 obras de arte a lo largo de la historia humana.

“Invitamos a los museos a enviar artefactos de sus colecciones que

se ajustaran a los temas de la serie BBC Two. Se presentaron más de

280 artefactos de más de 50 museos y galerías”.

“El Festival de las Civilizaciones está reuniendo museos y galerías de todo el Reino Unido a través de productos y eventos digitales. Como parte de esto, hemos creado una aplicación de realidad aumentada que permite a los usuarios llevar los tesoros de estas colecciones a sus propios hogares. En pocas palabras, AR o realidad aumentada, superpone objetos virtuales en el mundo que nos rodea que se pueden ver a través de un teléfono inteligente, tableta o auriculares”, explica BBC, quien recoge en su página web la reseña de la app.

“Durante algún tiempo, la BBC había estado hablando con el sector cultural del Reino Unido para hacer que el arte y la cultura del Reino Unido fueran más accesibles. Por ejemplo, ¿qué pasa si no puedes ir a uno de los grandes museos de Londres? O, ¿cómo pueden todos ver las gemas ocultas desde las ubicaciones más remotas? Esto fue realmente importante para nosotros. No solo trabajando con los grandes museos sino también con las galerías regionales más pequeñas para tener acceso a los tesoros escondidos que poseen. Por lo tanto, invitamos a los museos a enviar artefactos de sus colecciones que se ajustaran a los temas de la serie BBC Two. Se presentaron más de 280 artefactos de más de 50 museos y galerías. Los que fueron seleccionados fueron escaneados para crear modelos 3D. La aplicación final presenta unos 40 artefactos en total”.

Civilisations AR es una colaboración entre BBC Arts, BBC R&D, Nexus Studios y alrededor de 30 museos y galerías de todo el Reino Unido.

La realidad aumentada permite su ejecución en diferentes plataformas para dispositivos móviles que utilicen sistemas operativos Andorid, Blackberry, iOs y Windows Phone.