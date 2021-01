Natalia Jiménez presentará los Premios Internacionales de la Paz

La cantante española Natalia Jiménez, quien da los toques finales a su nuevo álbum en honor a México, es la anfitriona de los Premios Internacionales de la Paz este domingo en Estados Unidos, en los cuales sus colegas Ricky Martín y Ricardo Montaner son homenajeados.

Estos galardones, que se transmitirán por el canal de YouTube de Peacetech Lab a partir de las 20:00 horas tiempo del Este de los Estados Unidos, celebran a líderes mundiales y agentes de cambio destacados, cuyo objetivo común es construir un futuro más justo y equitativo.

La ceremonia contará con las actuaciones de Alejandro Sanz, Sting, Laura Pausini, Camilo y su esposa Evaluna Montaner. También fungirán como presentadores el ícono del baloncesto Stephen Curry, Sting, Eva Longoria y el chef José Andrés con un mensaje especial del 33º presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter.

Para Natalia Jiménez, ganadora del Grammy y del Grammy Latino, es la primera vez que es presentadora por completo de unos premios totalmente en inglés y esto la tiene muy emocionada y honrada.

Premios Internacionales de la Paz Cedida

La cantante en entrevista con Notistarz dijo: “La verdad es un honor para mí estar presentando artistas de la talla de Sting e incluso a presidentes de Estados Unidos. Siento que es importante (que se lleve a cabo la premiación) por este año tan difícil que hemos pasado, creo que nos da un poco de esperanza el ver movimientos así en los que la gente se une alzando sus voces para la paz”.

La ex vocalista del grupo La Quinta Estación, aprovechó para hablar de otros temas, y es que comienza el año con mucho trabajo, ya que alista la salida del álbum “México de mi corazón 2”, con el cual continuará rindiendo un homenaje al país, de donde dice “salieron” todos sus sueños.

Jiménez explicó que esta producción originalmente debía haber salido al mercado el año pasado, pero por la pandemia tuvieron que posponerla. Ahora ya tiene listos a sus invitados, las canciones y espera en los próximos meses comenzar la grabación de los duetos en un formato seguro. Esta placa llega en alianza recién anunciada con Sergio Lizárraga, líder de Banda MS y de la disquera Lizos Music.

“Mi intención es meterme más en el mercado regional (mexicano), es un mercado en el que puedo cantar la música que más me gusta sin restricciones vocales, en el que me puedo vestir como me dé la gana, en el que puedo ser yo misma en un escenario, es el estilo musical que más me gusta”, afirmó.

La intérprete de “Creo en mí” y “El color de tus ojos” dijo por otro lado, que la pandemia le ha dejado grandes enseñanzas, entre ellas “que se puede vivir con menos cosas”, pero espera que el 2021 le permita regresar a los escenarios y dar conciertos en vivo.