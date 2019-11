Olga Tañón le cantará a las madres en su día

La estrella internacional del merengue y pop latino Olga Tañón, quien ha sido ganadora en dos ocasiones del Premio Grammy y cuatro veces del Grammy Latino, vuelve a Panamá para la tradicional celebración del Día de la Madre. Pero no estará sola, ya que estará acompañada de 'El sonero del mundo', Oscar De León para esta gran celebración a realizarse el siete de diciembre en el Centro de Convenciones Amador.

La Mujer de Fuego junto con Annita y Milly Quedada rindieron un homenaje a La Guarachera del mundo en la celebración de la vigésima gala de entrega de los premios Latin grammys.

Tañón quien se encuentra promocionando su nueva canción y video 'Que fluya' junto al reconocido intérprete del género urbano J Álvarez, para darle vida al sencillo, deja una vez más en claro su vigencia y versatilidad como artista al unirse a uno de los grandes intérpretes del género urbano J Álvarez.

'Que fluya' es un tema que nace de la composición de ambos cantantes y con el apoyo de Eliot 'El mago de Oz' Feliciano, Camille Soto y Alberto Mendoza con el sello discográfico de On The Top of the World Music, Mia Musa y Glad Empire.

Este sencillo posee una connotación motivacional y positiva, que invita al baile y al disfrute de la vida dejando un lado las preocupaciones. Tal y como lo evidencia el videoclip oficial del tema que fue grabado en el municipio Loiza en Puerto Rico, bajo la dirección de José Javi Ferrer y que se estrenará conjuntamente con el tema en todas las plataformas digitales y el canal oficial de YouTube.

“Me siento súper contenta y honrada de poder trabajar junto a J Álvarez, y como puertorriqueños, me siento sumamente orgullosa de poder compartir este tema con él frente a los fanáticos que tanto nos apoyan tema tras tema, es una muestra más que los artistas tropicales seguimos creando juntes que resulten en beneficio a la industria musical y en especial a nuestros fanáticos”, afirmó Tañón.

"La vida te enseña a ver personas excepcionales que han sido orgullo de nuestra tierra en el mundo y que son parte de la formación de nuestras carreras musicales. Olga Tañon es uno de estos iconos de la música popular Boricua que cuando escuchas sus temas te hace vibrar y moverse en cualquier parte del planeta. Para mi es mas que un honor lograr este sueño y grabar junto a ¨La Mujer De Fuego¨ el tema ¨Que Fluya¨ además de compartir con ella en la grabación del video en Loíza y tener la oportunidad de conocerla un poco más como persona, aprender de su sencillez y humildad. Gracias Olga, Bendiciones", comentó J Alvarez.