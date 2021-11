Panamá destaca en los Latin Grammy, un escenario de presencia masculina

Camilo se coronó como el mayor galardonado de la noche, con cuatro estatuillas.

La edición 2021 de los Latin Grammy estuvo llena de glamour, ganadores inesperados y discursos que dejaron abiertos compases de discusión y debate fuera de cámaras. Celebrado el pasado 18 de noviembre, el evento internacional que premia a la mejor música de Latinoamérica, dejó una muestra de la calidad musical y de composición que destaca en cada país de la región.

En el escenario del MGM Grand Arena de Las Vegas, Panamá fue el país que recibió el más alto reconocimiento de la mano del cantautor, Rubén Blades y el músico Roberto Delgado, quienes recibieron el premio a Álbum del Año —el más importante de la gala y que se otorga casi al final de la misma—, por su disco 'Salswing!'. El álbum contó con las presentaciones de artistas como Yotuel, Descemer Bueno, Gente De Zona y El Funky, en el tema 'Patria y Vida', que a su vez ganó el reconocimiento a Canción del Año en la ceremonia.

Blades —quien también fue reconocido como 'Persona del Año' un día antes del evento por la Academia Latina de la Grabación —, criticó en su discurso el modelo de selección que ha presentado la Academia de Grabación en sus distintas ediciones, y que ha favorecido a artistas “comerciales” dejando sin espacios a artistas que “hablan de problemas sociales como el ultraderechismo de Latinoamérica”.

“Ganarse un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha agradado”, dijo Blades en el podio, “aceptamos esto a nombre de todos los que están nominados. Y quiero agradecer al equipo que trabajó con nosotros, porque el éxito no es solo mío, sino de mucha gente”.

El conglomerado de artistas presentaron el tema 'Patria y Vida' en la ceremonia.

A su vez, la canción 'Patria y Vida' se ha convertido en un himno de fuerza y eco de libertad para Cuba. En la presentación de los Latin Grammy, el cantante Yotual Romero dirigió el canto al grito de “¡Viva Cuba Libre!” y recordó las palabras de su madre, destacando: “Tener el valor de hacer lo que mi generación no hizo”. El canto fue dedicado al artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero Maykel Osorbo, el único de los autores del himno que no pudo estar en Las Vegas.

Por otro lado, el cantante colombiano Camilo, fue el favorito de la noche, contando con más de 10 nominaciones, que incluyen Álbum y Canción del Año por 'Mis manos' y 'Vida de rico' respectivamente; lo que lo posicionó por encima de artistas como Juan Luis Guerra (seis postulaciones), C. Tangana (cinco postulaciones), y Bad Bunny y Pablo Alborán (cuatro postulaciones cada uno).

Al final de la noche, el cantante de 'Tutu', fue galardonado con cuatro gramófonos por los reconocimientos en Fusión/Interpretación Urbana, Canción Tropical, Álbum Vocal Pop Contemporáneo, y Canción Pop del Año; esto lo convirtió en el artista más galardonado de la noche con solo 27 años. En sus discursos a lo largo de la noche destacó: “Quiero darle gracias primero que todo a Dios porque la creatividad viene de él. Darle las gracias a mi esposa que esta canción la soñó conmigo”, y subrayó que “esta canción es una exploración de quien soy y mi raíz, y los invito a todos a que nos sintamos cada vez más orgullosos de quienes somos”.

En otra de sus intervenciones aprovechó para decir: “Quiero dedicar este premio a Índigo (su hijo) para que cuando nazca se sienta orgulloso de su papá. Quiero darle las gracias a mis papás que están ahí en primera fila, a la familia Montaner, a mi equipo y sobre todo a Colombia, porque este álbum es una celebración de los sonidos de mi país”.

El cantautor nacional, Rubén Blades, y el director de orquesta, Roberto Delgado recibieron el premio Álbum del Año por 'Salswing!' EFE

La lucha por la libertad y cumplimiento de derechos humanos fue uno de los temas centrales, así como la búsqueda de alegría y defensa de género en los temas presentados. Por su parte, el cantante madrileño C. Tangana (quien estudió Filosofía en la Complutense de Madrid), fue galardonado con tres gramófonos dorados, como mejor canción pop/rock ('Hong Kong') y Mejor canción alternativa ('Nominao'), además del de Mejor Ingeniería de Grabación para su álbum, 'El madrileño'. Su fama en España y Latinoamérica ha subido en los últimos meses gracias a su álbum, 'El madrileño' y sus melodías propias de la cultura española.

“Gabo es el que mejor me describió, me dijo: 'tú eres un cronista, un cantautor de historias...”, RUBÉN BLADES, CANTAUTOR PANAMEÑO

En cuanto a los artistas legendarios, el cantautor dominicano Juan Luis Guerra se irguió con tre gramófonos con producciones como 'Privé', que ganó como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, 'Ojalá que llueva café' (versión privé)' que ganó como Mejor Arreglo, y el tema 'Entre mar y palmeras' que ganó como Mejor Video Musical versión larga. Mientras que el colombiano Juanes se alzó como el ganador a Mejor Álbum de Rock-Pop por su disco 'Origen'.

Pro su parte, Bad Bunny recibió el galardón a Mejor álbum de música urbana, por su disco 'El último tour del mundo' y Mejor Canción de Rap/Hip Hop por su tema 'Brooker T' con el artista Marco Daniel Borrero.

Una nueva visión

La música sigue sirviendo como herramienta para proclamar libertad, protestar contra las injusticias, dar esperanza y calmar dolores sociales o personales. Sin embargo, tal como destacaron algunos artistas como Blades y Osorbo, se requiere de un “mayor espacio de oportunidad” para artistas emergentes, letras profundas y melodías no necesariamente comerciales en la vena mainstream de la industria.

De igual forma, el reconocimiento entre los artistas debe aumentarse como una forma de apoyo y aprendizaje, tal como señaló Residente al leer su carta de admiración al otorgarle el premio de 'Persona del Año' a su mentor, Rubén Blades: “Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics te tienen que pedir la bendición porque ni Metrópolis, ni Gotham City serán más grande que ese mundo que creaste: Hispania; porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangran si les disparan. Me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas aunque las historias de Superman vendan más que las de Ramiro“.

El cantante de 'La Perla' continúo diciendo: “Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García y soy de los que cree que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias. Me tocaste el alma con tus 'Cuentas del alma' porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola”.

“Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera, en esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo que más necesitaba: una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí. Gracias Rubén”, agregó recibiendo aplausos de la audiencia.

El legado que muchos artistas dejan va más allá de los premios que ganen, radica en la profundidad con que sus creaciones martillan en la memoria individual o colectiva de personas y pueblos enteros, siendo la música uno de los más antiguos artes de memoria histórica existente.

Esto lo conoce Blades, quien afirmó en una entrevista con la agencia de noticias EFE: “Yo pensé que la decisión de escribir canciones populares con contenido urbano no era descabellada, la gente pensaba que la gente solo quería bailar”.

En su paseo por la alfombra roja, el artista recordó la descripción que hizo Gabriel García Márquez de su trabajo: “Gabo es el que mejor me describió, me dijo: 'tú eres un cronista, un cantautor de historias...'”.