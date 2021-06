Nuevos proyectos levantan el telón en YouTube

Más de 1,900 millones de usuarios inician sesión en YouTube cada mes, según una encuesta de la plataforma. YouTube es el segundo sitio web en existencias más visitado según Alexa, en promedio, las estadísticas de YouTube de Alexa revelan que las personas pasan ocho minutos y 41 segundos cada día en la plataforma.

Estas son solo algunas de las razonas, por las que cada día hay nuevos proyectos que levantan el telón en la reconocida plataforma y uno de ellos es Íntimos.

Bajo la dirección del director de televisión Alex Hernández, conocido por liderar la dirección general del Festival de Viña del Mar, Íntimos llega como un nuevo espacio de complicidad donde los anfitriones conversarán con celebridades del mundo de la música, la televisión, la moda y entretenimiento local e internacional.

“Cuando las personas consumen contenido digital en un programa como este, de entrevistas, justamente la intimidad es la mejor forma y esto es posible a través de YouTube. No hay barreras, es decir no hay estructura, no tenemos la rigidez de la televisión abierta, aquí no tenemos eso”, señala Hernández, a La Estrella de Panamá.

Según el director de Íntimos "la dificultad" es el reto que queremos, llegar a su celular, a su computador, a su Smart TV, con la audiencia que está en una actitud distinta, probablemente haciendo teletrabajo, estresado, encerrado durante mucho tiempo y eso le pasa a nuestros presentadores también, han estado encerrados mucho tiempo, han tenido pena porque no están con su familia y eso nos hace también vulnerable”.

Nacho Gutiérrez, uno de los presentadores del programa, considera que, a través de YouTube se logra una mejor conexión con la audiencia.

"Llevo 20 años en la televisión abierta donde todo es más rígido. Acá, nosotros hemos ido avanzando hacia descomprimirlo, hoy día hacer este programa Íntimos nos obliga a estar absolutamente conectados con el relajo y la imperfección", señala el presentador.

Gutiérrez añade que, en medio de toda la tragedia de la pandemia, se obtuvo algo positivo al poner este proyecto en acción.

“Si no hubiese sido por la pandemia no hubiésemos estado en un estudio cerca de nuestras casas, a donde vamos con medidas de bioseguridad, realmente antes no hubiera podido hacer una carrera internacional por las distancias, y hoy estoy a 10 minutos de mi casa y lo estamos haciendo desde acá. ¡Entonces antes de ver la dificultad que sí la tiene, estoy viendo los pros, saliendo cada semana a través del canal de YouTube de E! Online Latino”, indicó el presentador.

¡Íntimos estrenará episodios todos los miércoles a las 22:00hrs (Chile) a través del YouTube oficial de E! Entertainment para toda Latinoamérica.