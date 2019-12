Los productores de música urbana salen de estudios y suben a los escenarios

Productores y compositores de la música urbana en español como Tainy, Mau y Ricky, Motiff, Dímelo Flow y Maffio comienzan a seguir los pasos de sus colegas estadounidenses y salen de detrás de las consolas para ofrecer su sonido propio al público, sin tener que escuchar las exigencias de los intérpretes.

Otros como Servando Primera y Mauricio Rengifo llevan años combinando sus facetas artísticas, pero lo cierto es que, según explicaron a Efe, los creadores del movimiento urbano parecen haber decidido que el público ha madurado lo suficiente como para entender el gran aporte de los productores a la música.

Para el venezolano Motiff, el productor que sacó este viernes su primer sencillo, titulado "Animal", ha sido una cuestión de "feeling".

"Siempre cantaba mis 'demos' en el estudio cuando estaba produciendo para otros y este año, experimentando, me sentí muy rico cantando mi propia música", indicó el artista, reconocido por sus trabajos con Marc Anthony, Víctor Manuelle y Chino y Nacho, entre muchos otros cantantes.

"Expresarme de esta manera me da la oportunidad de crear mis propios sonidos", asegura el venezolano.

Esos sonidos son la fusión que "los (artistas) urbanos me dicen que es salsa, los salseros me dicen que es pop y los pop me dicen que es balada", contó Motiff, quien llegó a Estados Unidos a los 10 años. Había nacido en Caracas, de madre colombiana y padre dominicano.

El productor colombiano Mauricio Rengifo, que con su hermano Alejandro formó el dúo Cali y El Dandee, del género urbano y pop, explica que "la música urbana tiene la particularidad de que el productor es una parte esencial del proceso".

"Cada productor le pone su personalidad a la música", acotó el colombiano, quien después de sus éxitos produciendo con Andrés Torres ha retomado su rol de intérprete.

En el último trimestre de este año, el dueto lanzó los temas "Voy por ti", en colaboración con Piso 21; "El ciego", con Melendi, y "Tequila Sunrise", con Rauw Alejandro.

"Sin duda, nos nutrimos mucho de lo que aprendemos en la producción y muchas de las ideas de colaboraciones salen allí", explicó Rengifo, quien saltó a la fama por ser el productor de "Despacito".

Por su parte, el puertorriqueño Tainy, productor de reguetón, dice que la decisión de salir del estudio y enfrentarse al público fue una necesidad creativa.

"Sentí que estaba listo para crear mi sonido e invitar a otros artistas a que se sumaran a mi proyecto", indicó.

Tainy, que comenzó su carrera a los 15 años con el dúo de icónicos productores urbanos Luny Tunes, explicó que, como productor, él tiene que generar el sonido de otros.

El artista puertorriqueño dejó claro que lo suyo es la música y no la interpretación, esto después de producir temas como "Estamos Bien", de Bad Bunny, "La Player (Bandolera)", de Zion & Lennox, y los discos "Vibras", de J.Balvin (con Sky) y "X 100 PRE", de Bad Bunny.

Como debutante, a la hora de entrar en escena escogió la mejor compañía. Su debut fue "I Can't Get Enough", con Selena Gómez, J Balvin y Benny Blanco, en febrero.

Luego vino "Callaíta", con Bad Bunny, y cerró el año con "Adicto", con Anuel AA y Ozuna. Los tres temas forman parte de su primer disco, que saldrá en febrero.

Entre los primeros en saltar de la consola al escenario estuvieron los hermanos Ricky y Mau Montaner, los hijos varones del reconocido cantante Ricardo Montaner.

Ellos lo intentaron primero como vocalistas, para luego encontrar el éxito como compositores de temas como "Vente pa'cá", con la interpretación de Ricky Martin y Maluma (2016).

"Nos enfocamos en componer porque teníamos que comer", afirmó a Efe Mau.

Este año, el dueto venezolano sacó el álbum "De aventuras y curiosidades", con canciones como "Mi mala", "Desconocidos" y "La boca".

Asimismo, el dominicano Maffio, quien ha compuesto para Fonseca, Gente de Zona y Belinda, entre muchos otras figuras de la escena urbana actual, decidió este año pisar el acelerador en su faceta de intérprete, con éxitos como "Cristina", con Nacho, J Quiles y Shelow Shaq, y "Celebration", con Farruko, Akon y Ky-Mani Marley.