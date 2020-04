One World Together At Home, un concierto contra el COVID-19

La pandemia del coronavirus se ha extendido por todo el mundo provocando el contagio en más de 2 millones de personas y ha dejado hospitales colapsados con un saldo aproximado de 145,000 fallecidos según reporta CNN.

Aunque la situación parece sombría, esto no ha impedido que acciones solidarias se hagan presentes en todos los sectores incluyendo la música.

Hoy sábado más de 100 artistas brindarán un repertorio por 8 horas en el One World At Home organizado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la intérprete de "Stupid Love" Lady Gaga, busca "lograr un momento de unidad mundial en la lucha para acabar con la Covid-19", dijo su CEO, Hugh Evans a El Mundo.

El encuentro musical tiene como objetivo apoyar al personal médico, también busca ser un bálsamo contra el estrés y llevar alegría a millones de espectadores que se encuentran en confinamiento a causa del coronavirus.

Infobae señala que el concierto se transmitirá en dos partes. La primera etapa arrancará con un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán en la mayoría de las plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de Estados Unidos. Además, los organizadores dieron a conocer que se difundirá simultáneamente en todo el mundo y será presentado por los anfitriones: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

El diario digital menciona que 150 artistas formarán parte de esta presentación entre ellos: Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones y Stevie Wonder. Otros que dirán presente será Andrea Bocelli, Angèle y Christine and the Queens, Jessie J.Prácticamente, J Balvin, Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma y Anitta. Además de Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo, Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion.

El encuentro musical se transmitirá en todas las redes sociales y plataformas de internet. En Panamá se podrá sintonizar a partir de la 1:00P.M (13:00 horas).